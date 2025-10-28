Назван необычный эффект кофе для здоровья

Это вещество может как снять головную боль, так и вызвать её. Разобрались, в каких случаях кофе — спасение, а когда помеха.

О чём речь

Кофеин можно считать веществом с двойной репутацией. Иногда чашка кофе действует как обезболивающее, а иногда становится причиной мигрени. Всё зависит от:

дозы;

частоты употребления;

того, насколько к нему привык организм.

Как кофеин помогает при головной боли

Вещество сужает расширенные сосуды в мозге. Тем самым уменьшается давление на нервные окончания, и боль ослабевает. Поэтому кофеин добавляют в некоторые препараты от головной боли. Он усиливает действие этих лекарств.

Как тогда кофе вызывает головную боль?

Когда действие кофеина заканчивается, сосуды в головном мозге снова расширяются, иногда даже сильнее, чем были до этого, что и вызывает боль. Это эффект отмены кофеина.

Если человек регулярно пьёт кофе, организм привыкает к постоянному сужению сосудов. Стоит пропустить чашку-две — сосуды расширяются, давление падает, приток крови увеличивается и появляется пульсирующая головная боль.

И как проявляется синдром отмены кофеина? Это только головная боль?

Если человек привык к кофе, а потом резко прекратил его пить, может развиться синдром отмены. Как правило, это сопровождается пульсирующей головной болью. Это не единственный симптом. Иногда также беспокоят:

слабость,

раздражительность,

сонливость,

снижение концентрации,

тошнота,

лёгкое головокружение.

Такие симптомы часто начинаются через 12–24 часа после последней дозы кофеина и могут держаться несколько дней.

А сколько кофеина нужно, чтобы началась такая реакция?

Точная дозировка неизвестна. Здесь всё зависит от чувствительности организма. Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление более 100 миллиграммов кофеина в день (примерно одна чашка кофе) уже может вызывать зависимость (и головную боль при отмене).

Примечательно, что даже небольшие отклонения от привычного режима (например, если человек выпил кофе на пару часов позже, чем обычно) у чувствительных людей могут вызвать симптомы отмены. Если же пить кофе эпизодически, а не каждый день, то риск таких проявлений заметно ниже.

А что насчёт мигрени: кофе помогает или только мешает?

Это зависит от частоты приступов. При редких мигренях кофеин облегчает боль. Он сужает сосуды, уменьшает воспаление и усиливает действие анальгетиков. Поэтому небольшие дозы (до 200 миллиграммов в день) иногда даже рекомендуют для облегчения боли. Однако работает это не для всех. У некоторых людей кофеин усиливает мигрень.

Как ещё кофеин может вызвать боль?

Кофеин влияет не только на сосуды, но и на другие системы организма. Во-первых, это стимулятор. Он повышает уровень адреналина, мешает заснуть и нарушает качество сна. Недосып, в свою очередь, усиливает головную боль.

Во-вторых, кофеин повышает уровень тревожности и мышечного напряжения (что может спровоцировать головную боль).

Как понять, кофе помогает или вредит?

Самый надёжный способ — наблюдать за реакцией организма. Заведите дневник, куда записывайте:

когда появляется головная боль (дата, время);

какова интенсивность и характер боли;

время приёма кофе;

количество выпитого кофе (а также вид).

Ведите записи в течение нескольких недель. Дневник поможет понять, связана головная боль с приёмом или отменой кофе. Записи также полезно обсудить с врачом.

А как безопасно сократить или отказаться от кофе?

Главное правило — не бросать резко. Это почти всегда вызывает головную боль, усталость и раздражительность. Лучше снижать дозу постепенно — примерно на 15–20% в неделю.

Например, если человек привык выпивать две большие чашки в день, то первые 1–2 недели нужно перейти на полторы чашки, а затем на одну. Часть кофе можно заменить напитками с меньшим содержанием кофеина, например зелёным чаем.

При этом также важно пить больше воды, высыпаться и избегать стресса. Это поможет организму легче перенести изменения.

Главное

Кофеин может снять головную боль, а может стать её причиной. Всё зависит от дозы и регулярности употребления кофе и других кофеинсодержащих напитков. Чтобы понять, как именно кофе влияет на организм, нужно внимательно следить за самочувствием и при необходимости вести дневник.

