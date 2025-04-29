«Я сделала операцию и не жалею»: история офтальмолога

Лазерная коррекция зрения избавляет от очков и линз при близорукости, дальнозоркости или астигматизме. О том, каково это — быть по обе стороны лазера, «Рамблеру» рассказала офтальмолог Мария Данелия, которая сама прошла через операцию.

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Что происходит во время операции

В норме свет, проходя через роговицу и хрусталик, фокусируется на сетчатке — светочувствительном слое на задней стенке глаза. Именно там формируется чёткое изображение. Если фокус смещается — например, при близорукости он находится перед сетчаткой, — изображение становится размытым.

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Во время операции врач с помощью лазера меняет форму роговицы так, чтобы лучи света собирались строго в нужной точке — на сетчатке.

«Близорукость -3,75 диоптрии мешала в повседневной жизни: вдаль я видела плохо. Сомнений не было: я точно знала, что хочу получить хорошее зрение. Немного волновалась перед самой операцией, но не сильнее, чем перед приёмом у стоматолога. Всё-таки речь идёт о глазах, и волнение в предоперационной — это нормально», — вспоминает офтальмолог. Мария Данелия офтальмолог

Процедура занимает около 10–15 минут, проводится под местной анестезией в виде капель и не требует госпитализации. Большинство пациентов уже на следующий день начинают видеть чётко без очков или контактных линз. Хотя окончательная стабилизация зрения может занять от нескольких дней до нескольких недель. Это зависит от метода коррекции и индивидуальных особенностей глаза.

Чем отличаются методы коррекции

ФРК (фоторефракционная кератэктомия) — врач удаляет поверхностный слой роговицы и с помощью лазера меняет её форму. Метод требует более длительного восстановления и сопровождается временным дискомфортом, но может быть оптимальным или единственным выбором при определённых анатомических особенностях роговицы.

LASIK — на роговице хирург формирует лоскут, под которым лазером проводит коррекцию. Затем лоскут возвращается на место. Восстановление проходит быстро, зрение улучшается в течение нескольких дней.

Femto LASIK — усовершенствованная версия LASIK. В классическом LASIK лоскут создаётся микрокератомом, а в Femto LASIK — фемтосекундным (использующим инфракрасный свет) лазером. Это повышает точность и снижает риск осложнений.

SMILE — внутри роговицы с помощью лазера врач вырезает тонкий фрагмент ткани — лентикулу. Его извлекают через небольшой разрез (обычно 2–4 мм), без создания поверхностного лоскута. Это делает вмешательство менее травматичным в отношении поверхности роговицы.

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«Главное отличие между методами — в объёме вмешательства. Чем меньше разрез, тем быстрее и комфортнее восстановление. Но у каждого способа есть свои показания. Методику выбирает врач на основании комплексной диагностики. Иногда подойдут все методы, но бывает и так, что безопасным будет только один. Мы ориентируемся на толщину роговицы, количество диоптрий, наличие астигматизма. Универсального решения нет», — уточняет офтальмолог.

Мария прошла консультации у нескольких коллег — тех, кто владеет всеми методиками.

«Я пошла на приём как обычный пациент и выбрала того, кто был максимально понятен и спокоен в общении. Мне нужно было быть уверенной не только в профессионализме, но и в том, что врач слышит мои переживания и поддерживает. Это очень важно, особенно в операциях на зрении», — говорит врач.

Кому лазерная коррекция может не подойти

Перед операцией пациент проходит полное офтальмологическое обследование, чтобы исключить противопоказания и выбрать оптимальную методику.

Противопоказания:

возраст до 18 лет;

аутоиммунные заболевания;

признаки кератоконуса (когда роговица истончается и становится конусовидной) или слишком тонкая роговица;

беременность и период восстановления после родов;

приём некоторых препаратов (например, изотретиноина).

«Глаз продолжает формироваться в юном возрасте, и это влияет на рефракцию — способность преломлять свет. Если провести коррекцию до завершения роста, зрение может снова измениться. Обычно рост глазного яблока заканчивается к 18–21 году. Чтобы это подтвердить, мы рекомендуем измерить длину глаза с помощью УЗИ и повторить исследование через год. Если показатели совпадают, значит, рост завершился и можно рассматривать операцию», — объясняет врач.

Можно ли ослепнуть после операции

«Риски есть всегда, как и при любой медицинской процедуре. Но у лазерной коррекции они минимальны. Насколько мне известно, в мировой практике нет подтверждённых случаев полной слепоты именно из-за этой операции», — подчёркивает офтальмолог.

Тем не менее после вмешательства может возникнуть временный дискомфорт, который проходит у большинства пациентов в течение нескольких дней или недель.

Ощущение сухости в глазах. Часто сопровождается жжением или чувством «песка» — это связано с нарушением работы слёзной плёнки.

Часто сопровождается жжением или чувством «песка» — это связано с нарушением работы слёзной плёнки. Повышенная светочувствительность. Может быть неприятно при ярком дневном или искусственном освещении.

Может быть неприятно при ярком дневном или искусственном освещении. Временное снижение зрения в сумерках. Особенно заметно в первые недели.

Особенно заметно в первые недели. Гало-эффект. Световые ореолы вокруг ламп и фар ночью.

Операция у Марии прошла без осложнений. Восстановление было быстрым, но не обошлось без сюрпризов.

«Я не ожидала, что слезотечение будет настолько сильным — это, пожалуй, единственный момент, который меня удивил. Всё остальное было ровно так, как я предполагала», — добавляет врач.

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Как проходило восстановление

В первые недели после коррекции нужно соблюдать режим восстановления: использовать увлажняющие капли, избегать активных физических нагрузок, не тереть глаза, носить солнцезащитные очки, выходя на улицу, и регулярно приходить на контрольные осмотры. Это обеспечит максимально безопасное заживление.

«До операции, как и у многих близоруких, у меня было отличное зрение вблизи — могла рассмотреть мельчайшие детали. Это объясняется тем, что при близорукости глаз фокусирует изображение перед сетчаткой. После коррекции эта "способность" исчезла — теперь я вижу как человек с обычным зрением. Это нормально», — добавляет врач.

На следующий день Мария уже вышла на прогулку с детьми, а через два дня вернулась к работе. С момента операции прошло около четырёх лет — зрение остаётся стабильным.

«Я по-другому стала относиться к пациентам, которые пока не готовы. Раньше казалось, что, если всё понятно с медицинской точки зрения, нужно просто решиться. Теперь понимаю, как важен психологический момент. Это косметическая операция — вопрос комфорта. Человек сам должен понять, нужна ли она ему», — говорит Мария.

Если зрение снова ухудшится

В большинстве случаев результат лазерной коррекции остаётся стабильным на годы. Но возможны ситуации, при которых зрение может снова немного измениться — например, при значительной зрительной нагрузке, гормональных перестройках или индивидуальных особенностях организма.

«Повторная операция (рекоррекция) возможна, только если роговица достаточно толстая. Если она уже истончена или была тонкой с рождения, повторное вмешательство может быть небезопасным», — объясняет специалист.

Нужно также помнить, что лазерная коррекция устраняет рефракционные ошибки, но не останавливает возрастные изменения зрения.

«После 45–50 лет развивается пресбиопия — естественное ухудшение способности видеть вблизи. Связано оно с тем, что хрусталик постепенно теряет эластичность. Лазерная коррекция зрения на этот процесс не влияет, поэтому со временем может понадобиться дополнительная коррекция, чаще всего это очки для чтения», — говорит Мария Данелия.

Главное

Лазерная коррекция — современный способ восстановить зрение и отказаться от очков или линз. Врач подбирает метод индивидуально. Хотя процедура хорошо изучена и доступна, она всё ещё требует взвешенного подхода. Важно обсудить показания и ограничения, заранее понимать особенности восстановления и возможные побочные эффекты. Опыт офтальмолога, которая сама прошла через операцию, показывает, что осознанность, доверие к специалисту и спокойное отношение к процессу делают путь к чёткому зрению более уверенным и комфортным.

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