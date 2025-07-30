Колбасу связали с раком лёгких

Учёные нашли связь между ультрапереработанными продуктами и раком лёгкого.

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Исследование Чунцинского университета в Китае показало: люди, которые едят колбасы, маргарин, магазинные кондитерские изделия, фастфуд и газировки, чаще сталкиваются с разными типами онкологических заболеваний лёгких.

Для анализа авторы использовали данные опроса 155 тысяч добровольцев в возрасте 55–74 лет. 12-летнее наблюдение показало: заболеваемость раком лёгких среди тех, кто ел больше трёх порций ультрапереработанных продуктов в день, на 41% выше, чем у группы с низким потреблением (менее трёх порций).

Исследователи подчёркивают, что их работа не доказывает причинно-следственную связь между раком лёгких и пищевыми привычками, но демонстрирует статистическую связь между ними. Нужны новые исследования, чтобы сделать более точные выводы.