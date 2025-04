Новая причина переедания и ещё 4 важные новости науки за неделю

Учёные научились определять риск рака простаты по слюне, выяснили, что подсластители приводят к перееданию, а потеря слуха может указывать на сердечную недостаточность.

Домашний тест и рак простаты

Генетический тест по слюне точнее выявляет риск рака простаты, чем традиционный анализ крови на простатспецифический антиген (ПСА). Исследование опубликовано в The New England Journal of Medicine.

Анализ крови на ПСА используют для скрининга рака простаты. Однако это низкоспецифический тест. В 75% случаев высокие уровни ПСА не связаны с онкологией. Новый тест оценивает риск рака простаты по 130 генетическим маркерам. С его помощью врач гораздо точнее определит группу риска — мужчин, которым нужно дополнительное обследование.

Вот основные данные нового исследования:

В нём приняло участие более 6000 мужчин 55–69 лет.

У 11,7% добровольцев риск рака простаты оценивался выше 90%.

добровольцев риск рака простаты оценивался выше Из тех, кто прошёл МРТ и биопсию, рак подтвердился в 40% случаев.

В итоге новый тест оказался на 25% более точным по сравнению с ПСА. А ещё он гораздо удобнее, ведь слюну можно взять дома.

Снижение слуха и сердечная недостаточность

Новое исследование, опубликованное в журнале Heart, показало, что нарушение слуха связано с повышенным риском сердечной недостаточности.

Учёные проанализировали базу данных UK Biobank, которая насчитывает более 164 тысяч человек. За этими людьми наблюдали в течение 11,5 года. У 4449 участников за это время появилась сердечная недостаточность. На старте исследований все добровольцы были здоровы и прошли проверку слуха.

Исследование показало:

У участников с лёгким и средним нарушением слуха на 15% выше был риск сердечной недостаточности (по сравнению с теми, кто слышит хорошо).

и нарушением слуха на выше был риск сердечной недостаточности (по сравнению с теми, кто слышит хорошо). У тех, кто слышал плохо ( тяжёлые нарушения слуха), риск сердечной недостаточности составил 28%, это довольно много.

нарушения слуха), риск сердечной недостаточности составил это довольно Для участников со слуховыми аппаратами риск был 26%.

Авторы исследования предполагают, что ухудшение слуха может быть ранним маркером сосудистых нарушений. Возможно, это из-за того, что внутреннее ухо особенно чувствительно к ним.

Риск диабета и молочные продукты

Международная группа учёных из Швеции, Китая и США установила, что ежедневное употребление молока и сыра увеличивает риск развития диабета 2-го типа. А вот кисломолочные продукты, сливки и сливочное масло немного снижают эту вероятность. Исследование опубликовано в The American Journal of Clinical Nutrition.

Учёные проанализировали данные 26 461 участника из Швеции, за которыми наблюдали в течение 24 лет. За это время диабет 2-го типа развился у 4552 человек. После учёта образа жизни, питания и массы тела оказалось, что:

Каждые 100 г молока в день повышали риск диабета на 4%.

в день повышали риск диабета на Такая же порция йогурта или простокваши снижала риск на 3%.

или простокваши снижала риск на Потребление сыра повышало риск диабета, но только у мужчин.

риск диабета, но только Потребление сливок и масла немного снижало вероятность развития диабета.

Учёные также установили, что у любителей йогуртов в крови чаще есть вещество арабонат. Оно указывает на хорошую переработку клетчатки и неплохое состояние кишечной микрофлоры.

Искусственный интеллект и ЭКО

Впервые в истории процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) полностью провели роботы. Исследование опубликовано в журнале Reproductive BioMedicine Online.

У пары, которая обратилась за помощью, были сложности с зачатием. Потребовались донорские яйцеклетки. ИИ выбрал самые жизнеспособные сперматозоиды и провёл их инъекцию внутрь яйцеклеток, прямо в цитоплазму. Это один из самых эффективных методов ЭКО, требующий предельно высокой точности.

Всего робот с ИИ оплодотворил три яйцеклетки, а ещё три были оплодотворены вручную. Затем алгоритм выбрал два лучших эмбриона — оба были получены при помощи ИИ. Один из них подсадили в матку, в результате чего наступила беременность и родился здоровый ребёнок.

Новая технология может снизить риск ошибок при ЭКО, которые связаны с человеческим фактором. Кроме того, она позволяет дистанционно управлять процессом ЭКО — врач может находиться в любой точке мира.

Заменитель сахара и голод

Напитки с сукралозой (заменитель сахара) вызывают у людей голод, который в три раза сильнее, чем после напитков с сахаром. Учёные объясняют это тем, что в искусственных подсластителях нет калорий и они не запускают выработку гормонов насыщения. В результате человек не чувствует сытости, и со временем тяга к сладкому только усиливается. Работа опубликована в Nature Metabolism.

Участников исследования поделили на три группы. Одни выпивали натощак воду с сахаром, другие — с сукралозой, третьи — чистую воду. Затем добровольцы оценивали уровень голода, а исследователи отслеживали активность мозга, измеряя кровоток в нём.

Оказалось, что после воды с сахаром или чистой воды приток крови к гиппокампу (зоне, отвечающей за насыщение) снижался на 6%. Но после напитка с сукралозой, наоборот, увеличивался на 3%. Также усиливалась связь гиппокампа с участками мозга, связанными с мотивацией, что может провоцировать желание съесть больше сладкого.

Таким образом, учёные предположили, что, несмотря на нулевую калорийность, сукралоза может нарушать регуляцию аппетита, особенно у людей с избыточным весом. Организм воспринимает сладкий вкус, но не получает калорий и продолжает требовать энергию. Это может привести к перееданию.

Главное

Генетический тест по слюне оказался точнее анализа крови на ПСА при оценке рисков рака простаты. Впервые искусственный интеллект успешно провёл ЭКО. Молоко и сыр повышают риск диабета, а популярный подсластитель сукралоза усиливает голод и провоцирует переедание. Исследователи также установили связь между снижением слуха и сердечной недостаточностью.

