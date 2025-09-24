Названы реальные риски умеренных возлияний
Негативное влияние алкоголя на организм давно известно и хорошо изучено. Самое полезное — это полный отказ, но так случается редко. Разобрались, что происходит с организмом при стратегии умеренного потребления.
Активное вещество алкогольных напитков — этанол — напрямую воздействует на желудок, мозг, сердце, жёлчный пузырь и печень. Он влияет на уровень липидов (холестерина и триглицеридов) и инсулина, а также на воспалительные процессы и свёртываемость крови, на настроение, концентрацию и координацию.
По данным ВОЗ, безопасного уровня потребления алкоголя не существует. Риск начинается с первой капли. Сегодня у исследователей нет данных, доказывающих, что есть доза алкоголя, которая не вызывает рак. Также нет исследований, которые убедительно доказывают потенциальную пользу от умеренного употребления для профилактики болезней сердца и диабета 2-го типа. Некоторые обзоры связывают небольшие дозы с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, но этот эффект можно объяснить искажениями в методах исследования.
Что такое умеренное потребление
В исследованиях нет единого мнения, какой именно уровень считать умеренным. Это понятие различается в разных странах, но большинство рекомендаций основаны на понятии стандартной порции. Как правило, в среднем речь идёт о дозе от 10 до 14 граммов чистого спирта, который содержится в напитке.
Умеренное употребление — это примерно:
- для мужчин — не более двух порций в день;
- для женщин — одна порция или меньше в день.
Если пересчитать на напитки, это приблизительно два бокала вина для мужчин и один для женщин, или 60 мл и 30 мл крепкого алкоголя (водка, коньяк, виски) соответственно.
Когда речь заходит об оценке влияния и рисков, умеренное потребление обычно сравнивают со злоупотреблением. Это:
- четыре и более порции алкоголя для женщин и пять и более порций для мужчин за один раз;
- восемь и более порций для женщин или 15 и более порций для мужчин в неделю;
- любое употребление алкоголя людьми младше 21 года;
- употребление алкоголя во время беременности.
По сравнению со злоупотреблением, при умеренном употреблении риск негативных последствий ниже, но он не исчезает.
Как на самом деле действует алкоголь
Исследование 2024 года показало, что даже умеренное употребление алкоголя связано с более высоким уровнем смертности, причём большая часть этого прироста приходится на рак и сердечно-сосудистые заболевания.
Любое количество алкоголя повышает риск развития некоторых видов рака, особенно тех, что связаны с пищеварительным трактом: рак ротовой полости, горла, пищевода, толстой кишки. У женщин алкоголь повышает риск развития рака молочной железы.
Дело в том, что этанол перерабатывается в соединение под названием ацетальдегид, которое повреждает ДНК и другие клеточные структуры. Первоначальные точки контакта — рот, горло, пищевод и желудок — наиболее уязвимы, поэтому именно в этих областях риск онкологии самый высокий. Риск для каждого человека индивидуален. На то, как алкоголь действует, влияют возраст, генетика, комплекция и сопутствующие заболевания.
Например, у некоторых людей есть вариации генов, которые влияют на их способность усваивать ацетальдегид. Он накапливается быстрее, и одна порция алкоголя может быть эквивалентна четырём или пяти порциям для других людей. Поэтому риск заболеть у них выше, даже если они пьют мало.
В исследовании, опубликованном в 2022 году, изучили большую выборку из 37 000 участников среднего возраста, чтобы выяснить, как употребление алкоголя в малых дозах влияет на мозг. Учёные обнаружили, что они негативно влияют на общий объём мозга, объём серого вещества в отдельных областях и микроструктуру белого вещества. Чем больше человек пьёт, тем сильнее вред. Две порции в день ускоряют старение мозга на два года, а четыре — на десять лет.
Даже при концентрации ниже 0,05% алкоголя в крови, что меньше допустимого уровня для вождения в США (0,08%), алкоголь влияет на работу мозга и поведение. Низкие дозы могут вызывать лёгкие кратковременные эффекты, которые воспринимаются как положительные: расслабление, эйфория, разговорчивость и непринуждённость в общении. Так происходит потому, что и в малом количестве алкоголь заставляет мозг вырабатывать опиоиды — вещества, которые вызывают чувство удовольствия, но со временем это приводит к зависимости.
Главное
Алкоголь даже в умеренных дозах несёт риски для здоровья. ВОЗ подчёркивает, что безопасного уровня потребления не существует, а вред начинается с первой капли. Этанол влияет на мозг, сердце, печень и другие органы, повышает риск рака, особенно пищеварительного тракта и молочной железы, ускоряет старение мозга. Умеренным употреблением принято считать одну порцию алкоголя в день для женщин и до двух — для мужчин, однако даже такие количества связаны с повышенной смертностью и не дают доказанной пользы. Риски индивидуальны и зависят от генетики, возраста и состояния здоровья, поэтому самый безопасный выбор — отказаться от спиртного полностью.