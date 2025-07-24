От герпеса до диабета: поможет ли прополис на самом деле
Сторонники утверждают, что он помогает заживлять раны, лечить герпес, облегчать воспаления и даже поддерживать иммунитет. Разобрались, действительно ли прополис так полезен и что говорит наука.
Что это такое
Прополис — это смолистое вещество, которое пчёлы получают (ссылка открывается с VPN), смешивая воск, слюну и соки растений. С его помощью они заделывают трещины в улье, укрепляют соты и защищают улей от микробов и паразитов.
В составе прополиса больше 300 активных соединений:
- растительные смолы и бальзамы (около 50%);
- пчелиный воск (до 30%);
- эфирные масла (около 10%);
- пыльца (около 5%).
Лучше всего изучены полифенолы. Эти вещества обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Однако точный состав прополиса зависит от региона, и это усложняет обобщение результатов исследований и стандартную оценку пользы.
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Заживляет раны
Прополис может ускорять заживление кожи за счёт противовоспалительных и антимикробных свойств. В нём есть вещество пиноцембрин — это флавоноид, который помогает бороться с грибками и, по лабораторным данным, может стимулировать выработку коллагена.
В одном исследовании на крысах с диабетом итальянские учёные заметили: прополис помогает коже быстрее восстанавливаться. Это важно, потому что при диабете любые повреждения заживают дольше обычного.
Также есть данные, что прополис может снижать риск инфицирования повреждённой кожи и облегчать заживление ожогов. Но эти выводы сделаны на основе лабораторных экспериментов или исследований на животных. Чтобы подтвердить эффект у людей, нужны более масштабные клинические испытания.
Помогает при герпесе
В одном исследовании (ссылка открывается с VPN) участники наносили мазь с прополисом на высыпания три раза в день. У тех, кто использовал средство, герпес заживал быстрее, чем в контрольной группе, где лечения не было. Есть данные, что кремы с 3% прополиса могут также снижать вирусную активность и уменьшать риск повторного появления симптомов.
В систематическом обзоре Complementary Therapies in Medicine учёные сравнивали эффективность прополиса и ацикловира (распространённого противовирусного препарата). В четырёх из шести испытаний прополис оказался эффективнее в лечении кожных проявлений герпеса. Однако эксперты подчёркивают, что эти данные предварительные. Ацикловир и другие препараты от герпеса лучше изучены и одобрены для применения. Поэтому, если вы решили использовать прополис, важно обсудить это с врачом.
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Поддерживает здоровье полости рта
Согласно обзору 2021 года, прополис может снижать количество бактерий в слюне, особенно у людей с пародонтитом. Также есть данные, что он может замедлять образование зубного налёта.
Прополис можно встретить в составе ополаскивателей, пастилок, леденцов и зубных паст. Однако, как и в других случаях, научные данные об этих эффектах пока ограниченны, и для подтверждения пользы нужны более крупные клинические исследования.
Противовоспалительное действие
Исследования на животных показывают, что прополис может снижать отёк и замедлять развитие воспаления. В одном из таких экспериментов учёные использовали прополис у крыс и мышей с артритом и наблюдали уменьшение воспалительных реакций.
Также предполагается, что прополис может регулировать уровень воспалительных медиаторов, например простагландинов, которые участвуют в развитии боли и воспаления. Но большинство данных получено в лабораториях и на животных, а не в клинических испытаниях. Поэтому нельзя с уверенностью говорить, что прополис действительно эффективен при воспалительных заболеваниях у людей.
Помогает при диабете 2-го типа
Некоторые исследования показывают, что прополис может немного снижать уровень сахара в крови. Также есть данные, что флавоноиды в составе могут улучшать чувствительность к инсулину и влиять на гормоны, которые регулируют уровень глюкозы.
Эти данные предварительные. В исследованиях участвовало мало людей, и они проводились с разным качеством. Пока нет оснований рекомендовать прополис для лечения диабета. Есть более надёжные способы: диета, физическая активность, лекарства и нормализация сна.
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Какие есть риски
То, что прополис натуральный продукт, не делает его полностью безопасным. У некоторых людей он может вызывать (ссылка открывается с VPN) аллергические реакции, особенно если есть аллергия на пыльцу, мёд или продукты пчеловодства. Самые частые реакции — зуд, покраснение, сыпь, отёк.
Случаи, когда прополис может навредить:
- У людей с бронхиальной астмой прополис может спровоцировать приступ.
- При нарушении свёртываемости крови он может усилить риск кровотечений.
- Во время беременности его лучше избегать, потому что данных о безопасности недостаточно.
Прополис может влиять (ссылка открывается с VPN) на действие некоторых лекарств, например антикоагулянтов (варфарина), статинов, иммунодепрессантов и антидепрессантов. Также прополис нельзя принимать перед операцией, потому что он может замедлить свёртывание крови. Врачи советуют прекратить его приём минимум за две недели до вмешательства.
Главное
Прополис — это природное вещество с богатым составом: в нём есть антиоксиданты, флавоноиды и противовоспалительные соединения. Некоторые лабораторные и небольшие клинические исследования показывают, что он может ускорять заживление ран, облегчать герпес, поддерживать здоровье ротовой полости и умеренно снижать уровень сахара в крови. Но все эти данные предварительные. Доказательств недостаточно, чтобы рекомендовать прополис для лечения каких-либо заболеваний. Кроме того, он может вызывать аллергические реакции, усиливать кровотечения и взаимодействовать с лекарствами. Если вы хотите попробовать прополис, сначала обсудите это с врачом. А для укрепления здоровья в целом надёжнее правильное питание, физическая активность, полноценный сон и доказанная терапия при необходимости.