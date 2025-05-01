Если сорвали спину на грядке: растяжка, лёд, ибупрофен

Тяжёлые вёдра, долгие наклоны, резкие движения — всё это может привести к острой боли в спине. Что делать, чтобы избежать травмы, и как помочь себе, если поясница всё же заболела, «Рамблеру» рассказала врач-терапевт Lahta Clinic Антонина Костина.

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Почему болит спина

«Под выражением "сорвал спину" обычно подразумевают острую неспецифическую боль в области спины. Чаще всего она связана с перенапряжением мышц, связок или фасций — тонких оболочек, которые окружают мышцы». Антонина Костина терапевт, нефролог

Долгая работа без подготовки приводит к микротравмам и воспалению, из-за чего появляются отёк и мышечные спазмы. По словам Антонины Костиной, в большинстве случаев болевые ощущения не говорят о серьёзной травме позвоночника. Обычно дискомфорт постепенно уменьшается и проходит в течение нескольких дней или недель.

Как правильно работать на даче

Если нужно поднять тяжёлое:

поставьте ноги чуть шире плеч;

согните колени, а спину держите прямой;

поднимайте тяжесть за счёт мышц ног, а не спины;

держите предмет как можно ближе к телу;

избегайте резких движений и поворотов корпуса.

«Чтобы снизить нагрузку на спину, старайтесь распределять работу равномерно, делать короткие перерывы каждые 20–30 минут и чередовать виды активности — например, после работы в наклоне переходить на ходьбу или лёгкую уборку. Выбирайте удобную и устойчивую обувь с нескользкой подошвой. Это поможет избежать падений и снизит общий дискомфорт при долгой нагрузке на ноги и поясницу», — рекомендует терапевт.

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Что делать, если спина всё-таки заболела

«Аккуратно потяните ту область, где появилась боль. Но если боль сильная, не стоит пытаться её перетерпеть — лучше остановиться и временно ограничить движения», — объясняет Антонина Костина.

По данным Американской ассоциации нейрохирургов (AANS), полный постельный режим не нужен, он может усугубить состояние. Без движения мышцы теряют силу, повышается скованность, а боль усиливается. Лучше выходить на короткие прогулки, стараться не сидеть и не лежать слишком долго в одном положении.

«Облегчить состояние помогают безрецептурные обезболивающие, например ибупрофен. Дополнительно используют местные гели с диклофенаком или кетопрофеном — их эффективность подтвердил Кокрейновский обзор», — говорит врач.

Национальный институт здоровья (NIH) советует во время сна поддерживать удобное положение спины. На боку можно свернуться калачиком и положить подушку между ног, а на спине — подложить подушку или скрученное полотенце под колени, чтобы снять лишнее давление на поясницу.

Обратитесь к врачу, если боль становится сильнее, появляются слабость в ногах, онемение, нарушение чувствительности или проблемы с мочеиспусканием и стулом.

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Как подготовиться к дачным работам

Профилактика — лучший способ избежать болей в спине.

«Снизить риск травмы помогают регулярные тренировки. В первую очередь полезны упражнения на растяжение и укрепление мышц спины. Они поддерживают тонус и повышают устойчивость тканей к нагрузке. Также стоит следить за осанкой, контролировать вес и отказаться от курения. Оно мешает питанию тканей и может усиливать боль в спине. А вот бандажи и пояса не помогут», — отмечает Антонина Костина.

Важно не работать долго в неудобной позе и не поднимать тяжёлые предметы рывком. Лучше разбить тяжёлую работу на несколько подходов или использовать вспомогательные средства.

Главное

Чтобы не сорвать спину на даче, нужно заранее подготовиться: делать простые упражнения, укреплять мышцы и избегать резких движений. Во время работы распределяйте нагрузку, поднимайте тяжести правильно и не забывайте о перерывах. При первых признаках боли лучше сократить нагрузку, использовать холод, а позже — тёплый компресс, сохранять лёгкую подвижность и выбрать удобное положение для сна. В большинстве случаев состояние улучшается само, но, если боль усиливается или не проходит, лучше проконсультироваться с врачом.

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