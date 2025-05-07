Учёные назвали гормон, из-за которого не получается сбросить вес

Из-за устойчивости к лептину мозг не получает сигналов о насыщении, человек переедает и набирает вес. Разобрали этот механизм по косточкам.

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О чём речь

Лептин — гормон сытости. Его вырабатывают жировые клетки, затем он поступает в мозг, где сообщает о насыщении. Иногда этот механизм даёт сбой, что часто приводит к ожирению.

Как лептин сообщает мозгу, что с едой пора закончить?

В ответ на поступление энергии клетки жира выделяют в кровь лептин. Гормон попадает в гипоталамус — отдел мозга, регулирующий в том числе аппетит. Там он связывается с рецепторами (как ключ с замком), что указывает на поступление достаточного количества энергии. Человек ощущает сытость и перестаёт есть.

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Значит, чем больше жира, тем выше уровень лептина и тем меньше должен быть аппетит? А почему тогда люди с лишним весом всё равно переедают?

В теории всё так и должно работать: больше жира — выше уровень лептина и быстрее насыщение. Но у многих людей с лишним весом этот механизм сломан. Несмотря на высокие уровни лептина в крови, мозг будто не слышит его сигнал. Результат — постоянное чувство голода и переедание. Это состояние называют лептинорезистентностью.

Как она возникает?

Точная причина неизвестна, речь идёт скорее о предрасположенности. Тем не менее исследователи указывают на то, что:

в гипоталамусе может быть меньше рецепторов к лептину или они плохо работают;

может быть меньше рецепторов к лептину или они плохо работают; лептину нужно попасть в мозг через гематоэнцефалический барьер (разделяет мозг и кровеносное русло), а при ожирении этот процесс нарушается;

(разделяет мозг и кровеносное русло), а при ожирении этот процесс нарушается; возможны генетические мутации, влияющие на чувствительность к лептину.

В итоге даже при высоком уровне этого гормона мозг не получает сигнал насыщения и продолжает воспринимать ситуацию как голод.

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Какие факторы могут спровоцировать лептинорезистентность?

Их также может быть несколько, например:

воспаление в гипоталамусе;

в гипоталамусе; повышенный уровень жирных кислот в мозге (они могут мешать лептину выполнять свою функцию);

высокий уровень триглицеридов (жиров, которые дают энергию организму) в крови, из-за чего нарушается транспорт лептина в мозг;

(жиров, которые дают энергию организму) в крови, из-за чего нарушается транспорт лептина в мозг; несбалансированное питание, среди прочего много сладостей и недостаток в рационе белка.

Наконец, избыток самого лептина при ожирении может перегрузить рецепторы, и они перестают нормально работать.

Можно ли утверждать, что лептинорезистентность — одна из причин ожирения, а не его следствие?

Да, это возможно. Устойчивость к лептину может появиться первой и спровоцировать набор веса. Мозг при этом включает режим голода, из-за чего повышается аппетит и снижается метаболизм. Получается замкнутый круг — чем больше жира, тем выше уровень лептина и тем хуже на него реагирует организм (что способствует накоплению дополнительного жира).

И насколько тяжело худеть в таком случае?

Довольно тяжело. Организм саботирует попытки сбросить вес, усиливая аппетит и снижая интенсивность обменных процессов. Это приводит к тому, что после диет вес возвращается, часто в большем количестве.

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Что же делать в такой ситуации?

Нужно восстановить чувствительность к лептину. Это требует времени, терпения и дисциплинированности.

В первую очередь нужно устранить факторы, которые мешают лептину работать:

хроническое воспаление ;

; избыток инсулина;

инсулина; плохой сон;

высокий уровень триглицеридов в крови;

в крови; общее потребление калорий, особенно переработанными продуктами (чтобы его сократить, могут понадобиться усилия воли).

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Какие привычки в этом помогут?

Исходя из вышеперечисленных условий, вот что нужно делать:

Заниматься спортом. В частности, это аэробные тренировки (например, бег, быстрая ходьба). Они снижают уровень воспаления и улучшают метаболизм.

В частности, это аэробные тренировки (например, бег, быстрая ходьба). Они снижают уровень и улучшают метаболизм. Есть цельные продукты. Старайтесь избегать переработанной пищи — всего, что содержит химические добавки (красители, усилители вкуса, консерванты и т. д.). То есть вместо колбасы лучше съесть стейк, а вместо сухого завтрака — яичницу.

Старайтесь избегать переработанной пищи — всего, что содержит химические добавки (красители, усилители вкуса, консерванты и т. д.). То есть вместо колбасы лучше съесть а вместо сухого завтрака — Есть больше белковых продуктов. Белок дольше переваривается и придаёт чувство сытости.

Белок дольше переваривается и придаёт чувство Есть больше овощей и бобовых. В них много растворимой клетчатки. Она питает полезные бактерии кишечника и помогает контролировать аппетит.

В них много Она питает полезные бактерии кишечника и помогает контролировать аппетит. Спать минимум 7–8 часов. При нехватке сна увеличивается уровень лептина и снижается его эффективность.

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А как понять, что у тебя резистентность к лептину?

На это указывают:

частое ощущение голода даже после еды;

даже после еды; необузданный аппетит (особенно когда речь идёт о сладостях);

аппетит (особенно когда речь идёт о сладостях); отсутствие результатов (или даже увеличение веса), несмотря на попытки похудеть;

(или даже увеличение веса), несмотря на попытки похудеть; быстрое возвращение веса после похудения;

возвращение веса после похудения; чувство усталости и повышенная тяга к сладостям.

При таких симптомах лучше обратиться к врачу. Он может назначить анализы, чтобы исключить другие возможные причины такого состояния, например инсулинорезистентность или гипотиреоз (сниженная функция щитовидной железы).

Главное

Лептин — гормон, который сигнализирует мозгу, что в организме достаточно энергии и пора прекращать есть. При лептинорезистентности мозг игнорирует этот сигнал. В результате усиливается аппетит, замедляется обмен веществ и похудеть становится очень сложно.

Лептинорезистентность можно преодолеть. Помогут отказ от ультраобработанных продуктов, физическая активность и полноценный сон. Восстановление чувствительности к лептину — процесс не быстрый, он требует времени и терпения.

Важные исследования