Как не оглохнуть от громкой музыки в наушниках и ещё 7 вопросов врачу о слухе

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году 2,5 млрд людей будут страдать той или иной степенью тугоухости. Причина — слишком громкий фоновый шум и наушники. Кандидат медицинских наук, врач-невролог Университетской клинической больницы № 3 Сеченовского университета Наталья Лебедева рассказала «Рамблеру», как сохранить слух и на какой громкости безопасно слушать музыку.

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Какие нарушения слуха бывают?

Их делят на кондуктивные, нейросенсорные и смешанные. Кондуктивная тугоухость связана с заболеваниями наружного и среднего уха, в результате которых нарушается звукопередача. Она часто возникает из-за серных пробок, инородных тел в ушном канале, опухолей структур среднего уха, отитов или отосклероза (заболевания, вызванного разрастанием костной ткани внутри уха).

Нейросенсорная тугоухость возникает из-за поражения звуковоспринимающего аппарата, она встречается чаще всего. Такое бывает после аутоиммунных болезней, травмы, перенесённых инфекций, опухоли (невриномы) слухового нерва или приёма ототоксичных антибиотиков (препараты из группы аминогликозидов, эритромицин, линкомицин).

На развитие нейросенсорной тугоухости также влияют постоянное воздействие шума, в первую очередь на производстве. Поэтому работники должны использовать защитные наушники. Если протестировать всех сотрудников шумных производств, у многих обнаружатся первые симптомы болезни.

Смешанная тугоухость предполагает сразу два вида нарушений у одного пациента.

Как на слух влияют обычные наушники?

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Систематическое использование наушников портит слух. Есть исследование ВОЗ об увеличении частоты нейросенсорной тугоухости за последние 15 лет. Около 24% людей до 34 лет страдают нарушением слуха.

Чем громче звук, тем выше риск снижения слуха. Роль играет и форма гаджета: полноразмерные (накладные) наушники считаются более безопасными, чем капельки. На небольшой громкости их безопасно слушать в течение двух часов в день, а вот наушники-капельки (вкладыши) начинают вредить уже после 40 минут в день.

Какой шумовой фон самый комфортный?

Однозначного ответа на этот вопрос сегодня нет, но в мегаполисах исходный шум сильнее желаемого. Есть санитарные нормы по уровню шума, на которых основаны законы о тишине. Бытовая речь — это 40–45 дБ, громкий разговор — 75 дБ, а шум пылесоса — 75–85 дБ. Например, звуки выше 80 дБ по вечерам считаются сильным шумом. Ночью допустимо до 50 дБ. Шум метро — 90 дБ, 100–110 дБ — это уже рок-концерт.

А с какой громкостью можно слушать музыку?

Громким считается звук выше 70–80дБ, это шум улицы или пылесоса. Всё, что выше, — уже чрезвычайно громкий звук, и он вреден. Метаанализ, который опубликован в журнале BMJ Global Health, показал, что шум в ушах появляется уже через 4 часа прослушивания музыки на уровне 95–130 дБ. Это сопоставимо со звуком от газонокосилки и живого рок-концерта. После такой нагрузки слух восстанавливается только через два часа. Безопасная громкость в наушниках — около 30 дБ, на уровне шёпота.

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Что можно посоветовать людям, которые живут вблизи магистралей, аэропортов?

Можно установить пластиковые окна и бризеры приточной вентиляции, чтобы реже открывать последние. А ещё следует минимизировать количество информации, получаемой через наушники.

Включать белый шум, чтобы уснуть, вредно?

Целенаправленно использовать белый шум без медицинских показаний не следует. Его рекомендуют, если нет нарушений слуха, но беспокоит другой шум и надо от него отвлечься, например соседи за стеной.

Как проверить слух?

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Основной способ — аудиометрия. Её рекомендуют делать раз в год всем работникам шумных производств, музыкантам, строителям, пациентам старшего возраста, которым стало сложно разбирать слова. Обследование можно пройти в любом медицинском учреждении на базе лор-отделения.

Аудиометрию проводят тремя разными способами. Речевая — когда врач что-то говорит пациенту, а он повторяет. Тональная — когда пациенту дают послушать звуки или вибрации определённой частоты и интенсивности в наушниках. Если он слышит — нажимает на кнопку. Ещё есть компьютерная аудиометрия — с электродами, подключёнными к компьютеру. Они фиксируют реакцию головного мозга на звуковые раздражители.

Как сохранить слух?

Избегать простудных заболеваний с проявлениями отита, а если заболели — вовремя обращаться к специалисту. Регулярно прочищать серные пробки у врача, если они формируются. Тем, кто живёт в шумных условиях, стоит начать проверять слух с 50 лет, остальным же, если нет проблем, — с 65 лет.

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Можно ли вернуть слух?

Острую нейросенсорную тугоухость лечат гормонами (глюкокортикостероидами). В большинстве случаев это помогает вернуть слух. При хронической тугоухости делают протезирование (кохлеарную имплантацию) или подбирают слуховой аппарат. Учёные ищут способы регенерации волосковых клеток внутреннего уха (преобразуют сигналы в нервные импульсы), но пока безуспешно.

Главное

Постоянный громкий звук портит слух, будь то музыка в наушниках, шум аэропорта или производства. Громким считается звук выше 70–80 дБ, это шум улицы или пылесоса. Всё, что выше, вредно для слуха. Безопасная громкость для наушников — около 30 дБ, на уровне шёпота. Также важна форма: накладные наушники безопаснее наушников-вкладышей. Чтобы сохранить слух, важно избегать отитов и прочищать серные пробки. Тем, кто живёт в шумных условиях, стоит начать проверять слух с 50 лет, остальным же, если нет проблем, — с 65 лет.