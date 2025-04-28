Пять привычек, которые помогут перезагрузиться за майские
Несколько свободных дней — хороший повод попробовать новые полезные привычки. Они не требуют кардинальных изменений, но приносят заметную пользу, и это подтверждают научные данные.
Высыпайтесь
Недосып снижает внимание, ухудшает способность к логическому мышлению, замедляет реакцию и делает человека рассеянным. На его фоне также чаще возникают тревожность, подавленность, апатия, проблемы с принятием решений и снижение либидо.
Недостаток сна связан с повышенным риском:
- сердечно-сосудистых заболеваний;
- хронического воспаления;
- снижения иммунной защиты;
- ожирения.
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Исследования, опубликованные в Oxford Academic Journals, показывают, что после одной бессонной ночи увеличивается уровень биомаркеров повреждения мозга — кальций-связывающего белка S100B и нейрон-специфической энолазы (NSE). Это может указывать на временные нарушения в работе мозга.
Авторы другого обзора Neurosciences подчёркивают, что из-за длительного недосыпания снижается активность ферментов, которые восстанавливают повреждения в тканях мозга.
Что можно сделать
- Постарайтесь ложиться и вставать в одно и то же время даже в праздники — это помогает настроить биологические ритмы.
- За один-два часа до сна выключайте яркий свет и убирайте гаджеты: синий свет подавляет выработку мелатонина — гормона, регулирующего сон.
- Если есть дневной сон, ограничьте его 20–30 минутами до 15:00.
Двигайтесь
Солнечные дни и тёплая погода позволяют больше гулять, заниматься в саду или просто чаще выходить из дома. Исследования показывают, что 150 минут физической активности средней интенсивности в неделю (например, быстрая ходьба или танцы) помогают снизить:
- риск сердечно-сосудистых заболеваний;
- вероятность развития диабета 2-го типа и метаболического синдрома (нарушения обмена веществ);
- артериальное давление и уровень «плохого» холестерина;
- вероятность тяжёлого течения гриппа и других инфекций.
У пожилых людей регулярные упражнения уменьшают вероятность падений, улучшают подвижность, сохраняют силу мышц и костей, а также помогают остаться самостоятельными. Особенно эффективна комбинированная активность: аэробные, силовые и упражнения на равновесие.
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Как показал метаанализ, опубликованный в авторитетном журнале The Lancet Public Health, ежедневная физическая активность, например ходьба, может снижать риск преждевременной смерти. В анализ включили данные более 47 тысяч участников из разных стран:
- у людей младше 60 лет риск снижается при 8000–10 000 шагов в день;
- у людей старше 60 лет — при 6000–8000 шагов.
Что можно сделать
- Гуляйте пешком: в парке, по дачному участку или по району.
- Делайте лёгкую зарядку утром или вечером — 10 минут для начала достаточно.
- Найдите занятие, которое нравится: танцы, плавание, велопрогулки.
- Если есть возможность, двигайтесь вместе с семьёй или друзьями — это повышает мотивацию.
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Питайтесь разнообразно
Праздники не повод отказываться от вкусной еды. Напротив, это возможность подумать о том, как сделать рацион более разнообразным и полезным, не впадая в крайности.
Сбалансированное питание помогает:
- поддерживать нормальный вес;
- снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и некоторых видов рака;
- улучшать работу иммунной системы и пищеварения;
- укреплять кости и мышцы;
- дольше сохранять здоровье кожи, зубов и глаз.
Внезапные ограничения, например только салат и вода после праздников, могут вызвать чувство вины и привести к перееданию. Вместо этого специалисты рекомендуют мягкую перестройку привычек, основанную на наблюдении за своим поведением.
Исследования показывают, что люди часто едят не потому, что голодны, а просто по привычке. Например, берут десерт автоматически, едят стоя или доедают остатки, даже если не хочется. Чтобы изменить это, попытайтесь:
- есть медленно и не отвлекаться (например, без телефона или телевизора);
- останавливаться, когда появляется ощущение насыщения, а не когда тарелка пуста;
- осознанно выбирать моменты, когда вы действительно голодны.
Если на пикнике вы съели больше обычного, это нестрашно. Гораздо важнее общее качество рациона в течение недели, а не один конкретный обед.
Что можно сделать
- Начинайте с овощей или белка — так вы быстрее почувствуете насыщение.
- На шашлыках добавляйте к мясу свежие овощи и зелень, выбирайте нежирные соусы.
- Вместо сладких напитков пейте воду или газированную воду без сахара — это поможет избежать лишних калорий.
- Не пропускайте приёмы пищи — это снижает вероятность переедания вечером.
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Контролируйте количество алкоголя
Посиделки на даче, пикники и встречи с друзьями — алкоголь на таких мероприятиях обычное дело. Но важно помнить, что безопасной дозы для здоровья нет.
По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, умеренной дозой считается не более одной порции алкоголя в день для женщин и не более двух — для мужчин. Хотя даже такие количества могут повлиять на самочувствие:
- нарушить качество сна (алкоголь сокращает фазу глубокого сна);
- усилить аппетит и снизить контроль над количеством съеденного;
- повысить риск обезвоживания, особенно на жаре.
Регулярное употребление алкоголя увеличивает вероятность гипертензии, аритмий, инсульта, заболеваний печени и некоторых видов рака.
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Что можно сделать
- Пейте медленно, а не залпом.
- Не употребляйте алкоголь натощак — лучше сочетать его с едой.
- Чередуйте алкоголь с водой.
- Замените алкогольные напитки на безалкогольные аналоги, если хочется поддержать компанию.
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Отдыхайте
Майские выходные — хорошее время, чтобы сформировать привычку к коротким перерывам в течение дня. Такие паузы помогают снизить уровень тревожности и улучшают работу мозга.
Исследование Национального института здравоохранения США показало, что короткие перерывы помогают мозгу лучше запоминать и закреплять новую информацию. Участники, которые делали паузы во время обучения, справлялись с задачами лучше, чем те, кто тренировался без остановки.
Кроме того, регулярные перерывы помогают справляться со стрессом. Хроническое напряжение повышает уровень кортизола (гормона стресса). Это влияет на работу сердца, сон и настроение. Регулярные короткие паузы — даже 15–20 минут — снижают тревожность и дают организму возможность восстановиться.
Что можно сделать
- Превратите 10–15 минут тишины в вечерний ритуал: книга, спокойная музыка, прогулка.
- Выделяйте время без телефона, хотя бы час в день.
- Планируйте день с учётом отдыха: например, 30 минут без дел после обеда.
- Уберите новостной фон — вечером переключайтесь с потока информации на личное.
Главное
Майские праздники — это не только повод отдохнуть, но и возможность пересмотреть привычки, которые влияют на здоровье. Необязательно ставить перед собой масштабные цели — достаточно начать с простых шагов. Высыпайтесь и старайтесь сохранять стабильный режим сна, это поможет восстановить силы и поддержать работу мозга. Двигайтесь каждый день: прогулки, дачные дела или лёгкие тренировки дают ощутимую пользу для сердца, сосудов и иммунитета. Питайтесь разнообразно и без жёстких ограничений. И не забывайте про отдых: даже 15 минут тишины без телефона помогают восстановить настроение и снизить стресс.
Важные исследования:
- Последствия недосыпания для когнитивных функций — о том, как недостаток сна негативно влияет на память, внимание, принятие решений и способность к обучению.
- Острая нехватка сна повышает уровень нейрон-специфической энолазы (NSE) и кальций-связывающего белка S100B (S-100B) — о том, что недостаток сна нарушает работу мозга.
- Ежедневные шаги и смертность от всех причин: метаанализ 15 международных когорт — о взаимосвязи между количеством шагов в день и частотой преждевременной смерти.