Врач рассказала, как сон продлевает жизнь

Качественный сон — это важнейший механизм продления жизни. Сомнолог «Открытой клиники» Ирина Галеева рассказала, как именно сон влияет на старение на самочувствие, как спать правильно и что делать с кофе и гаджетами.

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