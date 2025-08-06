Кровь из пальца не заменит этот анализ

Глюкозотолерантный тест (ГТТ) — важное обследование, которого опасаются многие пациенты. Одни боятся «сахарной нагрузки», другие — возможного ухудшения самочувствия во время процедуры. Но именно ГТТ назначают, чтобы найти скрытые нарушения углеводного обмена до того, как разовьются осложнения. Почему этот анализ нельзя заменить простым измерением сахара, «Рамблеру­» рассказала врач-эндокринолог Ковалёва Наталья Викторовна.

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Что это такое

При ГТТ пациенту нужно сначала натощак сдать кровь на сахар, а затем выпить раствор 75 г глюкозы в 250–300 мл тёплой воды (эквивалент 75 г углеводов). После этого ещё два раза проводят исследование крови: через 1 час и через 2 часа, чтобы понять, как меняется уровень сахара.

При нормальном углеводном обмене в кровь выбрасывается инсулин, который помогает клеткам расходовать глюкозу на энергетические потребности. Поэтому уровень глюкозы в крови снижается. Если клетки организма нечувствительны к инсулину или инсулина недостаточно, глюкоза не попадает из крови в клетки, её уровень остаётся высоким, а сами клетки испытывают голодание. В этом и есть суть анализа: исследовать, как организм использует глюкозу.

75 граммов глюкозы — это много?

Обычное потребление углеводов в день — около 45–65% от всех энергетических затрат, или, если принять за норму 2000 ккал в день, около 250 г. Человек во время этого теста получает 75 г углеводов, то есть примерно как за один сытный приём пищи.

Для сравнения:

В порции овсяной каши (50 г сухого продукта и 2 ложки сахара) примерно 43 г углеводов.

В плитке молочного шоколада (100 г) — 59 г углеводов.

В порции спагетти (100 г сухого продукта) — до 75 г углеводов.

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«Этот тест безопасен, потому что пациенту дают ту же самую глюкозу, которая есть в обычных продуктах, и такую порцию, которую каждый получает ежедневно с едой». Наталья Ковалёва врач-эндокринолог, диетолог

Почему тест так не любят пациенты

У многих есть предубеждение против ГТТ.

Пациенты часто опасаются, что из-за большой порции разведённой глюкозы резко поднимется сахар в крови, начнётся головокружение или частое сердцебиение.

Беременные женщины могут переживать, что такая большая порция глюкозы навредит плоду или что усилится тошнота.

Глюкоза в виде раствора действительно усваивается быстрее, чем такое же количество углеводов из пищи, так как в обычной еде ещё содержатся белки, жиры, клетчатка — они делают усвоение сахара более плавным. Но в лабораторных условиях для диагностики нужно, чтобы подъём сахара был быстрым.

«"А вреден ли тест для ребёнка?" — этот вопрос беременные задают мне очень часто. Нет, тест абсолютно безопасен для малыша. А вот отказ от него и пропущенный гестационный диабет может привести к серьёзным последствиям для роста и развития плода­», — говорит Наталья Ковалёва.

Когда, зачем и кому назначают ГТТ

Согласно международным стандартам, ГТТ должны пройти все беременные женщины на сроке от 24 до 28 недель. Это нужно, чтобы вовремя выявить гестационный диабет, или диабет беременных. Особенность этого состояния в том, что оно может появиться у полностью здоровой женщины, у которой раньше не было проблем с углеводным обменом.

Чем опасен гестационный диабет:

Может привести к преэклампсии и эклампсии. Это повышение артериального давления, которое стремительно развивается у беременных, часто приводит к судорогам и нарушению работы почек и угрожает жизни матери и ребёнка.

Влияет на вес новорождённого. Макросомия — слишком большой размер плода, это частое осложнение гестационного диабета.

Приводит к развитию сахарного диабета уже после родов: по некоторым данным, до 30% женщин, которые страдали гестационным диабетом, столкнутся с диабетом 2-го типа в течение 15 лет после родов.

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Тест нужен не только при беременности, но и при любом подозрении на сахарный диабет 2-го типа или на нарушение усвоения глюкозы — состояния, которое предшествует диабету.

Часто его назначают:

людям с избыточным весом;

тем, у кого в семье уже были случаи диабета;

тем, у кого повышенный уровень холестерина.

«Есть симптомы, которые могут указывать на развитие сахарного диабета. Это постоянная жажда, учащённое мочеиспускание, необъяснимая потеря веса, усталость, затуманенное зрение. Если сахар больше 7,0 ммоль/л и соблюдены все правила подготовки к анализу, ГТТ не проводится, потому что диагноз "диабет­" выставляется сразу. Когда сахар только начинает повышаться, мы ещё сомневаемся, поэтому назначаем ГТТ. Гораздо лучше установить диагноз раньше, пока болезнь ещё не начала прогрессировать­», — продолжает Наталья Ковалёва.

Почему нельзя сделать другой анализ

Есть другие способы оценить уровень сахара.

Измерение глюкозы в крови. Это настолько простой тест, что его можно делать даже дома: для этого достаточно глюкометра и тест-полосок. Каплю крови из пальца наносят на полоску, а затем помещают её в глюкометр: в течение нескольких секунд появляется результат.

Анализ крови на гликированный гемоглобин. Он показывает усреднённый уровень глюкозы в крови за последние 2–3 месяца.

Когда в крови повышен уровень глюкозы, она присоединяется к молекулам гемоглобина — белка эритроцитов, клеток крови, которые переносят кислород. Этот процесс называется гликацией или гликированием. Если сахар был повышен в последние три месяца, будет выше и уровень гликированного гемоглобина.

Это нужное исследование для оценки прогрессирования диабета, но не для диагностики.

Почему эти анализы не заменят ГТТ

У каждого анализа есть свои особенности.

Тест на сахар показывает, какой уровень глюкозы в крови в данный момент. Уровень глюкозы натощак может быть в пределах нормы, а скорость её усвоения после еды при этом будет снижена. Таким образом, клетки и ткани будут испытывать нехватку глюкозы, и это может быть первым признаком преддиабета. Этот же тест, проведённый после еды, будет недостоверным, потому что повышение сахара в крови после еды — это нормально.

Тест на гликированный гемоглобин оценивает картину за последние три месяца, а при беременности нарушение углеводного обмена может развиваться быстро, за считаные недели. Поэтому этот анализ может быть неинформативен для диагностики: усреднённый результат за последние несколько недель может быть в пределах нормы, притом что диабет уже развивается.

«Я часто использую глюкозотолерантный тест для постановки диагноза в своей практике. В анализах пациентов бывают расхождения: уровень глюкозы натощак повышен, а гликированный гемоглобин находится в границах нормы (до 6,0%). Оба показателя достоверны, но есть особенности в том, как их трактовать. Например, при самоконтроле глюкометром пациент может жаловаться на постоянное повышение сахара утром и днём (около 6–7 ммоль/л), а гликированный гемоглобин составляет 5,3% — это ниже верхней границы нормы. После ГТТ выявляется сахарный диабет. Именно поэтому важно проводить именно тот анализ, который назначил врач», — говорит Наталья Ковалёва.

Главное

Глюкозотолерантный тест показывает, насколько быстро усваивается сахар, поступающий из еды, и это помогает диагностировать преддиабет или диабет, пока ещё нет симптомов. Анализ безопасен: количество глюкозы, которое нужно выпить в виде раствора, примерно такое же, как в обычном приёме пищи. Анализы на сахар и на гликированный гемоглобин не заменят ГТТ, потому что они оценивают другие показатели.

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