Затруднённое дыхание и рвота: экстренная помощь при укусе пчелы и осы

Чаще всего укус вызывает кратковременную боль и небольшой отёк, но в некоторых случаях возможна тяжёлая аллергическая реакция. Разобрались, как действовать правильно, чтобы снизить риск и облегчить симптомы.

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Как различить укусы пчелы и осы

Пчела жалит один раз и оставляет в коже жало вместе с ядовитым мешочком. Пока оно находится в коже, яд продолжает поступать в ткани. Поэтому его нужно удалить как можно быстрее. Лучше всего это сделать тупым предметом — например, краем кредитной карты или ногтем. Не стоит использовать пинцет: если сдавить мешочек, выделится ещё больше яда.

Оса, в отличие от пчелы, не теряет жало и может укусить несколько раз подряд. Яд провоцирует боль, покраснение и зуд. В некоторых случаях может развиться сильная местная реакция с выраженным отёком, который сохраняется несколько дней.

Что делать

В обоих случаях действовать нужно сразу.

1. Уйдите от места, где вас ужалили. Чтобы избежать повторного укуса, спокойно и быстро покиньте место, где находится насекомое.

2. Удалите жало, если оно осталось. Сделайте это как можно скорее, не сдавливая кожу.

3. Вымойте место укуса водой с мылом. Это снизит риск инфицирования.

4. Приложите холод. Обёрнутый в ткань лёд или холодный компресс помогут уменьшить боль, отёк и зуд.

5. Поднимите конечность. Если укус пришёлся на руку или ногу, постарайтесь держать её приподнятой — это поможет уменьшить припухлость.

6. Примите безрецептурные препараты

ибупрофен или ацетаминофен — для уменьшения боли;

антигистаминные препараты — при зуде или выраженном отёке;

лосьон с каламином — при кожном раздражении.

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Чего делать не стоит

Не трите и не расчёсывайте кожу — это может привести к воспалению и замедлить заживление.

Не используйте народные средства (уксус, сода, грязь) — они неэффективны и могут усугубить симптомы.

и могут усугубить симптомы. Не пытайтесь выдавить жало или жать на место укуса — так яд может проникнуть глубже.

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Когда нужно обратиться к врачу

В большинстве случаев укусы не требуют медицинской помощи и проходят сами. Но есть ситуации, когда медлить нельзя.

Вызывайте скорую, если появились:

затруднённое дыхание;

отёк лица, губ или языка;

высыпания по телу, сильный зуд;

головокружение, слабость;

спазмы в животе, тошнота, рвота.

Такое состояние называют анафилаксия. Она развивается быстро и без лечения может быть смертельно опасна.

Если у вас уже была тяжёлая аллергическая реакция, врач, скорее всего, назначил автоинъектор с дозой адреналина. Его прикладывают к внешней стороне бедра и нажимают — игла срабатывает автоматически. После автоинъектора нужно немедленно вызвать скорую.

Согласно систематическому обзору, опубликованному в авторитетном журнале Clinical & Experimental Allergy в 2024 году, эффект от введения адреналина с помощью автоинъектора может быть кратковременным. Работу провели учёные из Великобритании. Они отмечают, что одной дозы адреналина может быть недостаточно при тяжёлой анафилаксии. Это подчёркивает, что автоинъектор не альтернатива врачебной помощи, а только первый шаг до прибытия специалистов.

Как избежать укусов

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Полностью исключить риск укуса невозможно, но его можно снизить.

Поведение на улице

Избегайте резких движений, если рядом летает насекомое. Не размахивайте руками — это может спровоцировать укус.

если рядом летает насекомое. Не размахивайте руками — это может спровоцировать укус. Не приближайтесь к ульям и осиным гнёздам. Даже случайное нарушение границ может быть воспринято как угроза.

Одежда и запахи

Носите закрытую одежду: длинные рукава, брюки, носки и обувь с закрытым носом, если вы на даче или в лесу.

длинные рукава, брюки, носки и обувь с закрытым носом, если вы на даче или в лесу. Избегайте ярких цветов и цветочных принтов в одежде — они могут привлекать насекомых.

— они могут привлекать насекомых. Не используйте парфюм и средства с ароматами фруктов или цветов. Эти запахи также привлекают пчёл и ос.

Еда и напитки

Накрывайте еду и напитки на открытом воздухе. Осы особенно активно реагируют на сладкое и мясное.

Осы особенно активно реагируют на сладкое и мясное. Не пейте из банок и бутылок, оставленных без присмотра. Насекомое может попасть внутрь незаметно.

Для детей

Предупредите ребёнка, что босиком по цветущей траве лучше не бегать — там могут быть пчёлы.

что босиком по цветущей траве лучше не бегать — там могут быть пчёлы. Объясните, как выглядят оса и пчела и что нельзя трогать насекомых или подходить к гнёздам.

Главное

Укус пчелы или осы вызывает боль, покраснение и небольшой отёк. В редких случаях он может привести к опасной аллергической реакции. Поэтому важно сразу удалить жало (если оно есть), промыть кожу, приложить холод и принять безрецептурные препараты. Народные средства неэффективны и могут навредить. Если появились сыпь, отёк лица, стало тяжело дышать, нужно срочно вызывать скорую. Людям с подтверждённой аллергией необходимо всегда иметь при себе автоинъектор с адреналином. Чтобы снизить риск укусов, стоит избегать яркой одежды и сладких ароматов.

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