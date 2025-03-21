Как помочь пожилому человеку, если он потерял смысл жизни

Тоску, апатию, чувство безысходности и депрессию часто считают спутниками старения. Врач-психиатр клиники ментального здоровья Bright Brain Анжела Баззаева рассказала «Рамблеру», почему это не так и как помочь пожилому человеку вернуть интерес к жизни.

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Психические заболевания и возраст

Представители старшего поколения часто говорят, что депрессия — проблема молодых и что её причина в безделье. Многие из первых воспринимают депрессию как слабость, а не болезнь. Поэтому симптомы игнорируют или списывают на обычные признаки старения.

Исследования демонстрируют другую картину: среди пожилых распространены тревожность, депрессия и зависимость от психоактивных веществ (алкоголя и некоторых обезболивающих препаратов). От депрессии страдают примерно 15% людей старше 65 лет. В домах престарелых и больницах показатель выше — примерно 40%. Представители этой возрастной группы чаще других сводят счёты с жизнью, и около двух третей из них делают это из-за расстройства.

«Депрессия — это не естественный признак старения. Пожилые люди могут сталкиваться с трудностями, которые провоцируют грусть или снижение интереса к тому, чем они занимались раньше. Постоянная апатия и безразличие ко всему требуют внимания и помощи специалистов». Анжела Баззаева Психиатр

Факторы риска

Анжела Баззаева называет причины, которые увеличивают вероятность развития депрессии:

проблемы со здоровьем, хроническая боль, ограничение подвижности;

зависимость от посторонней помощи;

социальная изоляция, одиночество, отсутствие эмоциональной поддержки;

сложности с адаптацией к новым технологиям;

смерть друзей и близких;

финансовые трудности;

отсутствие доступа к качественной медицинской помощи.

Исследователи выделяют ещё несколько факторов риска:

заболевания, такие как рак или инсульт;

депрессия в прошлом;

генетическая предрасположенность (депрессия у близких родственников);

проблемы со сном (могут быть как причиной, так и симптомом);

невозможность заниматься спортом (хотя бы делать простые физические упражнения).

«Эти факторы влияют не только на расстройства настроения. Они также повышают риск деменции, болезни Альцгеймера, нарушений памяти и мышления», — добавляет Баззаева.

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Гериатрическая депрессия

Гериатрия — это специальность, которая занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний у пожилых людей. У гериатрической депрессии свои особенности, например она повышает вероятность, что у человека разовьются сопутствующие физические заболевания. Восстановление после тяжёлых болезней, таких как инсульт, будет проходить медленнее.

Заподозрить гериатрическую депрессию можно, когда пожилой человек:

начинает неожиданно терять вес;

плохо спит, например часто и рано просыпается;

перестаёт ухаживать за собой;

вещи и занятия, которые раньше были интересны, больше не приносят радости.

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Пациенты с депрессией могут становиться эмоционально отстранёнными или жаловаться на чувство вины, безнадёжности, никчёмности, беспомощности.

Многие люди, у которых есть пожилые родственники, привыкли слушать жалобы на здоровье. Но если их слишком много, они часто меняются и не указывают на определённый диагноз, возможно, это ещё один признак депрессии. Например, сегодня сводит руки и ноги, завтра болит голова, послезавтра ломит спину, на следующий день появляются проблемы с желудком. Это не значит, что человек притворяется или привлекает внимание. Так проявляются психосоматические симптомы, то есть тело реагирует на то, что происходит в психике.

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Ухудшение памяти, снижение интеллектуальных способностей, социальная изоляция — всё это может быть как симптомом, так и причиной депрессии.

Гериатрическая шкала депрессии

Для пожилых людей есть специальный опросник. Изначально тест состоял из 30 вопросов, но он оказался слишком длинным и сложным для некоторых пациентов, поэтому разработали версию из 15 пунктов.

Шкала депрессии не заменяет полноценную диагностику. Но можно предложить человеку пройти тест, прежде чем убеждать пойти к психологу или психиатру. Время заполнения — 5–7 минут.

Как убедить обратиться к специалисту

Вести человека к психологу или психотерапевту без его согласия нет смысла. Терапия поможет только в том случае, если пациент (клиент) к ней готов. Поэтому в этом вопросе важно с уважением относиться к независимости и мнению другого человека.

Оптимально будет мягко обсудить его опасения и причины отказа.

Предложите альтернативные варианты, например пойти к терапевту или семейному врачу. Выше вероятность, что человек доверится мнению другого эксперта. Стоит подчеркнуть, что обратиться за помощью к специалисту психотерапевтического профиля — это забота о себе, а не проявление слабости.

Можно привести примеры среди знакомых или родственников. Будьте терпеливы и дайте время обдумать, не настаивайте слишком сильно, чтобы не вызвать сопротивление.

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Профилактика

«Из-за того, что тема психического здоровья долго была под запретом, люди старшего поколения знают о нём гораздо меньше, чем их молодые родственники. Поэтому научить пожилого человека заботиться о себе — задача их детей и внуков», — считает Баззаева.

Она рекомендует:

Общаться с друзьями, семьёй, участвовать в клубах по интересам.

с друзьями, семьёй, участвовать в клубах по интересам. Заниматься физической активностью: гулять на свежем воздухе, делать простые упражнения.

гулять на свежем воздухе, делать простые упражнения. Развивать мозг: читать, изучать новое, разгадывать головоломки.

читать, изучать новое, разгадывать головоломки. Питаться сбалансированно: следить, чтобы в рационе были все необходимые витамины и микроэлементы. Можно ориентироваться на принцип Гарвардской тарелки.

следить, чтобы в рационе были все необходимые витамины и микроэлементы. Можно ориентироваться на принцип Гарвардской тарелки. Стремиться к цели: как вариант — найти хобби, заняться волонтёрством.

Главное

Многие пожилые люди воспринимают психические заболевания как слабость. Они игнорируют симптомы и считают, что апатия, утрата смысла жизни, плохой сон, ощущение беспомощности — норма для их возраста.

Особенно подвержены депрессии социально изолированные люди с хроническими заболеваниями и низкой пенсией.

Помочь с профилактикой депрессии могут дети и внуки. Можно вовлекать бабушек и дедушек в активные мероприятия, найти им хобби или клуб по интересам. Следить, чтобы в рационе были все необходимые витамины и минералы. Вместе развивать мозг, например читать книги, разгадывать сканворды, головоломки или собирать пазлы.

Если депрессия уже началась, нужно осторожно убедить пожилого человека обратиться к психиатру или психотерапевту. Ни в коем случае нельзя давить или вести силой: так терапия не поможет. Можно предложить для начала сходить к терапевту или семейному врачу, который деликатно направит к профильному специалисту.

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