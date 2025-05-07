Учёные назвали гормон, из-за которого не получается сбросить вес
Из-за устойчивости к лептину мозг не получает сигналов о насыщении, человек переедает и набирает вес. Разобрали этот механизм по косточкам.
О чём речь
Лептин — гормон сытости. Его вырабатывают жировые клетки, затем он поступает в мозг, где сообщает о насыщении. Иногда этот механизм даёт сбой, что часто приводит к ожирению.
Как лептин сообщает мозгу, что с едой пора закончить?
В ответ на поступление энергии клетки жира выделяют в кровь лептин. Гормон попадает в гипоталамус — отдел мозга, регулирующий в том числе аппетит. Там он связывается с рецепторами (как ключ с замком), что указывает на поступление достаточного количества энергии. Человек ощущает сытость и перестаёт есть.
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Значит, чем больше жира, тем выше уровень лептина и тем меньше должен быть аппетит? А почему тогда люди с лишним весом всё равно переедают?
В теории всё так и должно работать: больше жира — выше уровень лептина и быстрее насыщение. Но у многих людей с лишним весом этот механизм сломан. Несмотря на высокие уровни лептина в крови, мозг будто не слышит его сигнал. Результат — постоянное чувство голода и переедание. Это состояние называют лептинорезистентностью.
Как она возникает?
Точная причина неизвестна, речь идёт скорее о предрасположенности. Тем не менее исследователи указывают на то, что:
- в гипоталамусе может быть меньше рецепторов к лептину или они плохо работают;
- лептину нужно попасть в мозг через гематоэнцефалический барьер (разделяет мозг и кровеносное русло), а при ожирении этот процесс нарушается;
- возможны генетические мутации, влияющие на чувствительность к лептину.
В итоге даже при высоком уровне этого гормона мозг не получает сигнал насыщения и продолжает воспринимать ситуацию как голод.
Какие факторы могут спровоцировать лептинорезистентность?
Их также может быть несколько, например:
- воспаление в гипоталамусе;
- повышенный уровень жирных кислот в мозге (они могут мешать лептину выполнять свою функцию);
- высокий уровень триглицеридов (жиров, которые дают энергию организму) в крови, из-за чего нарушается транспорт лептина в мозг;
- несбалансированное питание, среди прочего много сладостей и недостаток в рационе белка.
Наконец, избыток самого лептина при ожирении может перегрузить рецепторы, и они перестают нормально работать.
Можно ли утверждать, что лептинорезистентность — одна из причин ожирения, а не его следствие?
Да, это возможно. Устойчивость к лептину может появиться первой и спровоцировать набор веса. Мозг при этом включает режим голода, из-за чего повышается аппетит и снижается метаболизм. Получается замкнутый круг — чем больше жира, тем выше уровень лептина и тем хуже на него реагирует организм (что способствует накоплению дополнительного жира).
И насколько тяжело худеть в таком случае?
Довольно тяжело. Организм саботирует попытки сбросить вес, усиливая аппетит и снижая интенсивность обменных процессов. Это приводит к тому, что после диет вес возвращается, часто в большем количестве.
Что же делать в такой ситуации?
Нужно восстановить чувствительность к лептину. Это требует времени, терпения и дисциплинированности.
В первую очередь нужно устранить факторы, которые мешают лептину работать:
- хроническое воспаление;
- избыток инсулина;
- плохой сон;
- высокий уровень триглицеридов в крови;
- общее потребление калорий, особенно переработанными продуктами (чтобы его сократить, могут понадобиться усилия воли).
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Какие привычки в этом помогут?
Исходя из вышеперечисленных условий, вот что нужно делать:
- Заниматься спортом. В частности, это аэробные тренировки (например, бег, быстрая ходьба). Они снижают уровень воспаления и улучшают метаболизм.
- Есть цельные продукты. Старайтесь избегать переработанной пищи — всего, что содержит химические добавки (красители, усилители вкуса, консерванты и т. д.). То есть вместо колбасы лучше съесть стейк, а вместо сухого завтрака — яичницу.
- Есть больше белковых продуктов. Белок дольше переваривается и придаёт чувство сытости.
- Есть больше овощей и бобовых. В них много растворимой клетчатки. Она питает полезные бактерии кишечника и помогает контролировать аппетит.
- Спать минимум 7–8 часов. При нехватке сна увеличивается уровень лептина и снижается его эффективность.
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А как понять, что у тебя резистентность к лептину?
На это указывают:
- частое ощущение голода даже после еды;
- необузданный аппетит (особенно когда речь идёт о сладостях);
- отсутствие результатов (или даже увеличение веса), несмотря на попытки похудеть;
- быстрое возвращение веса после похудения;
- чувство усталости и повышенная тяга к сладостям.
При таких симптомах лучше обратиться к врачу. Он может назначить анализы, чтобы исключить другие возможные причины такого состояния, например инсулинорезистентность или гипотиреоз (сниженная функция щитовидной железы).
Главное
Лептин — гормон, который сигнализирует мозгу, что в организме достаточно энергии и пора прекращать есть. При лептинорезистентности мозг игнорирует этот сигнал. В результате усиливается аппетит, замедляется обмен веществ и похудеть становится очень сложно.
Лептинорезистентность можно преодолеть. Помогут отказ от ультраобработанных продуктов, физическая активность и полноценный сон. Восстановление чувствительности к лептину — процесс не быстрый, он требует времени и терпения.
Важные исследования
- Физиология лептина — о лептине, гормоне жировой ткани, регулирующем аппетит, энергетический баланс и эндокринную функцию.
- Лептин и ожирение: роль и клиническое значение — о том, как лептин регулирует массу тела, аппетит и репродуктивную функцию.
- Резистентность к лептину: механизмы и диагностика — о снижении чувствительности тканей к лептину, ведущем к ожирению и метаболическим нарушениям, и о возможных причинах, включая генетические мутации, нарушения транспорта через ГЭБ и сбои в саморегуляции.
- Физическая активность и контроль веса: роль лептина — о том, как регулярные физические нагрузки улучшают чувствительность к лептину, снижают аппетит и помогают стабилизировать вес.
- Пищевые волокна и лептин — систематический обзор и метаанализ о влиянии длительного потребления клетчатки на уровень лептина у людей с ожирением.