Врачи рассказали, как защититься от опасной клещевой болезни

Клещи уже активны и кусают людей и животных. Одно из опасных последствий — боррелиоз, или болезнь Лайма. Разобрались, чем она опасна и как избавиться от переносчиков.

В 1975 году в небольшом американском городе Олд-Лайм врачи заметили странную тенденцию. К ним часто стали обращаться родители с детьми, которые жаловались на боли в суставах. Один за другим медики ставили диагноз «ювенильный ревматоидный артрит», что было довольно странно.

Дело в том, что ювенильный артрит встречается в 2–20 случаев на 100 тысяч населения. А в городке Олд-Лайм проживает чуть больше 7 тысяч людей. Это максимум 1–2 случая ревматоидного артрита в год, но не сотни. Врачи стали расспрашивать пациентов более подробно. Выяснилось, что подавляющее большинство из них укусил клещ.

Учёному Вилли Бургдорферу понабилось несколько

лет для того, чтобы найти причину странной болезни. В 1982 году в авторитетном журнале Science вышла статья, где он описал возбудителя болезни Лайма. Это спиралевидная бактерия (спирохета) Borrelia burgdorferi (названная в честь первооткрывателя). Она попадает в организм с укусом заражённого клеща, поэтому болезнь также называют иксодовым клещевым боррелиозом.

Где болеют боррелиозом

Болезнь Лайма распространена в Северном полушарии: США, Канаде, Европе и Азии. В Европе ежегодно регистрируют около 200 тысяч случаев заражения, в России намного меньше — от 3 до 8 тысяч.

Основные переносчики боррелиоза — иксодовые клещи. Их несколько видов:

Ixodes scapularis (черноногий клещ) — главный переносчик в Северной Америке;

Ixodes pacificus (западный черноногий клещ) — встречается на западном побережье США (Калифорния, Орегон, Вашингтон);

Ixodes ricinus (собачий клещ) — основной переносчик в Европе, включая Россию;

Ixodes persulcatus (таёжный клещ) — встречается в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке и в северо-западной части России.

Собачий клещ коричневого цвета, его тело покрыто тонкими волосками, а лапки буроватые. Таёжный клещ темнее, а его лапки красноватые.

Заражение боррелиями

Болезнь Лайма вызывают разные виды боррелий, но чаще всего это Borrelia burgdorferi. Примечательно, что клещ выделяет слюну, которая содержит обезболивающие вещества и компоненты, разжижающие кровь. Поэтому укушенный, как правило, не ощущает боли. Это позволяет клещу оставаться незамеченным долгое время, иногда до нескольких дней.

Чем дольше клещ остаётся на теле, тем выше вероятность инфицирования. В большинстве случаев заражение происходит через сутки с момента прикрепления. Таким образом, если вы удалите клеща в первые 24 часа после укуса, то сильно снизите вероятность инфекции.

Когда боррелии попали в кровь, они могут проникать в разные ткани, поражать суставы, нервную и сердечно-сосудистую системы.

Как заподозрить клещевой боррелиоз

Болезнь Лайма развивается в несколько стадий. Чаще всего первые симптомы появляются через 1–2 недели после укуса. Основное проявление — мигрирующая эритема. Это красное пятно, которое постепенно увеличивается в размерах: от нескольких сантиметров до 15–20 см (а иногда и больше). По мере расширения центр пятна может светлеть, из-за чего сыпь иногда становится кольцевидной. Часто такие пятна находятся в области бёдер, ягодиц и подмышечных впадин. Кроме того, у больного:

высокая температура,

головные боли,

тошнота,

мышечное напряжение (особенно в затылочной части).

Хотя мигрирующая эритема — классический признак, она возникает не у всех (по некоторым данным, до 30% зараженных могут её не заметить). Болезнь может сразу проявляться симптомами со стороны нервной системы или суставов.

За несколько месяцев после заражения боррелии распространяются по всему организму с кровью и лимфой. Наступает вторая стадия, которую называют диссеминированной. Для неё характерны:

красные пятна овальной или округлой формы (но они гораздо меньше, чем на первой стадии);

пульсирующие головные боли;

нарушение сна;

боли в мышцах и суставах;

повышенная утомляемость;

учащённое сердцебиение;

одышка;

неврологические симптомы (например, парез лицевого нерва, при котором мимические мышцы частично перестают двигаться).

Если болезнь не лечить, то спустя 6–24 месяца развивается третья стадия. На этом этапе больного беспокоят:

сильные боли в суставах (область коленного сустава может опухать);

мышечные спазмы;

атрофические поражения кожи;

узелковые образования;

симптомы менингита (сильная головная боль, спутанность сознания);

нарушение координации;

выраженные нарушения внимания и памяти.

Диагностика

Если у пациента после укуса появилась мигрирующая эритема, то диагноз можно установить на основе одного этого факта.

В других случаях помогут лабораторные анализы:

анализ крови на антитела к боррелиям (в первые 2–3 недели может быть ложноотрицательным, поскольку иммунитет ещё не выработал антитела);

полимеразная цепная реакция (ПЦР) — определение ДНК возбудителя в биологическом материале (крови, спинномозговой или суставной жидкостях);

иммуноблоттинг — уточняющий анализ, который помогает подтвердить результаты других тестов.

Важно. На ранних стадиях лабораторная диагностика может не показать инфекцию. Поэтому часто пациенту назначают повторное исследование через 20–30 дней.

Как лечить клещевой боррелиоз

Основной метод лечения болезни Лайма — антибиотики. Чем раньше начать их принимать, тем выше вероятность выздоровления. Принимать препараты следует только по назначению врача.

В первые недели после укуса назначают антибиотики широкого спектра действия (тетрациклины или пенициллины). Осложнённые формы боррелиоза лечатся цефалоспоринами, их вводят внутривенно. Курс лечения — 2-4 недели. Кроме антибиотиков также могут применять противовоспалительные и противоаллергические препараты.

Есть миф, что болезнь Лайма можно вылечить народными средствами. Это смертельно опасно! Боррелиоз лечится только антибиотиками, подобранными врачом. Без них инфекция переходит в хроническую форму и приводит к инвалидности.

Почему лечение нужно начать как можно раньше

Уже на второй стадии болезни Лайма могут возникать тяжёлые осложнения со стороны нервной и сердечно-сосудистой систем, а также опорно-двигательного аппарата. Это тяжёлое воспаление суставов, оболочек мозга (менингит), спинномозговых корешков и аритмия. Даже после успешного лечения эти изменения не исчезают бесследно. Спустя годы они могут дать о себе знать в виде тяжёлых артритов, нарушения памяти и снижения работоспособности вплоть до инвалидности.

Профилактика болезни Лайма

Иксодовые клещи активны с ранней весны до поздней осени. Места их обитания — леса, парки, дачные участки, кустарники и высокая трава. Будьте осторожны в таких местах:

не сходите с дорожек и тропинок;

заправляйте брюки в обувь или в носки;

носите одежду с длинным рукавом;

используйте противоклещевые средства.

Вернувшись домой, внимательно осматривайте тело. Если увидите присосавшегося клеща, срочно обратитесь в ближайшую клинику. Если такой рядом нет, то удалить клеща придётся самостоятельно. Для этого:

Захватите его пинцетом или петлёй из нити ближе к хоботку.

Аккуратно тяните вертикально вверх, пока не достанете (постарайтесь его не повредить).

Место укуса обработайте йодом или другим антисептиком.

Поместите клеща в ёмкость (например, в баночку) и отвезите в клинику (там его проверят на боррелии).

Иммунитет к боррелиям нестойкий. Человек может заболеть повторно, если его снова укусит зараженный клещ.

Можно ли привиться от болезни Лайма

Сегодня вакцин от болезни Лайма нет. Единственный препарат LYMErix был одобрен в 1998 году, но спустя несколько лет его сняли с производства из-за популярного антипрививочного движения.

Сейчас над вакцинами против боррелиоза работают несколько компаний. Разрабатываются и мРНК-вакцины против компонентов слюны клещей. Они помогают организму быстрее распознать и устранить клеща до того, как передалась инфекция.

Главное о болезни Лайма

Болезнь Лайма — инфекционное заболевание, которое передаётся через укусы заражённых клещей. Оно может поражать кожу, суставы, сердце и нервную систему. На ранних стадиях болезнь Лайма хорошо поддаётся лечению антибиотиками. Чтобы минимизировать риск заражения, носите закрытую одежду, используйте репелленты и внимательно осматривайте тело после прогулок. Если клещ всё же присосался, его нужно удалить и сдать на анализ. Вакцины от болезни Лайма пока нет, но исследования в этой области ведутся.

