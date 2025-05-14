Крепкий сон и похудение: чем полезен холод

Холод неприятен, но полезен. В частности, он повышает иммунитет и улучшает обмен веществ. Разобрались, почему холодная погода это не так плохо, как может показаться.

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Улучшает сон

Перед сном температура тела естественным образом снижается. Это часть циркадного ритма, который регулирует сон, бодрствование и обмен веществ. Но, если организм не остывает, заснуть будет сложно. Так бывает, например, при бессоннице.

Учёные решили проверить, поможет ли в таких ситуациях внешнее охлаждение. В одном исследовании участникам с бессонницей на ночь надевали специальные охлаждающие шапочки. Температура в области головы снижалась до комфортного уровня, и это действительно помогало быстрее засыпать и крепче спать.

Эксперты в области сна советуют поддерживать в спальне умеренно прохладную температуру — от 16 до 19 °C. При этом не нужно мёрзнуть, поскольку слишком холодная комната может нарушить сон. А вот лёгкая прохлада помогает телу расслабиться, а мозг при этом получает сигнал, что пора спать.

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Сжигает жир

В теле человека есть два типа жира. Один — белый, который откладывается под кожей, другой — бурый. Последний главным образом используется для образования тепла. Этот процесс активизируется при низкой температуре, когда организму нужно согреться.

Исследование, опубликованное в The Journal of Clinical Investigation показало, что даже лёгкое охлаждение тела (без дрожи) активирует метаболизм бурого жира. Организм начинает активно сжигать жиры, чтобы вырабатывать тепло.

Дрожать и худеть

Учёные выяснили, что если от холода возникает дрожь, то это серьёзный дополнительный стимул к жиросжиганию. Оказывается, во время дрожи в кровь выбрасывается большое количество гормона ирисина. Он активирует метаболические процессы, а также способствует превращению белого жира в бурый.

Предприниматели даже создали специальный жилет с ледяными вставками. Его надевают на голое тело на час, и, как утверждают разработчики, за один такой сеанс человек теряет до 250 ккал. Но даже сами авторы жилета предупреждают: без сбалансированного питания и физических нагрузок лёд не поможет.

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Ложка дёгтя — усиленный аппетит

С понижением температуры усиливается и аппетит. Изменения объясняются просто: в условиях холода организм тратит больше энергии, а значит, ему нужно потребить больше калорий.

Поэтому, если вы решили заниматься спортом в прохладе (например, надеть меньше одежды на пробежку или снизить температуру в зале), учтите, что после тренировки голод будет сильнее. Обязательно следите за калорийностью суточного рациона. Учтите, что при больших энергозатратах организм сильнее всего будет требовать быстрых углеводов (например, сладостей).

Теснее связь с близкими и креативное мышление

Неожиданный эффект холодной погоды — она сближает людей. Так, учёные из Университета Ньюкасла выяснили, что в холода люди звонят по телефону реже, но разговаривают при этом дольше. Вместо того чтобы распыляться на десятки контактов, человек отдаёт предпочтение общению с близкими.

Исследователи из Сингапура и Нидерландов пошли дальше. Они показали, что низкая температура воздуха стимулирует креативное мышление. Это способность мыслить нестандартно, выходить за пределы шаблонов и придумывать что-то новое. Например, в прохладной комнате участники исследования лучше справлялись с заданиями, где нужно было придумывать названия и слоганы для разных продуктов.

Главное

Холод — не только стресс для организма, но и мощный физиологический стимул. Он активирует бурый жир, ускоряет метаболизм и помогает быстрее заснуть. Умеренная прохлада способствует нормализации циркадных ритмов и даже подталкивает людей к более тесному общению с близкими.

При этом не стоит воспринимать холод как универсальное лекарство. Да, он помогает организму лучше работать, но при этом не заменяет здоровый образ жизни или назначенное врачом лечение.

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