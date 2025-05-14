Крепкий сон и похудение: чем полезен холод

Чем полезен холод: крепкий сон и похудение
Холод неприятен, но полезен. В частности, он повышает иммунитет и улучшает обмен веществ. Разобрались, почему холодная погода это не так плохо, как может показаться.
Улучшает сон
Перед сном температура тела естественным образом снижается. Это часть циркадного ритма, который регулирует сон, бодрствование и обмен веществ. Но, если организм не остывает, заснуть будет сложно. Так бывает, например, при бессоннице.
Учёные решили проверить, поможет ли в таких ситуациях внешнее охлаждение. В одном исследовании участникам с бессонницей на ночь надевали специальные охлаждающие шапочки. Температура в области головы снижалась до комфортного уровня, и это действительно помогало быстрее засыпать и крепче спать.
Эксперты в области сна советуют поддерживать в спальне умеренно прохладную температуру — от 16 до 19 °C. При этом не нужно мёрзнуть, поскольку слишком холодная комната может нарушить сон. А вот лёгкая прохлада помогает телу расслабиться, а мозг при этом получает сигнал, что пора спать.
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Сжигает жир
В теле человека есть два типа жира. Один — белый, который откладывается под кожей, другой — бурый. Последний главным образом используется для образования тепла. Этот процесс активизируется при низкой температуре, когда организму нужно согреться.
Исследование, опубликованное в The Journal of Clinical Investigation показало, что даже лёгкое охлаждение тела (без дрожи) активирует метаболизм бурого жира. Организм начинает активно сжигать жиры, чтобы вырабатывать тепло.
Дрожать и худеть
Учёные выяснили, что если от холода возникает дрожь, то это серьёзный дополнительный стимул к жиросжиганию. Оказывается, во время дрожи в кровь выбрасывается большое количество гормона ирисина. Он активирует метаболические процессы, а также способствует превращению белого жира в бурый.
Предприниматели даже создали специальный жилет с ледяными вставками. Его надевают на голое тело на час, и, как утверждают разработчики, за один такой сеанс человек теряет до 250 ккал. Но даже сами авторы жилета предупреждают: без сбалансированного питания и физических нагрузок лёд не поможет.
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Ложка дёгтя — усиленный аппетит
С понижением температуры усиливается и аппетит. Изменения объясняются просто: в условиях холода организм тратит больше энергии, а значит, ему нужно потребить больше калорий.
Поэтому, если вы решили заниматься спортом в прохладе (например, надеть меньше одежды на пробежку или снизить температуру в зале), учтите, что после тренировки голод будет сильнее. Обязательно следите за калорийностью суточного рациона. Учтите, что при больших энергозатратах организм сильнее всего будет требовать быстрых углеводов (например, сладостей).
Теснее связь с близкими и креативное мышление
Неожиданный эффект холодной погоды — она сближает людей. Так, учёные из Университета Ньюкасла выяснили, что в холода люди звонят по телефону реже, но разговаривают при этом дольше. Вместо того чтобы распыляться на десятки контактов, человек отдаёт предпочтение общению с близкими.
Исследователи из Сингапура и Нидерландов пошли дальше. Они показали, что низкая температура воздуха стимулирует креативное мышление. Это способность мыслить нестандартно, выходить за пределы шаблонов и придумывать что-то новое. Например, в прохладной комнате участники исследования лучше справлялись с заданиями, где нужно было придумывать названия и слоганы для разных продуктов.
Главное
Холод — не только стресс для организма, но и мощный физиологический стимул. Он активирует бурый жир, ускоряет метаболизм и помогает быстрее заснуть. Умеренная прохлада способствует нормализации циркадных ритмов и даже подталкивает людей к более тесному общению с близкими.
При этом не стоит воспринимать холод как универсальное лекарство. Да, он помогает организму лучше работать, но при этом не заменяет здоровый образ жизни или назначенное врачом лечение.
Важные исследования
- Ослабленная терморегуляция при бессоннице — о том, что у людей с нарушениями сна хуже работает механизм теплоотдачи, что может помешать засыпанию.
- Бурый жир и термогенез при холоде — о том, что бурая жировая ткань у взрослых людей участвует в выработке тепла при воздействии холода.
- Ирисин и FGF21 как гормональные активаторы бурого жира — о том, что при воздействии холода у человека повышается уровень ирисина и FGF21, способствующих активации термогенеза.
- Сезонные колебания рациона питания, физической активности и веса — о том, что у людей с лишним весом наблюдаются незначительные сезонные изменения в потреблении калорий, физической активности и массе тела.