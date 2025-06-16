Врач рассказала, как сон продлевает жизнь
Качественный сон — это важнейший механизм продления жизни. Сомнолог «Открытой клиники» Ирина Галеева рассказала, как именно сон влияет на старение на самочувствие, как спать правильно и что делать с кофе и гаджетами.
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