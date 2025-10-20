Разработан первый препарат против «жёсткого сердца»

Группа исследователей из Германии и США смогла создать лекарство, которое заставляет сердце вырабатывать особый вариант белка титина. Это ключевой компонент сердечной мышцы, который действует как пружина, обеспечивая её растяжение и возврат в исходное положение после сокращения.

© appledesign/iStock.com

У титина есть два варианта: мягкий обычно преобладает у молодых людей, поэтому их сердце более эластично. С возрастом орган начинает производить больше жёсткого титина. На фоне этого у пожилых может развиваться особая форма сердечной недостаточности с сохранённой фракцией выброса. В этом случае сердечная мышца продолжает перекачивать кровь, но становится слишком жёсткой, чтобы расслабиться и полностью наполниться кровью между сокращениями.

Новый препарат под рабочим названием RBM20-ASO как раз влияет на выработку этого белка и стимулирует клетки сердца вырабатывать больше мягкого титина. Эксперименты на мышах показали: препарат улучшает эластичность и наполнение сердца. После лечения у грызунов значительно снизились показатели жёсткости левого желудочка и аномального утолщения сердечной мышцы. Причём лекарство сработало даже при сопутствующих заболеваниях: артериальной гипертензии, ожирении, высоком уровне сахара и холестерина. Такая модель позволяет оценить эффективность препарата в условиях, максимально приближенных к реальным.

Лишний вес сахарный диабет, курение, злоупотребление алкоголем и малоподвижный образ повышают вероятность развития сердечной недостаточности. При этом универсального лечения, которое могло бы полностью восстановить работу сердца, нет. Существующие методы могут устранить симптомы и замедлить развитие болезни, но не вылечить её.

Авторы статьи считают, что препарат RBM20-ASO может стать альтернативой консервативной терапии или дополнением к ней.

Далее они планируют исследовать разные варианты дозировки препарата и испытать его на пациентах с сердечной недостаточностью.