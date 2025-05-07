Из пасмурного города — в палящее солнце: как спасти кожу после ожога

Достаточно нескольких минут под активным солнцем без защиты — и кожа становится горячей и красной. Ожог может показаться пустяком, но на самом деле это признак повреждения клеток. Разобрались, как помочь коже быстрее восстановиться.

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Почему возникает

Ультрафиолет запускает в коже воспаление: усиливается приток крови, появляются покраснение, жжение и болезненность. Через несколько дней повреждённые участки начинают отслаиваться — так кожа постепенно обновляется.

К ожогам особенно восприимчивы дети и люди со светлой кожей. Повысить чувствительность кожи к солнцу могут некоторые лекарства и косметические средства, например антибиотики, ретиноиды или кислоты.

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Типичные симптомы солнечного ожога:

болезненность и жжение кожи;

покраснение или потемнение;

ощущение жара при прикосновении;

отёк;

зуд;

волдыри — признак ожога второй степени;

шелушение кожи через 2–3 дня после повреждения;

общее недомогание, головная боль, тошнота или жар.

Что делать после ожога

Чем раньше начать уход за обгоревшей кожей, тем меньше будет воспаление.

1. Уйдите с солнца. Найдите тень или зайдите в помещение. Повторное воздействие ультрафиолета усилит повреждение кожи.

2. Остудите кожу. Примите прохладный душ или ванну. Вода должна быть комфортной температуры, не холодной. Если поражён небольшой участок, можно использовать прохладный влажный компресс. Такие процедуры можно повторять несколько раз в день.

3. Нанесите увлажняющее средство. Подойдут средства с алоэ вера или каламином. Будет лучше, если их предварительно охладить.

Обзор исследований 2024 года, опубликованный в журнале Journal of Burn Care & Research, показал, что алоэ помогает коже заживать быстрее, чем другие наружные средства, включая антисептические мази. Его можно безопасно использовать в первые дни после солнечного ожога.

4. Пейте воду. Солнечный ожог может привести к обезвоживанию: жидкость уходит к поверхности кожи. В течение дня нужно пить больше воды, даже если нет жажды.

5. Примите обезболивающее. Ибупрофен или парацетамол помогут справиться с болью и снизить воспаление.

6. Ухаживайте за кожей в течение следующих дней.

Продолжайте наносить увлажняющий крем 2–3 раза в день, особенно если кожа начала шелушиться.

2–3 раза в день, особенно если кожа начала шелушиться. При выраженном зуде можно использовать антигистаминные препараты.

Обгоревшие участки нужно прикрывать одеждой.

Чего делать не стоит

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Не наносите кремы на горячую кожу — сначала её нужно охладить.

Не используйте средства с бензокаином или другими «-каинами» — они могут спровоцировать раздражение или аллергию.

«-каинами» — они могут спровоцировать раздражение или аллергию. Не прокалывайте волдыри и не сдирайте облезающую кожу — это увеличивает риск инфекции.

и облезающую кожу — это увеличивает Избегайте продуктов со спиртом и жирной основой (вазелин). Первые могут усилить раздражение, а вторые образуют на коже плёнку, которая задерживает тепло и мешает естественному охлаждению кожи.

Пантенол

Несмотря на его популярность, Американская академия дерматологии (одна из авторитетных организаций) не включает пантенол в список рекомендованных средств при солнечных ожогах. Исследования показывают, что пантенол помогает увлажнить кожу и сохранить её мягкость и эластичность. Но большинство форм с пантенолом содержат жирную основу или спирт. Поэтому использовать такие средства лучше на этапе восстановления, когда острое воспаление уже прошло.

Сметана и йогурт

Клинических данных об эффективности сметаны при солнечных ожогах нет. Ни йогурт, ни сметана не ускоряют заживление и не снижают воспаление. Их можно использовать только при лёгких ожогах и разве что как временное охлаждающее средство, если ничего другого нет под рукой.

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Когда нужно обратиться к врачу

В большинстве случаев солнечные ожоги можно вылечить дома. Но при более тяжёлом поражении кожи может потребоваться медицинская помощь:

На теле появились крупные волдыри, особенно если они занимают более 20% поверхности кожи (например, вся спина или нога).

(например, вся спина или нога). Кожа сильно опухла, или боль не проходит даже после обезболивающего .

. Температура поднялась выше 39 °C.

Признаки инфекции: усиливается покраснение, отёк, появляется гной или болезненность в области ожога.

усиливается покраснение, отёк, появляется гной или болезненность в области ожога. Развились симптомы теплового удара: головная боль, тошнота, головокружение, слабость, учащённый пульс или спутанность сознания.

Важно: если обгорел ребёнок младше одного года, независимо от степени поражения, нужно проконсультироваться с врачом.

Возможные осложнения

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Солнечный ожог кажется временной проблемой, но даже один случай сильного поражения кожи может иметь долгосрочные последствия. Чем чаще кожа подвергается интенсивному ультрафиолетовому воздействию, тем выше риск осложнений.

Повреждение глаз

Глаза чувствительны к ультрафиолету не меньше кожи. Если долго находиться на солнце без очков, можно получить ожог роговицы — при этом глаза болят, возникает ощущение песка и становится трудно переносить яркий свет. Повторные повреждения со временем повышают риск катаракты.

Фотостарение

Ультрафиолет ускоряет старение кожи. Она становится менее эластичной, появляются глубокие морщины, сухость, пигментные пятна и сосудистые звёздочки.

Рак кожи

Каждый солнечный ожог оставляет след на уровне клеток кожи, повреждая ДНК. Особенно опасны ожоги, полученные в детстве или подростковом возрасте, — они повышают риск меланомы во взрослом возрасте.

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Главное

Солнечный ожог — это реакция кожи на повреждение ультрафиолетом. Чтобы помочь ей восстановиться, нужно как можно скорее охладить обгоревший участок, увлажнить кожу, пить больше воды и избегать повторного солнца. Подходят мягкие средства — например, крем с алоэ вера. А вот продукты со спиртом, вазелином или бензокаином использовать не стоит. Если появились волдыри, высокая температура, признаки обезвоживания или пострадал ребёнок, нужно обратиться к врачу. Повторные ожоги повышают риск фотостарения и рака кожи, поэтому лучшая помощь — это защита: тень, одежда, очки и солнцезащитный крем.

Важные исследования: