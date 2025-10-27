Учёные развенчали миф о тяжёлой воде в чайнике

Кипячёная вода невкусная, а дважды кипячёная — вредная. Разбираемся, так ли это на самом деле и оправданны ли опасения о токсичных осадках и тяжёлой воде.

Откуда появился миф

Истории о том, что воду в чайнике нельзя кипятить два раза, основаны на искажённых химических фактах. Повторное кипячение действительно меняет вкус и выдаёт осадок. Это связано с удалением растворённых в ней газов, образованием нерастворимых солей и небольшим изменением pH. Это бытовое наблюдение постепенно превратилось в совет не кипятить воду дважды, однако научного обоснования у него нет.

Во время нагревания часть воды испаряется и концентрация солей и примесей в ней растёт. Логично предположить, что с каждым новым кипячением её характеристики ухудшаются. Однако это большое преувеличение и допущение.

В современных санитарных требованиях нет ограничений по количеству и длительности кипячения. Исследования подтверждают: если сырая водопроводная вода соответствует нормам, она остаётся безопасной даже после многократного кипячения.

Токсичные соединения

Миф постепенно дошёл до стран с централизованным водопроводом и оброс новыми доводами. Якобы из-за кипячения химические соединения в воде меняются и выделяются токсины. Чаще всего упоминаются мышьяк, нитраты и фтор. Однако такие предположения не выдерживают критики.

Мышьяк

Это вещество считается канцерогенным. По данным ВОЗ, в некоторых странах вода действительно содержит высокие концентрация мышьяка (больше 50–100 мкг/л). Однако это касается в основном развивающихся стран, где нет водопроводной воды или она доступна не всем и люди используют для питья воду из природных водоёмов. Но даже для таких территорий рекомендации не кипятить воду повторно нет.

Нитраты

Нитраты, которые есть в водопроводной воде, могут превращаться в канцерогенные нитрозамины, если восстановятся до нитритов. Одного кипячения для этого недостаточно, нужны дополнительные условия: кислая среда и наличие аминов (группы органических веществ). Более того, исследование 2011 года подтвердило: даже если в воде изначально есть нитрозамины, они остаются стабильными после кипячения — новые соединения при нагревании в чайнике не появляются.

Фторид

Избыток фтора может быть токсичен, но в небольших количествах он полезен для профилактики кариеса. Поэтому его соединения добавляют в водопроводную воду.

Теоретически кипячение может увеличить концентрацию фторида за счёт испарения воды, но на практике такое маловероятно. Расчёты показали: чтобы был хоть какой-то риск отравления, человеку весом 75 килограммов нужно кипятить 15 литров водопроводной воды с максимально допустимым содержанием фтора до тех пор, пока от общего объёма не останется чуть больше кружки. Причём практиковать это нужно регулярно. В реальной жизни такой сценарий трудно представить.

Тяжёлая вода

Относительно новый аргумент против повторного кипячения воды связан с дейтерием — изотопом водорода. Якобы после повторного нагревания вода обогащается им и становится тяжёлой и опасной для здоровья.

В воде содержатся следы дейтерия, и тяжёлая вода (D2O) действительно существует. Например, её используют на атомных электростанциях. Однако, чтобы её получить, нужно изменить изотопный состав воды путём последовательного концентрирования дейтерия. Это очень сложный и дорогостоящий физико-химический процесс, воспроизвести его дома с помощью обычного чайника невозможно.

Главное

Воду можно кипятить несколько раз, опасной или вредной она от этого не становится. Концентрация примесей может незначительно поменяться за счёт испарения, но, если вода изначально соответствовала санитарным нормам, это безопасно. Высокие концентрации мышьяка встречаются в воде некоторых стран (Россия к ним не относится), но отказ от повторного кипячения не снижает риски. Нитраты в водопроводной воде не могут превратиться в канцерогенные нитрозамины, так как для этого нужны ещё кислая среда и амины. Чтобы был риск отравления фторидами из воды, нужно каждый день выпаривать почти 15 литров. Кипячение не превращает обычную воду в тяжёлую с дейтерием. Для этого нужно изменить изотопный состав воды, а это сложно и дорого.

