Почему вы сплетничаете — ответ учёных

Сплетни ассоциируются с чем-то нехорошим и неправильным. Но, как ни странно, у них есть и светлая сторона. Разобрались, как обсуждение слухов влияет на работу мозга и почему это может быть полезно.

Сплетню можно назвать формой социальной коммуникации. Если отбросить этику и мораль, это обмен информацией об отсутствующем человеке с эмоциональной оценкой.

Практически во всех культурах сплетни осуждают и тем не менее слухи обсуждают повсеместно. Учёные полагают, что у этого парадоксального явления есть две стороны — тёмная и светлая, — это объясняет желание людей сплетничать.

В чём польза

Во время обсуждения слухов происходит гормональный выброс. Исследование Университета Павии подтвердило: у сплетников повышается уровень окситоцина — медиатора социального сближения. Его ещё называют гормоном любви и привязанности. Поэтому, передавая какую-то информацию, пусть даже непроверенную или недостоверную, сплетники укрепляют социальные связи.

Есть гипотеза, что сплетни помогают регулировать коллективную работу. Исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что члены группы охотно делятся репутационной информацией о других участниках и используют её при взаимодействии с ними.

Например, слух об эгоистичном поведении одного из членов группы приводил к тому, что другие ограничивали общение с ним. После этого изгой охотнее соглашался на коллективную работу. То есть сплетни помогают смягчать эгоистическое поведение в группе и облегчают выбор партнёров для сотрудничества.

Однако многое зависит от объекта и предмета обсуждения. Эксперимент Южно-Китайского педагогического университета с использованием фМРТ (сканирует активность мозга) показал, что реакция зависит от контекста.

Когда человек слышал позитивную сплетню про себя, у него активизировались система вознаграждения и орбитофронтальная кора, которые участвуют в механизме подкрепления поведения, принятии решений и ожиданий. То есть мозг расценивал эти сведения как приятные и ценные.

Другие исследования также подтверждают, что больше всего удовольствия от сплетен человек получает, когда раскрывает информацию о своей личности. В одном эксперименте участники даже отказывались от денег, чтобы поговорить о себе.

Тёмная сторона сплетен

Несмотря на кажущуюся пользу, обсуждение слухов трудно назвать благородным занятием. И дело не только в репутационном уроне для того, о ком сплетничают.

Исследования показывают, что сплетни могут подрывать доверие внутри команды и снижать вовлечённость в работу. А эксперимент Гронингенского университета в Нидерландах продемонстрировал, что негативные сплетни могут повышать уровень тревоги и страха. Обсуждение чужих неудач запускает процесс самозащиты: тот, кто получает информацию, начинает переживать, что в следующий раз обсуждать будут его.

Любопытно, что такая реакция больше характерна для женщин. У некоторых мужчин злые сплетни о других людях были больше связаны с чувством самореализации и самопродвижения, зато позитивные могли тревожить из-за угрозы конкуренции.

В конечном счёте учёные признают, что предотвратить сплетни невозможно, но ими можно управлять. Важно обращать внимание на мотивы тех, кто распространяет слухи, и проверять их достоверность. Чтобы сплетничать с пользой, нужно делиться информацией, у которой есть практическая ценность. В противном случае сплетня становится инструментом агрессии.

Главное

Общество порицает сплетни, но с точки зрения науки это одна из форм социальной коммуникации. У неё есть светлые и тёмные стороны. Например, позитивные сплетни о себе и негативные о знаменитостях приносят удовольствие, хотя человеку бывает трудно в этом признаться. В коллективе сплетни могут как помогать общей работе, так и подрывать доверие внутри команды. Важно помнить, что злые сплетни о других повышают уровень тревоги из-за опасений за собственную репутацию. Особенно это характерно для женщин.

