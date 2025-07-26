Врач рассказала, как держать под контролем холестерин
Холестерин нужен организму, но его повышение в крови может угрожать здоровью. Как следить за уровнем холестерина и зачем это нужно, «Рамблеру» рассказала врач-терапевт Софья Старостина.
Зачем нужен холестерин
Это вещество участвует в построении клеточных мембран, синтезе гормонов, обмене витамина D и выполняет другие функции.
80% циркулирующего в крови холестерина вырабатывается в печени, а остальная часть поступает с продуктами животного происхождения: мясом, молочными продуктами и яйцами.
Холестерин в крови транспортируется в составе липопротеинов. Они делятся на два типа:
- ЛПВП, липопротеины высокой плотности, так называемый хороший холестерин, который нужен в том числе, чтобы поддерживать здоровье сосудов.
- ЛПНП, липопротеины низкой плотности, и ЛПОНП, липопротеины очень низкой плотности. Их ещё называют «плохим» холестерином. Они играют роль в развитии атеросклероза — образовании бляшек на стенках сосудов.
Все липопротеины важны для организма, потому что обеспечивают транспорт жиров и холестерина. Однако при превышении ЛПНП появляется риск сердечно-сосудистых заболеваний.
«ЛПВП, он же "хороший" холестерин, не участвует в образовании бляшек на стенках сосудов. Поэтому для оценки кардиологического риска ЛПВП не смотрят — нужен показатель ЛПНП».Софья Старостинаврач-терапевт Lahta Clinic
Каким должен быть уровень холестерина
Сдавать анализ на холестерин показано всем начиная с 20 лет раз в 5 лет. В 45–65 лет нужно сдавать кровь на холестерин 1 раз в 2 года, а после 65 лет — каждый год.
Результат интерпретируют в зависимости от индивидуального риска пациента:
- Меньше 3,0 ммоль/л — нормальный показатель ЛПНП, если нет высокого риска инфаркта, инсульта, сопутствующих заболеваний.
- Меньше 2,6 ммоль/л — норма для тех, у кого есть умеренный риск сердечно-сосудистых заболеваний.
- Меньше 1,8 ммоль/л — целевой показатель для пациентов с повышенным давлением или болезнями сердца.
- Меньше 1,4 ммоль/л — такой уровень ЛПНП должен быть у тех, кто уже перенёс инфаркт или инсульт.
«В каждом конкретном случае целевые значения определяет врач, так как нормы могут различаться в зависимости от состояния здоровья пациента, его возраста», — говорит Софья Старостина.
Хороший и плохой холестерин: как держать его в норме без лекарств
Как оценить риск для здоровья
Кардиологи используют шкалу SCORE2, которая показывает, насколько велик риск инфаркта и инсульта в ближайшие 10 лет. Всего в этой шкале 5 пунктов:
- возраст,
- пол,
- курение,
- образ жизни (сидячий или активный),
- уровень холестерина в крови, куда не включают ЛПВП («хороший» холестерин).
Роль наследственности
Семейная гиперхолестеринемия резко повышает риск ранних инфарктов. Генетические анализы врач может назначить, если инфаркты были у близких родственников до 55 лет (у мужчин) и до 60 лет (у женщин).
«Проводить генетический скрининг всем не рекомендуют, в этом нет смысла. Сначала нужно собрать анамнез, то есть оценить все факторы в совокупности, в том числе семейную историю», — продолжает Софья Старостина.
Атеросклероз: неожиданные причины, лечение и профилактика
Как снизить холестерин
Сегодня самые эффективные препараты для контроля уровня холестерина — это статины. Они показаны не всем, их назначают при высоком риске сердечно-сосудистых заболеваний.
«Медикаментозное лечение назначают, когда не получается снизить холестерин с помощью диеты. Нельзя заниматься самолечением: статины, как и любые другие препараты, можно принимать только по назначению врача», — говорит Софья Старостина.
Контролировать холестерин можно также с помощью изменения образа жизни:
- Снижение веса может быть эффективным для нормализации холестерина у пациентов с лишним весом.
- Активность. Исследования показали, что физические нагрузки помогают снизить уровень «плохого» холестерина и триглицеридов в крови, поэтому появилась рекомендация выполнять упражнения с умеренной нагрузкой 150 минут в неделю (5 дней по 30 минут), чтобы снизить риск заболеваний сердца и сосудов. Согласно новым рекомендациям ВОЗ, для дополнительной пользы здоровью нужно увеличить время нагрузки до 300 минут в неделю.
- Отказ от курения повышает уровень ЛПВП — «хорошего» холестерина.
- Питание — один из самых важных факторов, с помощью которого можно влиять на холестерин.
Кардиолог ответила на 10 самых частых вопросов о статинах
Как нормализовать холестерин с помощью питания
Хотя уровень холестерина зависит от питания всего на 20%, часто именно изменение диеты может снизить уровень ЛПНП до нормальных значений.
- Клетчатка овса снижает ЛПНП в крови, при этом не влияет на ЛПВП («хороший» холестерин).
- Диета, богатая мононенасыщенными жирами, включая авокадо, миндаль, льняное семя, помогала снизить уровень холестерина на 13%.
- Вегетарианская и веганская диеты снижали уровень ЛПНП в среднем на 0,3 ммоль/л, притом что снижение на 0,4–0,6 ммоль/л уже может быть достаточно для заметного уменьшения риска.
«В рацион нужно добавить клетчатку, бобовые и овощи, жирную рыбу, льняное масло. Обязательно сократить потребление трансжиров — маргарина, фастфуда, сливочного масла, — а также простых углеводов. С помощью рационального питания можно снизить уровень холестерина до безопасных значений. Если же уровень ЛПНП остаётся высоким, то нужно пройти обследование и получить рекомендации врача», — говорит Софья Старостина.
Главное
Холестерин необходим организму, но если уровень «плохого» холестерина в крови повышен, возрастает риск атеросклероза. Допустимый уровень ЛПНП может различаться у разных людей, поэтому анализы должен назначать и интерпретировать врач. Уровень холестерина зависит от питания на 20%, при этом изменение рациона часто помогает снизить его. При высоком уровне ЛПНП могут потребоваться медикаменты. Статины эффективны, но показаны не всем, и принимать их можно только по назначению врача.