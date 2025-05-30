Забрать у детей и отдать бабушке — учёные рассказали о влиянии гаджетов на мозг

Учёные проверили, виноваты ли цифровые технологии в распространении слабоумия. Они проанализировали, как гаджеты влияют на детей и пожилых, и пришли к неожиданному выводу. Разобрались, кому смартфон нужнее: бабушке или внуку.

© Екатерина Лызлова/РИА Новости

Суть проблемы

Согласно данным Alzheimer’s Association, каждый девятый человек в мире старше 65 лет страдает от деменции. А потом каждые пять лет риск старческого слабоумия увеличивается вдвое. Так как продолжительность жизни растёт, по прогнозу ВОЗ, к 2050 году в мире будет 150 млн пациентов с деменцией. Это чуть больше населения России.

По одной из популярных версий, в распространении болезни виноваты современные технологии. Немецкий нейробиолог Манферд Шпицер даже ввёл в оборот новый термин — «цифровая деменция». Якобы люди делегировали гаджетам слишком много задач и перестали задействовать мозг в нужном объёме. Однако официальная наука этот термин не признаёт.

Почему возникает

Деменция не конкретный диагноз, а общий термин для целой группы синдромов и расстройств, связанных с когнитивными способностями. Она возникает из-за активного разрушения нейронных клеток мозга. Отчасти это естественный процесс, но у некоторых людей он идёт слишком активно. Почему так происходит, точно неизвестно.

Главным фактором считают старение. С возрастом обмен веществ в мозге замедляется и в клетках накапливаются повреждения. Это влияет на работу мозга: в первую очередь страдают память, мышление и внимание, а потом — поведение и речь. Также немаловажную роль играют генетика и образ жизни.

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Ещё на вероятность слабоумия влияет одиночество. ВОЗ официально включила социальную изоляцию в список факторов, которые повышают риск развития деменции.

Недостаточная умственная деятельность тоже способствует развитию болезни. Во время обучения или освоения новых навыков формируются новые нейронные связи. Они помогают воспринимать информацию и формулировать мысли. Чем их больше, тем лучше работает мозг. Поэтому любую умственную деятельность, будь то чтение книг или попытки научиться вязать крючком, можно считать профилактикой когнитивных нарушений.

Компьютеров и смартфонов в списке факторов развития слабоумия нет. Зато есть алкоголь и курение.

Чем полезны гаджеты

© Alexander Legky/globallookpress.com

Они способны обеспечить профилактику сразу двух факторов риска. Во-первых, смартфоны помогают пожилым людям поддерживать связь с внешним миром. Разговоры по телефону, общение в чатах и социальных сетях позволяют не чувствовать себя одинокими. Исследование Университетского колледжа Лондона показало: общение снижает риск деменции на 30–50%.

Во-вторых, освоить смартфон пожилому человеку бывает непросто. Это требует когнитивных усилий. Каждая новая операция с гаджетом для неопытного пользователя — дополнительная умственная деятельность, которая профилактирует деменцию. Даже мобильные игры вроде онлайн-фермы или «три в ряд» считаются.

Что происходит при старении мозга и как его замедлить

Причём это подтверждено научно. Нейробиологи из Университета Бейлора и Медицинской школы Техасского университета выяснили, что активные пользователи цифровых технологий реже страдают от старческого слабоумия.

Они проанализировали результаты 136 исследований, в которых участвовало больше 400 тысяч мужчин и женщин старше 50 лет. В итоге риск деменции был на 58% ниже у тех, кто пользовался гаджетами.

К похожему выводу пришли учёные из Лаборатории трансляционной нейронауки и старения. Они наблюдали за 2000 человек старше 70 лет. Сначала участники эксперимента проходили обследование и тестирование на когнитивные способности, а потом в течение пяти лет вели обычную жизнь и заполняли отчёты. В них указывали, сколько времени они пользовались компьютером, общались, играли (в карты, домино, лото) или занимались ручным трудом (шили, лепили из глины, вышивали). Через пять лет учёные повторили тест и подсчитали, какое из занятий дало наилучший эффект.

В результате использование компьютера снизило риск слабоумия на 30–48%, социальная деятельность и игры — на 20%, рукоделие — на 42%. Меньше всего были подвержены деменции те, кто совмещал сразу несколько видов деятельности.

Не только профилактика

© Belkin Alexey/globallookpress.com

У смартфонов есть ещё одно свойство, которое полезно пожилым людям с первыми признаками когнитивных нарушений. Гаджеты позволяют им ориентироваться и выполнять бытовые задачи. Будильники, напоминания о приёме таблеток, заметки о задачах на день, GPS-навигация — всё это помогает им функционировать и компенсировать снижение внимания и памяти.

А что насчёт детей?

С детьми гаджеты, вероятно, дают обратный эффект. Исследование Университета Калгари показало: между ранним развитием ребёнка и временем, проведённым перед экраном, есть связь. В их эксперименте участвовали почти 2500 детей в возрасте двух, трёх и пяти лет. Учёные оценивали, сколько времени они проводят за планшетами, телевизорами и смартфонами, а потом сравнивали эти показатели с результатами теста на развитие. В итоге чем больше было экранного времени, тем хуже дети справлялись с заданиями.

Однако это исследование не учитывает изначальный уровень развития детей, поэтому не доказывает причинно-следственную связь между гаджетами и способностями. Авторы не исключают, что дети с задержкой в развитии просто получают больше экранного времени — так родители пытаются скорректировать их проблемное поведение. Чтобы это подтвердить, нужны дополнительные исследования.

К похожему выводу пришли учёные из Японии и Китая. Чем больше экранного времени в жизни дошкольника, тем хуже он интеллектуально развит. Это не значит, что ребёнка нужно полностью лишить компьютера, но родителям лучше контролировать время, которое он проводит перед экраном, уточняют исследователи.

Главное

Смартфоны и компьютеры могут быть полезны пожилым людям. Цифровые технологии позволяют им поддерживать социальные связи и осваивать новые навыки — это полезно для мозга и снижает риск слабоумия. А ещё гаджеты помогают пациентам с деменцией ориентироваться в пространстве и времени и частично компенсируют когнитивные нарушения. На детей гаджеты влияют по-другому. Исследования находят связь между уровнем развития дошкольников и временем, которое они проводят за экранами. Однако что первично, а что вторично — неизвестно. Не исключено, что детям с задержкой развития родители просто чаще дают телефоны, чтобы скорректировать их поведение.

Важные исследования