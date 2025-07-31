Эти 5 заблуждений мешают вам похудеть

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всём мире около 890 миллионов взрослых страдают ожирением. Несмотря на то что доступ к информации вырос, вокруг этой проблемы по-прежнему много мифов. Разобрались, что говорят исследования и какие заблуждения пора оставить в прошлом.

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Чтобы похудеть, нужно просто меньше есть и больше двигаться

На первый взгляд, всё кажется очевидным: если человек потребляет больше калорий, чем тратит, он набирает вес. Значит, чтобы похудеть, нужно меньше есть и больше двигаться. Но на практике это уравнение работает далеко не у всех.

Ожирение — это сложное заболевание, и его развитие часто связано с факторами, которые не зависят от человека. Среди них — хронический стресс, нарушение сна, гормональные сбои, хроническая боль, а также приём некоторых препаратов. Например, недосып влияет на уровень гормонов, которые регулируют аппетит, а стресс повышает тягу к еде и провоцирует накопление жира. Переедание в таких условиях может быть не причиной, а симптомом.

Учёные назвали гормон, из-за которого не получается сбросить вес

Диета — лучший способ похудеть

По данным Health University, модные диеты могут привести к дефициту питательных веществ, ухудшению состояния костей и снижению общего тонуса. Быстрое похудение часто заканчивается набором веса, потому что человек попадает в нездоровый цикл ограничений и срывов. Причина не в силе воли. Это результат комплексной биологической реакции на потерю веса: замедляется метаболизм, усиливается аппетит, повышается тяга к еде. Организм активно сопротивляется снижению массы тела.

Кроме того, диеты могут негативно влиять на психическое здоровье: вызывать тревожность, проблемы с самооценкой и расстройства пищевого поведения. Чем строже ограничения, тем выше риск.

Исследования Кембриджского университета показывают: стабильные и умеренные изменения работают лучше: например, увеличение физической активности, осознанный подход к питанию, работа с пищевыми привычками. Такой путь может быть медленным, но он гораздо безопаснее и устойчивее.

Люди с ожирением ленивы

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Ожирение часто воспринимают как результат лени и слабой силы воли. Поэтому многие уверены: если человек захочет, он обязательно похудеет. А если не хочет — нужно пристыдить, чтобы мотивировать. На самом деле оба этих утверждения ошибочны и вредны.

Канадские исследователи измерили физическую активность у 2832 взрослых людей. Они выяснили, что разница в количестве шагов между людьми с нормальным весом, избыточным весом и ожирением была не такой большой, как можно было бы ожидать. Например, женщины с нормальным весом проходили в среднем 8819 шагов в день, с избыточным — 8506 шагов, с ожирением — 7546 шагов. Разница есть, но несущественная. А если учесть, что люди с большей массой тела тратят больше энергии на каждый шаг, то в пересчёте на калории она может быть ещё меньше.

Кроме того, у многих людей с ожирением есть реальные барьеры к движению: хронические боли, нарушения опорно-двигательного аппарата, проблемы с дыханием, депрессия или тревожность. Немецкие учёные отмечают, что у части людей с лишним весом формируется сильный телесный комплекс, который усиливается страхом осуждения. Из-за этого многим бывает трудно просто выйти на улицу или пойти в спортзал.

Ожирение приводит к диабету

Ожирение — это один из факторов риска развития сахарного диабета 2-го типа, но не единственный. У части людей с ожирением этот тип диабета никогда не развивается. И, наоборот, диабет 2-го типа может возникнуть у человека с нормальным весом, если есть другие предрасполагающие факторы: наследственность, возраст, низкая физическая активность, высокое артериальное давление.

Также ожирение повышает вероятность гестационного диабета — нарушения обмена сахара, которое возникает во время беременности. Но это состояние тоже развивается не у всех и после родов чаще всего проходит.

Что важно: ожирение не связано с диабетом 1-го типа. Это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система разрушает клетки поджелудочной железы. Оно не зависит от веса, образа жизни, и его невозможно предотвратить.

Если у родственников есть ожирение, оно будет и у вас

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В исследовании, опубликованном в New England Journal of Medicine, учёные сравнили близнецов, которых воспитывали вместе и раздельно. Они обнаружили: на индекс массы тела (ИМТ) сильнее влияет наследственность, чем среда, в которой человек вырос. Но поздние исследования показали, что окружающая среда может играть не меньшую, а порой и большую роль в развитии ожирения, чем наследственность. Повседневные привычки, доступ к продуктам, уровень стресса и физической активности — всё это влияет на массу тела и может усиливать или, наоборот, сглаживать влияние генов.

Учёные продолжают искать генетические варианты, которые могут быть связаны с предрасположенностью к ожирению. Но у большинства людей с ожирением не удаётся выделить одну конкретную генетическую причину. Один из самых изученных — вариант гена FTO. По данным исследования 2011 года, он повышает риск ожирения примерно на 20–30%. Однако это не означает, что у всех носителей обязательно будет лишний вес.

В крупном исследовании, в котором участвовали более 218 000 человек, учёные показали: физическая активность может снижать влияние FTO-гена на риск ожирения примерно на 27%. Эти результаты подтвердил и метаанализ: участники с предрасположенностью к набору веса так же хорошо реагировали на программы по снижению массы тела, как и те, у кого этой предрасположенности не было.

Иными словами, генетика имеет значение, но она не определяет всё. Образ жизни остаётся важным фактором, и даже при наследственной склонности можно влиять на вес.

Главное

Ожирение — это сложное хроническое заболевание, на которое влияет не только питание и активность, но и десятки других факторов: от сна и стресса до генетики и социальных условий. Мифы о том, что лишний вес — это всегда результат лени или слабой воли, не только неверны, но и вредны. Они мешают людям обращаться за помощью, усугубляют психологическое состояние и затрудняют лечение. Современные исследования показывают: устойчивые изменения возможны, но требуют индивидуального подхода.

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