Развенчаны три самых популярных мифа о мозге

Разобрались, откуда они появились и что на самом деле говорят учёные о работе мозга.

© stwul/Freepik

Мы используем мозг только на 10%

Откуда возник

Корни это мифа точно неизвестны. По одной из версий, начало ему положил эксперимент французского нейрофизиолога Пьера Флуранса, жившего в XIX веке. Он удалял части мозга у животных и заметил, что, несмотря на потерю ткани, они сохраняли основные функции. Флуранс предположил, что для полноценной работы ума достаточно лишь «малой части» мозга. По другой — он берёт начало в 1890-х годах от психолога Уильяма Джеймса, который выдвинул идею о «резервной умственной энергии».

У живучести и популярности мифа две причины: привлекательность идеи о скрытом потенциале и массовая культура. В таких фильмах, как «Люси» и «Области тьмы», это основа сюжета.

На самом деле

Человек постоянно использует весь мозг, хотя не все нейроны активны одновременно. Изображения (при проведении функциональной МРТ), где подсвечиваются лишь отдельные области, показывают не бездействие, а разницу в активности между разными областями. Даже во сне мозг полностью не выключается. Его можно сравнить с рестораном со 100 столиками, но всего с пятью официантами. Все столики либо заняты, либо готовы к работе, однако одновременно обслуживаться могут только пять из них.

Самый веский аргумент против — это энергозатратность мозга. Он составляет лишь 2% от массы тела, но потребляет около 20% всей энергии организма. С точки зрения эволюции было бы неэффективно развивать такой «дорогой» орган, если бы 90% его потенциала оставалась неиспользованной.

Доминирует либо левое, либо правое полушарие

Откуда возник

Миф берёт начало в исследованиях нейробиологов, в первую очередь Роджера Сперри, который получил Нобелевскую премию в 1981 году. Он изучал пациентов с «расщеплённым» мозгом, у которых для лечения тяжёлой эпилепсии было перерезано мозолистое тело, соединяющее полушария. Его эксперименты показали, что каждое полушарие отвечает за определённые специфические функции. Левое полушарие оказалось доминирующим в задачах, связанных с логикой, языком и анализом. Правое показало превосходство в визуально-пространственном восприятии, творческих способностях. Эти открытия были сенсационными, но в массовой культуре их сильно упростили.

На самом деле

В действительности мозг работает как единое целое. Результаты исследования, где авторы использовали данные функциональной магнитно-резонансной томографии 1011 человек в возрасте от 7 до 29 лет, показали, что нет единой левополушарной или правополушарной доминантности на уровне всего мозга. Вместо этого есть локализованная специализация: определённые области мозга могут быть более активными в левом или правом полушарии, но это не означает, что одно полушарие доминирует над другим и определяет тип личности или мышления. Чтобы выполнить любую сложную задачу, от решения уравнения до рисования картины, нужны постоянное взаимодействие и координация между обоими полушариями. Мозг — это не набор изолированных блоков, а сложная, интегрированная сеть.

Мозг перестаёт развиваться в 25 лет

Откуда возник

Миф вырос из неправильного понимания научных данных. В зрелом возрасте стабилизируется процесс, называемый синаптической обрезкой. В детстве и подростковом возрасте мозг формирует избыточное количество нейронных связей (синапсов). Затем, по мере взросления, он начинает избавляться от тех связей, которые редко используются. Это делает орган более эффективным. Кроме того, формирование префронтальной коры, которая отвечает за планирование, контроль импульсов и принятие решений, происходит примерно к 25 годам. Эта информация ошибочно истолковывается как прекращение развития всего мозга.

На самом деле

Мозг меняется на протяжении всей жизни. Нейроны образуют множество новых связей, однако снижается скорость образования новых связей и эффективность перестройки. У молодых нейронные сети более гибкие. Даже в 70–80 лет мозг способен формировать новые связи, особенно при стимуляции (например, через обучение, физическую активность, когнитивные тренировки). Исследования показали, что часть нейронов в некоторых областях мозга даже сохраняет способность к делению.

Главное

Есть несколько популярных заблуждений о мозге. Считается, что человек использует лишь 10%, что одно полушарие доминирует над другим и что мозг перестаёт развиваться после 25 лет. Источники этих мифов — массовая культура и неверное понимание научных данных. На самом деле мозг полностью активен, разные его области работают одновременно в составе единой интегрированной сети, а нейропластичность сохраняется на протяжении всей жизни. Новые связи формируются даже в пожилом возрасте.

