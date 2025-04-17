Четыре способа вернуть зрение, которые не помогут

С ухудшением зрения сталкивается почти каждый взрослый старше 50 лет. В попытках вернуть остроту зрения многие прибегают к методам, которые не работают. Офтальмолог федеральной сети «Клиника Фомина» Клавдия Толмачёва рассказала «Рамблеру», почему капли и черника не помогают и что можно сделать для здоровья глаз.

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Больше 2 млрд человек в мире страдают от плохого зрения, и эта цифра стремительно растёт. По данным ВОЗ, основные причины ухудшения зрения это:

Аномалии рефракции (близорукость, дальнозоркость, астигматизм, пресбиопия). Нарушается фокусировка изображения на сетчатке.

(близорукость, дальнозоркость, астигматизм, пресбиопия). Нарушается фокусировка изображения на сетчатке. Катаракта. Зрение портится из-за помутнения хрусталика.

Зрение портится из-за помутнения хрусталика. Диабетическая ретинопатия. Бывает только у людей с некомпенсированным сахарным диабетом. Из-за нарушенного обмена веществ поражаются сосуды сетчатки.

Бывает только у людей с некомпенсированным сахарным диабетом. Из-за нарушенного обмена веществ поражаются сосуды сетчатки. Глаукома. Повышается внутриглазное давление.

Повышается внутриглазное давление. Возрастная макулярная дегенерация. Поражается серединная часть сетчатки, из-за этого ухудшается центральное зрение, но периферическое сохраняется.

После 50 лет острота зрения чаще всего снижается из-за катаракты и возрастной макулярной дегенерации. Эти состояния требуют медицинского вмешательства, в том числе операций и внутриглазных инъекций. Поэтому, если зрение начало резко снижаться, нужно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Как видят люди с астигматизмом и почему у детей он проходит сам

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Можно ли восстановить зрение

Во взрослом возрасте восстановить уже утраченное зрение без операции почти невозможно. Гимнастика для глаз и витамины в некоторых случаях могут замедлить процесс, но не остановить его.

Например, двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование возрастных заболеваний глаз (AREDS) показало, что регулярное потребление определённых витаминов и антиоксидантов может быть полезно для людей с макулярной дегенерацией. У тех, кто принимал витамины Е, С, бета-каротин, лютеин и зеаксантин, болезнь прогрессировала медленнее. Однако вернуть зрение эти добавки не помогали.

Черника и добавки с ней

Её польза для глаз сильно преувеличена. В ней действительно есть полезный витамин С: в одном стакане около 10 мг. Однако, чтобы покрыть суточную норму, нужно съесть 2–3 килограмма ягоды. Проще найти другие источники витамина С, например смородину, шпинат или капусту. Других преимуществ для зрения у черники и БАДов с её экстрактами нет.

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Капли, расширяющие зрачок

Их называют мидриатиками, они воздействуют на цилиарную мышцу в глазу. Когда она сокращается, хрусталик меняет форму и корректирует фокус. Раньше считалось, что, если снять напряжение с этой мышцы, близорукость пройдёт. Современная наука эту концепцию не подтверждает.

«Близорукость связана с неправильным ростом глаза, и на уже сформировавшийся аппарат капли никак повлиять не могут. Даже замедлить прогрессирование не получится. Они не вредны, но и пользы от них нет». Клавдия Толмачёва врач-офтальмолог

Расширяющие зрачок капли с атропином применяют в некоторых странах (Россия в их число не входит) для контроля за прогрессированием близорукости у детей. Однако эффективность метода довольно спорная.

Например, учёные из Университета штата Огайо пришли к выводу, что трёхлетняя терапия атропином помогает сдержать ухудшение зрения, но после прекращения лечения близорукость возвращается.

Очки с блокировкой синего света

Синий свет действительно опасен для зрения — он может повредить сетчатку. Однако современные гаджеты излучают его в малых количествах.

Исследователи из Университета Бордо во Франции проанализировали имеющиеся научные данные и пришли к выводу: нет никаких доказательств того, что светодиоды в устройствах могут быть вредны для глаз.

«Эффект от очков с блокировкой синего спектра ощущается только субъективно. Кто-то действительно замечает улучшения, но мы не можем утверждать, что они нужны всем. Большой пользы для здоровья от них нет, поэтому, если их не носить, ничего плохого не случится», — объясняет врач.

К тому же основной источник синего света не гаджеты, а солнце. Естественный ультрафиолет накапливается в структурах глаза и со временем может провоцировать катаракту и макулярную дегенерацию. Поэтому важнее носить обычные солнцезащитные очки, которые блокируют УФ-лучи.

Аппараты и тренажёры

Это самый спорный метод лечения нарушения зрения. Он очень популярен в России и странах СНГ, но в международных рекомендациях не встречается.

Чаще всего под аппаратным лечением понимают лазерные или компьютерные установки и программы, которые должны улучшить тонус, нормализовать кровообращение или снять усталость и спазм глазных мышц. Однако доказательная база у таких методов слабая. Исследования, которые подтверждали пользу тренажёров, проводились на небольшой выборке, не были слепыми или не имели контрольной группы.

«Ни лечебного, ни восстановительного, ни профилактического эффекта аппаратное лечение не даёт. В большинстве случаев оно вообще лишено смысла при нарушениях зрения и только отнимает у пациента время», — говорит Клавдия Толмачёва.

Как сохранить зрение

Рекомендации могут показаться банальными, но они работают.

Отказаться от курения. Табак истончает сетчатку и сосудистую оболочку глаз и увеличивает риск возрастной макулярной дегенерации.

Табак истончает сетчатку и сосудистую оболочку глаз и увеличивает риск возрастной макулярной дегенерации. Сбалансированно питаться. В рационе должны быть овощи и цельнозерновые продукты. В них содержатся все нужные для хорошего зрения витамины и антиоксиданты.

В рационе должны быть овощи и цельнозерновые продукты. В них содержатся все нужные для хорошего зрения витамины и антиоксиданты. Лечить сопутствующие заболевания и нарушение обмена веществ. Сахарный диабет и гипертония ухудшают состояние сосудов, в том числе и в сетчатке. Поэтому, если эти заболевания не контролировать, зрение тоже будет страдать.

Главное

Восстановить остроту зрения во взрослом возрасте без операции нельзя. В некоторых случаях можно замедлить процесс, отказавшись от вредных привычек и наладив питание. Черника полезна для глаз за счёт содержания витамина С, но больше никаких преимуществ у неё нет. В других ягодах, например смородине, витамина С гораздо больше, и стоит она дешевле. Расширяющие зрачок капли раньше использовали для лечения близорукости, но современные данные говорят, что этот метод не работает. Синий свет от экранов телефонов и компьютеров никак не влияет на здоровье глаз, поэтому носить очки с блокировкой синего спектра необязательно. Аппаратное лечение имеет слабую доказательную базу и не рекомендуется международными офтальмологическими сообществами.

Важные исследования