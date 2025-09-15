Офтальмолог дала советы, как сохранить зрение после 40

С возрастом некоторые изменения зрения почти неизбежны. Однако многое зависит и от самого человека. Врач-офтальмолог Екатерина Касаткина рассказала «Рамблеру», какие процессы происходят с глазами и что можно сделать, чтобы сохранить способность видеть ясно.

Распространённые изменения, которые бывают у пожилых людей:

Снижается способность видеть вблизи.

Становится сложнее различать цвета, например отличать тёмно-синий от чёрного.

Нужно больше времени, чтобы адаптироваться к изменению уровня освещённости.

«Самое частое — это возрастная дальнозоркость, или пресбиопия. С годами мышцы, регулирующие кривизну хрусталика, теряют силу, поэтому глаз хуже фокусируется на близких предметах. Первые признаки появляются уже к 40–45 годам, когда человек вынужден отодвигать книгу или телефон подальше, чтобы рассмотреть текст». Екатерина Касаткина врач-офтальмолог сети клиник «Семейная»

Эти проблемы — вариант нормы и часто легко устранимы. Очки, контактные линзы и улучшенное освещение могут помочь сохранить привычный образ жизни и независимость.

Основные возрастные болезни глаз

С возрастом повышается риск развития некоторых более серьёзных заболеваний и состояний.

Катаракта

Она развивается из-за нарушения обмена особых белков кристаллинов. Они повреждаются из-за старения, ультрафиолетового излучения, высокого содержания сахара в крови, курения. Из-за этого белки меняются и неправильно преломляют свет, а сам хрусталик становится мутным и объёмным.

Возрастная макулярная дегенерация

Она поражает центральную часть сетчатки, при помощи которой мы читаем. С возрастом внутри сетчатки нарушается утилизация продуктов обмена. Из-за этого патологический материал накапливается, образуя друзы. Они, в свою очередь, могут при разрастании разрушать слои сетчатки и приводить к потере зрения.

Глаукома

При этом заболевании нарушается отток внутриглазной жидкости, повышается давление внутри глаза и постепенно повреждается зрительный нерв, приводя к потере зрения. Она часто развивается медленно, и на ранних стадиях симптомы незаметны. Обычно пациенты замечают ухудшение и сужение поля зрения, когда глаукома уже развилась.

Как сохранить зрение

Регулярно обследуйтесь у офтальмолога

«Многие люди не замечают признаков или симптомов на ранних стадиях заболеваний. Осмотр глаз с расширением зрачков — единственный способ выявить многие патологические процессы на начальных этапах, когда их легче лечить, и до того, как они приведут к потере зрения», — предупреждает специалист.

Людям старше 40 лет рекомендуется пройти комплексный осмотр глаз с расширением зрачков, даже если зрение хорошее и нет необходимости в очках или контактных линзах. После 60 лет такой осмотр желательно проходить раз в один-два года. Большинству пациентов с диабетом или гипертонией необходимо проходить осмотр у офтальмолога не реже раза в год вне зависимости от возраста.

Защищайте глаза от ультрафиолета с помощью солнцезащитных очков

Ультрафиолетовое излучение вредно практически для всех структур глаза, включая веки. Его действие может вызвать хронические повреждения роговицы, катаракту и дегенерацию жёлтого пятна, что в конечном счёте может привести к ухудшению зрения. 99% ультрафиолетового излучения поглощает передняя поверхность глаза. В результате могут появиться новообразования, включая птеригиум и пингвекулу. Особенно опасны для роговицы лучи, отраженные от воды или снега. Также солнечный свет повышает риск развития катаракты и возрастной макулярной дегенерации.

Обязательно выбирайте солнцезащитные очки со стопроцентной защитой от ультрафиолета или защитой UV400, а также которые блокируют лучи UV-A и UV-B.

Соблюдайте режим работы с экраном и следите за освещением

Причина, по которой глаза напрягаются при работе с цифровыми устройствами, в том, что человек реже моргает. Обычно это происходит около 15 раз в минуту, но при работе с экранами или выполнении других задач, требующих близкого расстояния (например, при чтении), частота может сократиться вдвое.

Для снижения симптомов усталости и перенапряжения глаз:

Делайте перерывы, следуя правилу «20-20-20» (каждые 20 минут смотрите 20 секунд на объект в 20 футах, то есть в 6 метрах).

Настройте яркость экрана так, чтобы она не была слишком яркой или тусклой по сравнению с комнатой.

Следите за тем, чтобы свет не бликовал на экране и рабочее место было хорошо и равномерно освещено.

Включайте в рацион продукты с витаминами A, C, E, цинком, селеном и омега-3

Витамин А, также известный как ретинол, участвует в выработке пигментов в сетчатке глаза. К тому же он жизненно важен для фоторецепторов в глазах, которые определяют качество зрения при низкой освещённости. Витамин С в высокой концентрации содержится в жидкости перед хрусталиком и считается важным антиоксидантом, предотвращающим возрастную катаракту. Витамин Е защищает клетки глаз от повреждения свободными радикалами и помогает замедлить возрастные нарушения зрения.

Селен — важный минерал, который действует как антиоксидант при некоторых заболеваниях глаз, включая возрастную макулярную дегенерацию и катаракту. Жирные кислоты омега-3 входят в состав клеточных мембран глаз и поддерживают зрительную функцию. А цинк важен для нормальной работы сетчатки, участвует в передаче зрительных сигналов и помогает усваивать витамин А.

Контролируйте артериальное давление и уровень сахара

Высокое давление может повредить кровеносные сосуды глаз, что приводит к нескольким серьёзным заболеваниям:

Гипертоническая ретинопатия — это повреждение сосудов сетчатки, которое может вызвать ухудшение зрения.

— это повреждение сосудов сетчатки, которое может вызвать ухудшение зрения. Хороидопатия — скопление жидкости под сетчаткой, приводящее к искажению зрения.

— скопление жидкости под сетчаткой, приводящее к искажению зрения. Оптическая нейропатия — повреждение зрительного нерва из-за нарушенного кровотока, что приводит к гибели нервных клеток и потере зрения.

Кроме того, гипертония повышает риск развития глаукомы и дегенерации жёлтого пятна. Все эти состояния могут привести к необратимой потере зрения, если не контролировать артериальное давление. Колебания сахара при диабете повышают риск развития диабетической ретинопатии, глаукомы и катаракты.

Регулярный контроль этих показателей и поддержание их в норме помогают сохранить нормальное кровоснабжение глазных тканей и замедляют развитие возрастных изменений.

Главное

Важные исследования