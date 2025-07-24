От герпеса до диабета: поможет ли прополис на самом деле

Сторонники утверждают, что он помогает заживлять раны, лечить герпес, облегчать воспаления и даже поддерживать иммунитет. Разобрались, действительно ли прополис так полезен и что говорит наука.

© dionisvero/iStock.com

Что это такое

Прополис — это смолистое вещество, которое пчёлы получают (ссылка открывается с VPN), смешивая воск, слюну и соки растений. С его помощью они заделывают трещины в улье, укрепляют соты и защищают улей от микробов и паразитов.

В составе прополиса больше 300 активных соединений:

растительные смолы и бальзамы (около 50%);

пчелиный воск (до 30%);

эфирные масла (около 10%);

пыльца (около 5%).

Лучше всего изучены полифенолы. Эти вещества обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Однако точный состав прополиса зависит от региона, и это усложняет обобщение результатов исследований и стандартную оценку пользы.

Что такое оксидативный стресс, чем он вреден и как его снизить

Заживляет раны

Прополис может ускорять заживление кожи за счёт противовоспалительных и антимикробных свойств. В нём есть вещество пиноцембрин — это флавоноид, который помогает бороться с грибками и, по лабораторным данным, может стимулировать выработку коллагена.

В одном исследовании на крысах с диабетом итальянские учёные заметили: прополис помогает коже быстрее восстанавливаться. Это важно, потому что при диабете любые повреждения заживают дольше обычного.

Также есть данные, что прополис может снижать риск инфицирования повреждённой кожи и облегчать заживление ожогов. Но эти выводы сделаны на основе лабораторных экспериментов или исследований на животных. Чтобы подтвердить эффект у людей, нужны более масштабные клинические испытания.

Помогает при герпесе

© Marina Demeshko/iStock.com

В одном исследовании (ссылка открывается с VPN) участники наносили мазь с прополисом на высыпания три раза в день. У тех, кто использовал средство, герпес заживал быстрее, чем в контрольной группе, где лечения не было. Есть данные, что кремы с 3% прополиса могут также снижать вирусную активность и уменьшать риск повторного появления симптомов.

В систематическом обзоре Complementary Therapies in Medicine учёные сравнивали эффективность прополиса и ацикловира (распространённого противовирусного препарата). В четырёх из шести испытаний прополис оказался эффективнее в лечении кожных проявлений герпеса. Однако эксперты подчёркивают, что эти данные предварительные. Ацикловир и другие препараты от герпеса лучше изучены и одобрены для применения. Поэтому, если вы решили использовать прополис, важно обсудить это с врачом.

Поддерживает здоровье полости рта

Согласно обзору 2021 года, прополис может снижать количество бактерий в слюне, особенно у людей с пародонтитом. Также есть данные, что он может замедлять образование зубного налёта.

Прополис можно встретить в составе ополаскивателей, пастилок, леденцов и зубных паст. Однако, как и в других случаях, научные данные об этих эффектах пока ограниченны, и для подтверждения пользы нужны более крупные клинические исследования.

Противовоспалительное действие

Исследования на животных показывают, что прополис может снижать отёк и замедлять развитие воспаления. В одном из таких экспериментов учёные использовали прополис у крыс и мышей с артритом и наблюдали уменьшение воспалительных реакций.

Также предполагается, что прополис может регулировать уровень воспалительных медиаторов, например простагландинов, которые участвуют в развитии боли и воспаления. Но большинство данных получено в лабораториях и на животных, а не в клинических испытаниях. Поэтому нельзя с уверенностью говорить, что прополис действительно эффективен при воспалительных заболеваниях у людей.

Помогает при диабете 2-го типа

© Freepik

Некоторые исследования показывают, что прополис может немного снижать уровень сахара в крови. Также есть данные, что флавоноиды в составе могут улучшать чувствительность к инсулину и влиять на гормоны, которые регулируют уровень глюкозы.

Эти данные предварительные. В исследованиях участвовало мало людей, и они проводились с разным качеством. Пока нет оснований рекомендовать прополис для лечения диабета. Есть более надёжные способы: диета, физическая активность, лекарства и нормализация сна.

Россиянам рассказали, поможет ли валериана при тревоге и бессоннице

Какие есть риски

То, что прополис натуральный продукт, не делает его полностью безопасным. У некоторых людей он может вызывать (ссылка открывается с VPN) аллергические реакции, особенно если есть аллергия на пыльцу, мёд или продукты пчеловодства. Самые частые реакции — зуд, покраснение, сыпь, отёк.

Случаи, когда прополис может навредить:

У людей с бронхиальной астмой прополис может спровоцировать приступ.

прополис может спровоцировать приступ. При нарушении свёртываемости крови он может усилить риск кровотечений.

крови он может усилить риск кровотечений. Во время беременности его лучше избегать, потому что данных о безопасности недостаточно.

Прополис может влиять (ссылка открывается с VPN) на действие некоторых лекарств, например антикоагулянтов (варфарина), статинов, иммунодепрессантов и антидепрессантов. Также прополис нельзя принимать перед операцией, потому что он может замедлить свёртывание крови. Врачи советуют прекратить его приём минимум за две недели до вмешательства.

Главное

Прополис — это природное вещество с богатым составом: в нём есть антиоксиданты, флавоноиды и противовоспалительные соединения. Некоторые лабораторные и небольшие клинические исследования показывают, что он может ускорять заживление ран, облегчать герпес, поддерживать здоровье ротовой полости и умеренно снижать уровень сахара в крови. Но все эти данные предварительные. Доказательств недостаточно, чтобы рекомендовать прополис для лечения каких-либо заболеваний. Кроме того, он может вызывать аллергические реакции, усиливать кровотечения и взаимодействовать с лекарствами. Если вы хотите попробовать прополис, сначала обсудите это с врачом. А для укрепления здоровья в целом надёжнее правильное питание, физическая активность, полноценный сон и доказанная терапия при необходимости.

Важные исследования