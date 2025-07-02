Пациентка пыталась отсудить у врачей 2 млн рублей и проиграла

Суд вынес решение по делу пациентки, которая пыталась взыскать с хирургов 2 млн рублей за операцию 30-летней давности. Женщина утверждала, что врачи не объяснили ей всех рисков такого вмешательства.

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Из материалов дела следует, что в 1994 году истица поступила в областную клиническую больницу Владимира с болями в правой части живота. Хирурги поставили диагноз и провели нефропексию (операцию для фиксации почки). Через 15 дней пациентку выписали.

Через какое-то время ей потребовалась ещё одна операция. Потом состояние её здоровья ухудшилось и она стала инвалидом. Начиная с 1999 года женщина периодически подавала на врачей и больницу в суд, пытаясь доказать, что проблемы со здоровьем начались из-за операций.

В последнем иске она заявила, что медики не объяснили ей, какие риски и последствия есть у лечения. По мнению истицы, хирургическое вмешательство было необоснованным, впоследствии повлияло на состояние её здоровья и привело к инвалидности.

Чтобы разобраться в деле, суд назначил судебно-медицинскую экспертизу, её проводили врачи из Москвы.

Они подтвердили, что операция 1994 года была обоснованна и выполнена по медицинским показаниям, ошибки врачей не было. Также суд изучил медицинскую документацию. Выяснилось, что перед операцией истица подписала информированное согласие — оно было в её карте.

В итоге районный суд в иске отказал, тогда женщина подала апелляцию. Апелляционный суд тоже отклонил иск, поэтому пациентка подала кассацию.

Второй кассационный суд общей юрисдикции ещё раз изучил материалы дела и вынес решение: вины врачей в ухудшении состояния здоровья пациентки нет, все юридические требования, связанные с оформлением информированного согласия, были выполнены. Иск о компенсации морального вреда оставлен без удовлетворения.

Адвокат Роман Петров считает, что подобные дела в практике стали встречаться чаще, но вести их непросто. По его словам, врач обязан получить согласие на осмотр и лечение и задокументировать свои действия. Если чего-то в медицинской документации не хватает, значит, он нарушил процедуру и с него можно взыскать компенсацию. А вот установить, какие последствия связаны с лечением, а какие нет, может только экспертиза.

«Сложно установить причинно-следственную связь между хирургическим вмешательством и последствиями, тем более через 30 лет. На решение суда также могут повлиять обстоятельства случившегося: изначально неправильно поставили диагноз или допустили ошибки в ходе лечения. Этот случай учит нас, что и пациентам, и врачам нужно обращать внимание на правильность оформления медицинских документов и не стесняться обращаться за вторым мнением, если речь идёт о хирургическом лечении». Роман Петров адвокат

Добавим, что в картотеке судов пациентка обозначена истцом в нескольких десятках дел. Она также подавала иски против Фонда социального страхования, станции скорой медицинской помощи, областной больницы и отделения фонда социального страхования.