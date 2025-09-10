Помогает ли мануальная терапия на самом деле — отвечает врач

Мануальная терапия часто вызывает противоречивые мнения: одни считают её эффективным способом избавиться от боли, другие — сомневаются в безопасности и пользе. Валентин Жаров, остеопат и мануальный терапевт «Открытой клиники», рассказал «Рамблеру», что это за метод, когда он может помочь и какие есть ограничения.

Мануальная терапия — это метод, при котором врач руками воздействует на мышцы, суставы и иногда внутренние органы, чтобы снять боль и вернуть подвижность. По данным Cleveland Clinic, остеопатическая манипулятивная терапия помогает облегчить дискомфорт в спине, шее, голове и других зонах, а также улучшить работу организма в целом.

«И в мануальной терапии, и в остеопатии используют похожие техники. Разница больше в том, как привык работать специалист. Остеопатию часто называют мягким подходом, „лечением на кончиках пальцев“, а мануальную терапию воспринимают как что-то жёсткое и хрустящее. Но по сути это одно и то же». Валентин Жаров главный врач Открытой клиники, мануальный терапевт, остеопат

Массаж в этом ряду занимает отдельное место. Он работает только с мышцами и фасциями, помогает нормализовать их тонус и косвенно влияет на суставы.

«При массаже тоже можно добиться хороших результатов, но потребуется больше времени. Всё зависит от опыта и подхода специалиста», — добавляет эксперт.

Чаще всего к мануальному терапевту обращаются из-за боли. Валентин Жаров отмечает, что она может появиться в любой части тела — от головы до стопы, но больше всего страдают шея и поясница. Причины бывают разными: кто-то поднял тяжёлый предмет, резко повернулся или чихнул, а у кого-то дискомфорт возникает даже без видимой нагрузки.

Каких результатов можно ожидать

По словам Валентина Жарова, облегчение часто наступает уже после первых сеансов. В некоторых случаях боль снижается на 1–2-й процедуре, особенно если проблема возникла недавно. При длительных или хронических жалобах нужно больше времени. Обычно курс занимает от одной до семи процедур.

«Мануальная терапия не исключает лекарственное лечение, которое назначает невролог или ортопед. Эффективность только мануальных методов — около 60–65%. Лучшего результата можно достичь, когда пациент следует рекомендациям: подключает лечебную физкультуру, массаж и другие подходы. В команде мы быстрее добиваемся стойкого эффекта», — говорит мануальный терапевт.

Риски и ограничения

Обычно пациенты хорошо переносят мануальную терапию. После сеанса возможны лёгкая болезненность или усталость — это нормальная реакция. Серьёзные осложнения встречаются очень редко.

Валентин Жаров уточняет, что риск возникает при недостаточной диагностике или если врач недооценивает серьёзность состояния пациента. В таких случаях мануальная терапия может усугубить проблему.

«Если врач излишне уверен в себе и не назначает обследование, это может привести к осложнениям — от усиления боли до более серьёзных последствий. В редких случаях при скрытых патологиях возможен даже инсульт», — предупреждает специалист.

По его словам, иногда терапию стоит отложить и подобрать другие методы. Это касается крупных грыж, острой боли, сильного воспаления.

Комплексный подход и участие пациента

Валентин Жаров подчёркивает, что многое зависит от самого пациента.

«Руками можно помочь здесь и сейчас, но если дальше ничего не менять, встречи будут повторяться чаще. Я стараюсь подбирать упражнения для каждого, чтобы они могли поддерживать результат. Больше движения, разнообразные нагрузки — это то, что действительно продлевает эффект», — объясняет он.

Активное участие пациента делает терапию эффективнее и снижает риск возврата боли. Простые привычки: регулярная физическая активность и внимательное отношение к собственному телу помогают закрепить результат надолго.

Как выбрать специалиста

Перед началом мануальной терапии важно убедиться, что врач правильно провёл диагностику. Валентин Жаров советует обращать внимание на то, направляет ли специалист на обследования — МРТ или рентген, если есть сомнения в диагнозе. Хороший врач сначала смотрит сами снимки, а уже потом заключение, чтобы не упустить детали.

«После осмотра и тестов доктор подбирает тактику, которая уменьшает боль или снижает головокружение. К третьей процедуре пациент должен чувствовать улучшение, а не ухудшение. Важно, чтобы специалист не утверждал, что помогает только его метод. Правильный подход всегда комплексный», — подчёркивает Валентин Жаров.

Главное

Мануальная терапия может помочь облегчить боль и восстановить подвижность, особенно в составе комплексного лечения. Метод требует точной диагностики и участия пациента — без регулярных упражнений и движения эффект сохраняется недолго. При выборе специалиста важно ориентироваться на его опыт и подход, а также обсуждать лечение с врачом, чтобы подобрать оптимальное сочетание методов.

