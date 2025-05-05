Учёные подсчитали, сколько минут жизни стоят сигарета, алкоголь и улыбка

Вредные привычки сокращают жизнь, а смех и спорт продлевают. Но на сколько? Разобрались, как образ жизни влияет на её продолжительность в минутах, часах и днях.

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Сигареты

Самая распространённая привычка — курение. По подсчётам ВОЗ, в мире табак употребляет 1,3 млрд человек. И это несмотря на многочисленные доказательства вреда никотина для здоровья.

Исследование университета Бристоля 2000 года показало, что каждая выкуренная сигарета отнимает 11 минут жизни. Почти через 25 лет исследование Университетского колледжа Лондона увеличило эту цифру вдвое. Учёные также выяснили, что влияние табака зависит от пола. Одна сигарета обходится женщине в 22 минуты жизни, а мужчине — в 17.

Если учитывать, что в среднем одна выкуренная сигарета отнимает 15 минут жизни, получится, что пачка в день стоит примерно 5 часов жизни. Это 76 дней в год.

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Некоторые последствия курения обратимы, но на это нужно время. Сильнее всего никотин бьёт по сосудам — они сужаются и не могут нормально функционировать. Это влияет на газообмен: кровь и клетки получают мало кислорода, зато углекислого газа, наоборот, становится слишком много. В среднем сатурация (насыщение крови кислородом) у курильщиков держится на уровне 92–95%, хотя в норме она должна быть 96–100%.

Американское общество рака сообщает: организму нужно 12 часов без никотина, чтобы уровень углекислого газа в крови пришёл в норму. А на полное восстановление кровоснабжения потребуется от 2 недель до 3 месяцев.

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Алкоголь

Одна порция алкоголя — примерно 10 граммов чистого спирта — отнимает 7 часов жизни. Столько спирта содержится в маленькой кружке пива, бокале красного вина или стопке водки. По мнению ВОЗ, выпивание в сутки 60 граммов спирта (2–3 большие кружки пива) — это уже эпизодическое пьянство. То есть один поход в бар или пьяная вечеринка отнимает почти 2 дня жизни.

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Исследование Кембриджского университета показало, что даже минимальные дозы алкоголя влияют на продолжительность жизни. Авторы работы подсчитали, что еженедельное потребление 100–200 граммов спиртного отнимает примерно полгода жизни, 200–350 граммов — 1–2 года, а больше 350 граммов — 4–5 лет.

ВОЗ заявляет, что алкоголь — причина восьми видов рака. Среди них рак полости рта, ротоглотки, пищевода, печени, гортани, толстого кишечника, прямой кишки и молочной железы. Причём особо опасно совместное потребление алкоголя и табака.

Исследование организации Scottish Health Action on Alcohol Problems показало: сочетание обеих привычек повышает риск развития рака в 30 раз.

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Сидячий образ жизни

Долго сидеть — противоестественно для человека. Миллионы лет эволюции прошли в условиях постоянной физической активности. Это было необходимо для выживания, поэтому теперь гиподинамия (сниженная активность) сказывается на здоровье. В положении сидя снижается действие инсулина, ухудшается кровообращение и атрофируются мышцы.

Опубликованное в журнале Американского колледжа кардиологии исследование показало: критический порог для взрослого здорового человека — 10 часов 36 минут в день. Если сидеть дольше, растёт риск болезней сердца и сахарного диабета.

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Учёные из Тайбэйского медицинского университета подсчитали: у людей с сидячей работой риск смерти от всех причин повышается на 16%, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на 34%. Причём возраст, индекс массы тела, курение и алкоголь существенно не влияют на эти цифры.

Но есть хорошая новость: 15–30 минут физической активности в день снижают риск смерти до общего в популяции. Поэтому в течение дня важно делать перерывы и разминаться.

Засидеться до смерти: почему опасно не вставать со стула

Смех

Люди с хорошим чувством юмора живут дольше, и этому есть научное подтверждение. Учёные из Норвежского университета науки и технологий нашли связь между чувством юмора и выживаемостью. Они 15 лет наблюдали за 50 тысячами человек и пришли к выводу, что умение придумывать, понимать и рассказывать шутки (по-научному это называется когнитивный компонент юмора) снижает риск смерти от всех причин на 48%. Правда, только у женщин. У мужчин хорошее чувство юмора снижает вероятность смерти лишь от инфекции.

А ещё смех влияет на обмен веществ. Это подтверждает исследование японских учёных из Фонда содействия развитию международной науки. Пациентам с сахарным диабетом в первый день эксперимента показывали монотонную, скучную лекцию, а во второй — юмористическое шоу. Оказалось, что после комедийной передачи уровень сахара в крови был на 2,5 ммоль/л меньше, чем после лекции.

А ещё смех увеличивает расход энергии и частоту сердечных сокращений. Сотрудники Университета Вандербильта выяснили, что за 15 минут смеха человек сжигает около 40 кДж (10 ккал). Примерно столько же тратится за 1 минуту езды на велосипеде.

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Главное

Образ жизни напрямую влияет на её продолжительность. Одна пачка сигарет в день отнимает примерно 5 часов жизни, а три кружки пива — 2 дня. Долго сидеть для человека противоестественно, критический порог — 10 часов и 36 минут в день. Женщины с хорошим чувством юмора живут дольше. У мужчин умение придумывать и рассказывать шутки снижает только риск смерти от инфекций. А ещё смех влияет на обмен веществ и снижает уровень сахара у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.

Важные исследования