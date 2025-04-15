8 важных вопросов о бодипозитиве

У этой идеи миллионы сторонников и столько же критиков. Разобрались, что хорошего в бодипозитиве, а когда он становится токсичным.

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Что случилось

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко негативно высказался о токсичном бодипозитиве. По его словам, эта идеология вредоносна. Она отрицает связь между ожирением и здоровьем, отнимая у людей годы жизни.

Министр подчеркнул, что ожирение не эстетическая особенность, а медицинская проблема. Она связана с риском многих хронических заболеваний. А пациентам с лишним весом нужна не идеология, а помощь.

Что такое бодипозитив?

Это идея, что любое тело достойно уважения, независимо от веса, роста, цвета кожи, шрамов и других особенностей.

Это движение появилось в конце 1960-х в США. Тогда активисты начали бороться против дискриминации полных людей. Позже к движению подключились те, кто сталкивался с осуждением из-за других особенностей внешности (например, протезы).

То есть это не только про лишний вес?

Да, это про принятие своего тела, каким бы оно ни было. При этом нужно отметить, что чаще всего в СМИ бодипозитив действительно ассоциируют с женским ожирением. Есть и такое движение, как фэт-феминизм. Оно пропагандирует идею равенства между женщинами, независимо от их веса.

Идея бодипозитива более широкая. Однако, поскольку ожирение — явление массовое, чаще всего с бодипозитивом связан именно лишний вес.

И чем хорош бодипозитив? Он кому-то помог?

Ключевая идея бодипозитива — привить человеку здоровое отношение к себе. У многих людей восприятие собственного тела сильно отличается от реальности. Это может привести к заниженной самооценке, тревожности и чувству вины. Масла в огонь подливают массовая культура и социальные сети, которые формируют недостижимые идеалы красоты.

Исследования показывают, что бодипозитив:

снижает риск депрессии;

повышает самооценку;

снижает риск переедания и других нарушений пищевого поведения;

снижает уровень стресса.

А что плохого в том, чтобы не принимать свои недостатки и стремиться к лучшему?

В этом нет ничего плохого. Идея бодипозитива — перестать ненавидеть себя и уже потом (если это возможно и есть желание) заняться переменами в жизни.

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Исследования показывают, что неудовлетворённость своим телом может привести к некоторым проблемам, среди которых:

Депрессия. Женщины страдают от депрессии чаще, чем мужчины, и одна из возможных причин — недовольство своей внешностью.

Заниженная самооценка. Особенно это касается подростков. Канадские учёные установили, что более 50% девочек и 35% мальчиков хотят выглядеть стройнее. Это показывает, что общественные стандарты красоты навязываются уже с малых лет.

Расстройство пищевого поведения. Это жёсткие диеты, переедание, анорексия и булимия. Больше всего этому подвержены девочки-подростки.

Если бодипозитив так хорош, то почему его называют токсичным?

У бодипозитива есть и недостатки. Со временем эта идея стала искажаться и упрощаться. Для многих это просто поощрение бездействия: если любое тело нормально, то и менять ничего не нужно.

То есть под флагом бодипозитива человек, например, не будет бороться с лишним весом?

Да, такое может быть. Тучность может преподноситься как данность, на которую нельзя повлиять. И в таком случае нужно полюбить себя таким, какой ты есть, без попыток что-то поменять.

Основная причина ожирения — это излишнее потребление калорий. Лишь в редких случаях речь идёт о серьёзных гормональных нарушениях, заболеваниях или генетических особенностях. Это говорит о том, что подавляющее большинство людей с лишним весом в состоянии справиться со своей проблемой. Для этого нужно изменить образ жизни — перейти на сбалансированное питание и заняться физической активностью (минимум 150 минут интенсивных нагрузок в неделю).

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Это единственный недостаток бодипозитива?

Нет. Есть и другая проблема — перекос в сторону обязательного позитивного отношения к себе. На это указывает исследовательница Лиза Лего. Она отмечает, что избыточный акцент на позитиве может подавить важные негативные чувства (а они — часть нормального эмоционального состояния).

Недовольство собой и небольшая тревога могут быть полезными. Они помогают человеку переосмыслить свой образ жизни, пересмотреть привычки или обратиться за помощью. Постоянный позитив может заставить человека притворяться, что ему комфортно (но на самом деле это не так). Это и есть токсичный бодипозитив, когда принятие своего тела превращается в запрет на любые сомнения и самоанализ.

А можно ли совместить бодипозитив и здоровый образ жизни?

Нужно. Бодипозитив и здоровый образ жизни не противоречат друг другу. Ведь человек может заботиться о себе без ненависти или чувства стыда за собственное тело.

Главное

Бодипозитив — это идея уважительного отношения к своему телу. Она помогает быть более уверенным в себе и меньше тревожиться по поводу внешности. Но есть и другая сторона. Иногда его воспринимают как призыв ничего не менять и игнорировать проблемы со здоровьем. Важно помнить, что принятие своего тела не исключает заботу о себе. Настоящий бодипозитив не отвергает физическую активность, работу с весом или лечение. Главная идея в том, что менять жизнь нужно без ненависти к себе.

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