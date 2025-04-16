Алкоголь вызывает рак: шесть доказательств

В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя на время майских праздников. Поводом стали рост числа отравлений и ДТП, связанных с употреблением спиртного. Но алкоголь опасен не только в больших объёмах — даже умеренные дозы могут повышать риск развития рака. Разобрались, как именно он влияет на организм и почему не бывает безопасной дозы.

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Насколько это серьёзно

По данным Всемирной организации здравоохранения, алкоголь ежегодно приводит к 2,6 миллионам случаев смерти (сопоставимо с населением Катара) — это 4,7% от общего числа всех летальных исходов в мире. Он остаётся одним из ведущих факторов, сокращающих продолжительность жизни.

По оценкам специалистов, около 209 миллионов человек страдают алкогольной зависимостью. Это примерно каждый двадцатый взрослый на планете.

Исследования показывают, что алкоголь может запускать рост опухоли по крайней мере пятью разными путями. Чем больше человек пьёт, тем выше риск. А на тех, у кого есть наследственная предрасположенность к онкологическим заболеваниям, воздействие алкоголя может быть особенно опасным.

Повреждение ДНК

Основной компонент алкогольных напитков — этанол. Он влияет на один из механизмов регуляции работы генов — метилирование ДНК. При этом процессе к ДНК прикрепляются небольшие молекулы, которые могут включать или выключать определённые гены.Среди них есть гены, отвечающие за подавление роста опухолей. Если их работа нарушается, клетки начинают делиться бесконтрольно — это один из этапов развития рака.

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Образование ацетальдегида

Когда этанол попадает в организм, он превращается в ацетальдегид — токсичное вещество, признанное канцерогеном (вызывающее рак). Оно может:

повреждать ДНК напрямую,

мешать её восстановлению,

нарушать процесс метилирования.

Во рту часть этанола превращается в ацетальдегид — ещё до того, как алкоголь попадёт в печень. Это происходит в основном из-за действия бактерий, которые живут на слизистой. В результате ацетальдегид накапливается в слюне и токсически действует на ткани.

Печень — основной орган, который перерабатывает алкоголь. При этом образуются вредные соединения. Они могут привести к алкогольной болезни печени (АБП) — хроническому заболеванию, при котором нарушается жировой обмен, возникает воспаление и постепенно развивается фиброз — разрастание рубцовой ткани, которая замещает здоровые клетки.

Окислительный стресс и активные формы кислорода

При переработке алкоголя в организме могут накапливаться активные формы кислорода — агрессивные молекулы, которые повреждают ДНК и другие структуры клетки. Это называется окислительным стрессом.

Кроме того, алкоголь повышает активность фермента CYP2E1. Он тоже участвует в образовании активных форм кислорода. Это приводит к воспалительным процессам, мутациям и росту опухолей. В печени такие молекулы усиливают воспаление и способствуют накоплению коллагена — основного белка соединительной ткани. Когда его становится слишком много, в органе появляются плотные участки — рубцы. Со временем это нарушает структуру печени, и она перестаёт работать полноценно.

Что такое оксидативный стресс, чем он вреден и как его снизить

Повышение уровня эстрогена

Алкоголь может повышать уровень эстрогена — женского полового гормона, который участвует в росте тканей. Некоторые опухоли молочной железы чувствительны к эстрогену: на поверхности таких клеток есть рецепторы, которые улавливают гормон. Когда эстроген связывается с рецептором, опухолевые клетки начинают быстрее делиться.

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Усиление действия других канцерогенов

Алкоголь может усиливать вредное воздействие других опасных веществ. Например, он растворяет канцерогены из табачного дыма, облегчая их проникновение в слизистые оболочки и увеличивает риск повреждения ДНК. Особенно уязвимыми в этом случае клетки ротовой полости, глотки и пищевода.

Как алкоголь влияет на рак кишечника

Связь между употреблением алкоголя и раком толстой и прямой кишки изучена недостаточно. По одной из гипотез, влияние алкоголя на эти виды опухолей может зависеть от уровня фолиевой кислоты в организме.

Фолиевая кислота участвует в образовании клеток крови и помогает ДНК работать правильно. Избыток алкоголя снижает уровень фолиевой кислоты. Этот дефицит приводит к повреждению ДНК и, как следствие, к развитию опухоли.

Одно исследование Национального института рака США показывает, что у людей, которые пили алкоголь, но получали достаточное количество фолиевой кислоты с пищей или добавками, вероятность развития рака была ниже. Эти данные подтверждают и другие научные работы, опубликованные в Европейском журнале профилактики рака: высокий уровень фолиевой кислоты может частично компенсировать вредное воздействие алкоголя. Но это не значит, что фолиевая кислота способна полностью нейтрализовать его воздействие — она лишь снижает риски, но не отменяет их.

Опасность не зависит от вида алкоголя

Нет достоверных данных, что какой-то вид алкоголя безопаснее другого. Канцерогенный эффект одинаково связан с любыми напитками — вином, пивом или водкой.

Не бывает безопасной дозы алкоголя, даже умеренное потребление увеличивает риск некоторых видов рака. Но это не значит, что он обязательно разовьётся у каждого, кто пьёт. Всё зависит от многих факторов: генетики, возраста, общего состояния здоровья, количества выпитого, рациона, курения и образа жизни. Но в целом — чем меньше человек пьёт, тем ниже риск.

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Главное

Связь между алкоголем и раком подтверждена научными данными. Этиловый спирт и продукты его переработки могут повреждать ДНК, нарушать работу клеток и усиливать действие других канцерогенов. Эти процессы увеличивают шансы развития злокачественных опухолей, особенно при регулярном употреблении.

Даже небольшие количества алкоголя оказывают вредное влияние, особенно если есть другие факторы — наследственность, курение, нездоровое питание. Единственный способ снизить онкологические риски, связанные с алкоголем, — сократить его потребление или отказаться от него совсем.

Важные исследования: