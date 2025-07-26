Врач рассказала, как держать под контролем холестерин

Холестерин нужен организму, но его повышение в крови может угрожать здоровью. Как следить за уровнем холестерина и зачем это нужно, «Рамблеру» рассказала врач-терапевт Софья Старостина.

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Зачем нужен холестерин

Это вещество участвует в построении клеточных мембран, синтезе гормонов, обмене витамина D и выполняет другие функции.

80% циркулирующего в крови холестерина вырабатывается в печени, а остальная часть поступает с продуктами животного происхождения: мясом, молочными продуктами и яйцами.

Холестерин в крови транспортируется в составе липопротеинов. Они делятся на два типа:

ЛПВП, липопротеины высокой плотности, так называемый хороший­ холестерин, который нужен в том числе, чтобы поддерживать здоровье сосудов.

липопротеины высокой плотности, так называемый который нужен в том числе, чтобы поддерживать здоровье сосудов. ЛПНП, липопротеины низкой плотности, и ЛПОНП, липопротеины очень низкой плотности. Их ещё называют «плохим­» холестерином. Они играют роль в развитии атеросклероза — образовании бляшек на стенках сосудов.

Все липопротеины важны для организма, потому что обеспечивают транспорт жиров и холестерина. Однако при превышении ЛПНП появляется риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«ЛПВП, он же "хороший­" холестерин, не участвует в образовании бляшек на стенках сосудов. Поэтому для оценки кардиологического риска ЛПВП не смотрят — нужен показатель ЛПНП»­. Софья Старостина врач-терапевт Lahta Clinic

Каким должен быть уровень холестерина

Сдавать анализ на холестерин показано всем начиная с 20 лет раз в 5 лет. В 45–65 лет нужно сдавать кровь на холестерин 1 раз в 2 года, а после 65 лет — каждый год.

Результат интерпретируют в зависимости от индивидуального риска пациента:

Меньше 3,0 ммоль/л — нормальный показатель ЛПНП, если нет высокого риска инфаркта, инсульта, сопутствующих заболеваний.

— нормальный показатель ЛПНП, если нет высокого риска инфаркта, инсульта, сопутствующих заболеваний. Меньше 2,6 ммоль/л — норма для тех, у кого есть умеренный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

— норма для тех, у кого есть умеренный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Меньше 1,8 ммоль/л — целевой показатель для пациентов с повышенным давлением или болезнями сердца.

— целевой показатель для пациентов с повышенным давлением или болезнями сердца. Меньше 1,4 ммоль/л — такой уровень ЛПНП должен быть у тех, кто уже перенёс инфаркт или инсульт.

«В каждом конкретном случае целевые значения определяет врач, так как нормы могут различаться в зависимости от состояния здоровья пациента, его возраста», — говорит Софья Старостина.

Хороший и плохой холестерин: как держать его в норме без лекарств

Как оценить риск для здоровья

Кардиологи используют шкалу SCORE2, которая показывает, насколько велик риск инфаркта и инсульта в ближайшие 10 лет. Всего в этой шкале 5 пунктов:

возраст,

пол,

курение,

образ жизни (сидячий или активный),

уровень холестерина в крови, куда не включают ЛПВП («хороший­» холестерин).

Роль наследственности

Семейная гиперхолестеринемия резко повышает риск ранних инфарктов. Генетические анализы врач может назначить, если инфаркты были у близких родственников до 55 лет (у мужчин) и до 60 лет (у женщин).

«Проводить генетический скрининг всем не рекомендуют, в этом нет смысла. Сначала нужно собрать анамнез, то есть оценить все факторы в совокупности, в том числе семейную историю­», — продолжает Софья Старостина.

Атеросклероз: неожиданные причины, лечение и профилактика

Как снизить холестерин

Сегодня самые эффективные препараты для контроля уровня холестерина — это статины. Они показаны не всем, их назначают при высоком риске сердечно-сосудистых заболеваний.

«Медикаментозное лечение назначают, когда не получается снизить холестерин с помощью диеты. Нельзя заниматься самолечением: статины, как и любые другие препараты, можно принимать только по назначению врача­», — говорит Софья Старостина.

Контролировать холестерин можно также с помощью изменения образа жизни:

Снижение веса может быть эффективным для нормализации холестерина у пациентов с лишним весом.

может быть эффективным для нормализации холестерина у пациентов Активность. Исследования показали, что физические нагрузки помогают снизить уровень «плохого­» холестерина и триглицеридов в крови, поэтому появилась рекомендация выполнять упражнения с умеренной нагрузкой 150 минут в неделю ( 5 дней по 30 минут), чтобы снизить риск заболеваний сердца и сосудов. Согласно новым рекомендациям ВОЗ, для дополнительной пользы здоровью нужно увеличить время нагрузки до 300 минут в неделю.

Исследования показали, что физические нагрузки помогают снизить уровень «плохого­» холестерина и триглицеридов в крови, поэтому появилась рекомендация выполнять упражнения с умеренной нагрузкой в неделю ( чтобы снизить риск заболеваний сердца и сосудов. Согласно новым рекомендациям ВОЗ, для дополнительной пользы здоровью нужно увеличить время нагрузки до в неделю. Отказ от курения повышает уровень ЛПВП — «хорошего­» холестерина.

повышает уровень ЛПВП — «хорошего­» холестерина. Питание — один из самых важных факторов, с помощью которого можно влиять на холестерин.

Как нормализовать холестерин с помощью питания

Хотя уровень холестерина зависит от питания всего на 20%, часто именно изменение диеты может снизить уровень ЛПНП до нормальных значений.

Клетчатка овса снижает ЛПНП в крови, при этом не влияет на ЛПВП («хороший­» холестерин).

снижает ЛПНП в крови, при этом не влияет на ЛПВП («хороший­» холестерин). Диета, богатая мононенасыщенными жирами, включая авокадо, миндаль, льняное семя, помогала снизить уровень холестерина на 13%.

включая авокадо, миндаль, льняное семя, помогала снизить уровень холестерина Вегетарианская и веганская диеты снижали уровень ЛПНП в среднем на 0,3 ммоль/л, притом что снижение на 0,4–0,6 ммоль/л уже может быть достаточно для заметного уменьшения риска.

«В рацион нужно добавить клетчатку, бобовые и овощи, жирную рыбу, льняное масло. Обязательно сократить потребление трансжиров — маргарина, фастфуда, сливочного масла, — а также простых углеводов. С помощью рационального питания можно снизить уровень холестерина до безопасных значений­. Если же уровень ЛПНП остаётся высоким, то нужно пройти обследование и получить рекомендации врача», — говорит Софья Старостина.

Главное

Холестерин необходим организму, но если уровень «плохого» холестерина в крови повышен, возрастает риск атеросклероза. Допустимый уровень ЛПНП может различаться у разных людей, поэтому анализы должен назначать и интерпретировать врач. Уровень холестерина зависит от питания на 20%, при этом изменение рациона часто помогает снизить его. При высоком уровне ЛПНП могут потребоваться медикаменты. Статины эффективны, но показаны не всем, и принимать их можно только по назначению врача.

Важные исследования