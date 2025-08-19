Алмазы помогают обнаружить рак груди

Исследователи из Уорикского университета создали датчик с алмазом, который отслеживает опухоли и метастазы при злокачественных опухолях молочной железы.

© AdamRadosavljevic/iStock.com

Учёные использовали реакцию минерала с азотно-вакансионными центрами на магнитные поля. В кристалле алмаза один атом углерода заменён азотом, а соседнее место в решётке пустое — эту зону называют NV-центром и относят к центрам окраски. Такие центры работают как маленькие компасы и улавливают магнитное поле.

В качестве магнитной метки в опухоль вводили индикаторную жидкость с наночастицами оксида железа. Датчик с алмазом реагировал на метку и показывал малейшее изменение магнитного поля. Если раковые клетки мигрировали в лимфоузлы, устройство это обнаруживало.

Методика позволит врачам определять границы самой опухоли и отслеживать состояние сторожевых лимфатических узлов (которые первыми принимают лимфу от опухоли). Ключевое отличие алмазного датчика от традиционных методов диагностики в том, что для его работы не нужны радиоактивные вещества и аллергенные красители, а размер сенсорной головки всего 10 мм. Поэтому устройство можно использовать инвазивно или во время эндоскопии.

Добавим, что пока это опытный образец, в клинической практике алмазы ещё не используют. При этом авторы разработки уже планируют расширить диапазон его применения на рак печени, толстой кишки и пищевода.