Помогут ли дыхательные практики снизить давление: мнение врача

Йогу, дыхательные практики и медитацию часто упоминают как безопасные способы снизить давление. Это исследовали в новом систематическом обзоре, опубликованном в авторитетном журнале BMJ Medicine. Что означают его результаты для пациентов, «Рамблеру» рассказала кардиолог Крестина Бочкова.

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Что исследовали учёные

Повышенное давление — одна из самых распространённых причин преждевременной смерти. Оно встречается у трети людей старше 30 лет независимо от пола и увеличивает риск инсульта, инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на эффективность лекарств, интерес к немедикаментозным подходам остаётся высоким.

Авторы обзора проанализировали 182 исследования, в которых оценивали влияние разных методов релаксации на уровень давления. Большинство работ касались людей с диагностированной гипертензией, остальные — с пограничными значениями давления (прегипертензией).

В анализ включили дыхательные техники, медитацию, йогу, тайцзи, прогрессивную мышечную релаксацию (поочерёдное напряжение и расслабление групп мышц), музыку и биологическую обратную связь (тренировку саморегуляции с помощью данных о работе организма, например пульсе или дыхании).

Где было возможно, использовали сетевой метаанализ — метод, позволяющий сравнивать эффективность сразу нескольких подходов.

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Как сработали методы

Объединённый анализ 54 работ показал, что в течение первых трёх месяцев регулярных занятий систолическое давление (верхнее число при измерении) снижалось на (мм рт. ст.):

6,6 — при прослушивании музыки,

6,7 — при дыхательных упражнениях,

7,5 — при мышечной релаксации,

7,7 — при медитации,

9,6 — при йоге и тайцзи,

9,9 — при практике осознанности,

9,8 — при психотерапии,

6,8 — при комбинированных подходах.

«Повышение артериального давления — это сложный процесс, в котором задействовано много факторов: увеличение жёсткости сосудов, задержка натрия и воды почками, активация симпатической нервной системы — той самой, что реагирует на стресс. Техники релаксации не способны повлиять сразу на все эти звенья — и нервные, и гормональные». Крестина Бочкова Кардиолог

Крестина Бочкова уточняет, что сегодня в лечении повышенного давления всё чаще учитывают не только цифры тонометра. Согласно последним рекомендациям Европейского общества кардиологов, главный ориентир — это общий сердечно-сосудистый риск. Он отражает вероятность серьёзных событий, например инфаркта или инсульта, за определённый период времени. При его расчёте учитывают возраст, пол, уровень давления, холестерин, сопутствующие заболевания, курение и другие факторы.

Если риск высокий или очень высокий, приём препаратов показан даже при предгипертонии — в таких случаях изменения образа жизни недостаточно. Важно учитывать и то, что большинство исследований техник релаксации были краткосрочными. Чтобы оценить их долгосрочный эффект на давление, необходимы более продолжительные наблюдения.

Раньше давление 120/80 мм рт. ст. считалось оптимальным, но теперь эту границу пересмотрели. Причина в том, что риск сердечно-сосудистой смерти возрастает с каждым повышением давления на 20/10 мм рт. ст. начиная уже с уровня 115/75 мм рт. ст. Поэтому в современных рекомендациях не повышенным считается давление ниже 120/70 мм рт. ст.

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Что известно о длительном эффекте

Спустя три месяца влияние методов релаксации становилось менее выраженным. Доказательств устойчивого снижения давления за этот период учёные не нашли. Через год устойчивое снижение отмечалось только в отдельных работах, но достоверность этих данных была низкой.

Для большинства методов, включая прогрессивную мышечную релаксацию и биологическую обратную связь, достоверных сведений о длительном эффекте не оказалось. Также не хватало данных о том, продолжали ли участники применять эти методы и насколько регулярно они это делали.

Кроме того, исследования не оценивали влияние техник релаксации на клинические исходы, например риск инфаркта, инсульта или смертности.

Есть ли смысл использовать релаксацию

«Техники релаксации могут быть полезны при низком сердечно-сосудистом риске — как дополнение к другим изменениям в образе жизни, таким как снижение потребления соли, увеличение физической активности и питание по принципам DASH-диеты (рацион с упором на овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирные молочные продукты, орехи и ограничение насыщенных жиров). Их также можно использовать пациентам, которым уже подобрана эффективная медикаментозная терапия», — отмечает врач.

Крестина Бочкова добавляет, что в будущих исследованиях было бы важно оценить влияние не только на уровень давления, но и на другие показатели, например снижение тревожности или частоты депрессивных эпизодов. По её мнению, эта работа может расширить врачебные рекомендации: вместо абстрактного «избегать стресса» врач, если это уместно, сможет предложить пациенту конкретные техники.

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Главное

Методы релаксации — йога, медитация и дыхательные практики — могут умеренно снижать артериальное давление. Но эффект, как правило, краткосрочный. Кроме того, в исследованиях не оценивали влияние этих методов на риск инфаркта, инсульта или смерти. При низком сердечно-сосудистом риске релаксация может быть полезным дополнением к изменению образа жизни. Но при высоком и очень высоком риске этого недостаточно, необходимо медикаментозное лечение.

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