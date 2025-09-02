Горячий чай может обернуться раком пищевода

Чашка горячего чая или кофе — привычный для многих способ начать день или расслабиться вечером. Но учёные предупреждают: если напиток слишком горячий, он может быть небезопасен. Разобрались, что показывают исследования и насколько серьёзна эта угроза.

© yacobchuk/iStock.com

Что говорит наука

В 2016 году Международное агентство по изучению рака (IARC) признало употребление очень горячих напитков «вероятно канцерогенным для человека». Речь идёт о жидкостях горячее 65 °C. Исследователи подчёркивают: опасность связана не с самим чаем или кофе, а именно с температурой.

Большинство первых данных пришло из Южной Америки. Там пьют мате (традиционный травяной напиток) температурой около 70 °C. Наблюдения показали, что у людей чаще развивается рак пищевода. Позднее схожие результаты получили в исследованиях на Ближнем Востоке, в Африке и Азии.

Учёные из Ирана наблюдали за 50 тысячами человек. У тех, кто выпивал около 700 мл чая температурой выше 60 °C каждый день, было на 90% больше случаев рака пищевода по сравнению с теми, кто пил чай тёплым.

Недавно появились и крупные данные из Европы. В исследовании с участием почти полумиллиона жителей Великобритании выяснилось: у тех, кто выпивал восемь и более чашек очень горячего чая или кофе в день, риск рака пищевода был почти в шесть раз выше, чем у людей, которые не пили горячие напитки.

Помогает ли зелёный чай сбросить вес: мнение учёных

Почему температура имеет значение

Очень горячая жидкость может повреждать слизистую пищевода. Постоянное раздражение приводит к тому, что клетки начинают восстанавливаться неправильно, и это может со временем спровоцировать развитие рака.

В экспериментах на животных употребление воды температурой около 70 °C ускоряло появление предраковых изменений в пищеводе. У мышей, предрасположенных к онкологии, опухолевые процессы развивались быстрее, если они получали очень горячую воду, чем у тех, кому давали жидкость умеренной температуры.

Есть и другая теория: повреждённая слизистая теряет свои защитные функции. В результате она становится уязвимой к кислотному рефлюксу — забросу содержимого желудка в пищевод. При регулярном воздействии это повышает вероятность развития опухоли.

Изжога два раза в неделю и боль за грудиной: к какому врачу идти

Факторы, которые усиливают риск

Курение, алкоголь сами по себе повреждают слизистую пищевода, а в сочетании с горячими напитками нагрузка становится ещё выше.

Значение имеет и то, как именно человек пьёт. В исследовании, где измеряли температуру в пищеводе после разных глотков кофе, оказалось: опаснее не столько температура, сколько объём. Большой глоток (около 20 мл) при температуре 65 °C повышал температуру в пищеводе на 12 °C. Это действует на слизистую как микротравма.

Один случайный глоток вреда не нанесёт. Но привычка регулярно пить обжигающий чай или кофе большими глотками создаёт хроническое раздражение, которое может со временем привести к болезни.

Можно ли пить вчерашний чай — отвечает биолог

Как понять, что напиток слишком горячий

Температура заваривания кофе и чая часто близка к кипению. Исследования показали, что комфортнее и безопаснее пить напитки температурой 58 °C: аромат и вкус сохраняются, а вероятность травмы пищевода минимальна.

Практический ориентир простой: напиток, который обжигает язык, скорее всего, слишком горячий и для пищевода. Обычно за пять минут температура снижается на 10–15 °C, а ускорить охлаждение можно, добавив молоко или немного холодной воды.

Симптомы и диагностика рака пищевода

На ранних стадиях болезнь может никак не проявляться. Позже появляются признаки, на которые стоит обратить внимание:

затруднённое или болезненное глотание;

кашель;

охриплость;

изжога или ощущение жжения;

снижение веса и аппетита;

кровотечения.

Для диагностики используют несколько методов. Наиболее информативна эндоскопия: врач осматривает пищевод камерой и может взять образец ткани для биопсии. Дополнительно применяют компьютерную томографию, чтобы оценить, насколько далеко распространился процесс.

Названы четыре случая, когда кофе может навредить

Главное

Чай или кофе не опасны сами по себе, риск связан с температурой. Регулярное употребление напитков горячее 60–65 °C травмирует слизистую пищевода и в сочетании с курением или алкоголем повышает вероятность онкологических болезней. Простые меры — подождать несколько минут, пить небольшими глотками, разбавлять напиток водой или молоком — снижают нагрузку на организм и помогают сохранить здоровье.

Важные исследования