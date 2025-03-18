Можно ли отравиться витаминами: разбор
Организму плохо не только, когда витаминов мало, но и когда много. Разобрались, бывают ли витамины токсичными.
О чём речь?
Избыток витаминов называется гипервитаминозом. В некоторых случаях он более опасен, чем нехватка. Например, в клиники США ежегодно поступает более 50 тысяч обращений из-за отравления витаминами. Если принять к сведению, что около 70% взрослого населения США принимают различные добавки, то показатель в 50 тысяч кажется небольшим. Однако нужно учитывать и тех, кто не обратился к врачу. А их, как правило, в несколько раз больше.
Кто рискует?
Передозировка витаминами практически невозможна, если получать их только из еды (за редкими исключениями, о которых мы скажем ниже). Гипервитаминоз возможен, когда витамины принимают дополнительно в добавках. В группе риска те, кто:
- принимает витамины без рекомендации врача,
- принимает разные добавки с пересекающимся составом.
Примечательно, что дополнительные витамины также содержатся в фортифицированных продуктах. Это обязательно нужно учитывать, особенно тем, кто принимает витаминные препараты.
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Что такое фортифицированная еда?
Фортификация — это обогащение продуктов витаминами и минералами. Её проводят, чтобы предотвратить дефицит полезных веществ у населения. Самый известный пример фортификации — йодированная соль.
Как правило, обогащают продукты массового потребления — хлебобулочные изделия, молочные продукты (например, йогурты), сладости (актуально для детей), сливочное масло и маргарин. Во многих странах Европы и в США до 70% и более таких продуктов обогащают витаминами и минералами. В России такой еды гораздо меньше, но это направление развивается.
А все ли витамины одинаково токсичны при избытке?
Нет, не все. Это зависит от того, как они усваиваются и выводятся из организма. По этому критерию витамины принято делить на две группы:
- водорастворимые,
- жирорастворимы.
Водорастворимые витамины (витамин С, витамины группы В) не накапливаются в организме, их избыток выводится с мочой. Риск передозировки минимален (но его нельзя исключать).
Жирорастворимые витамины (A, E, K, D) накапливаются в печени и жировых тканях. Передозировка этими витаминами может привести к серьёзным последствиям.
Каким?
Передозировка витамина А (более 10 000 международных единиц в сутки в течение длительного времени) может сопровождаться:
- тошнотой и рвотой,
- повышением внутричерепного давления,
- головными болями и головокружением.
Последствиями гипервитаминоза D (более 10 000 МЕ в течение длительного времени) могут быть:
- потеря аппетита,
- снижение веса,
- нарушение сердечного ритма,
- повышение уровня кальция в крови (что может нанести вред почкам, сосудам и сердцу).
При избытке витамина Е (более 1000 мг в сутки в течение длительного времени):
- ухудшается свёртываемость крови,
- повышается риск кровоизлияний (в том числе и инсульта).
А витамин К безопасен?
Среди жирорастворимых витамин K считается наименее токсичным. При избыточном приёме организм просто перестаёт его усваивать. Поэтому для витамина К даже нет установленного верхнего предела суточной дозировки.
Важно! Витамин К может взаимодействовать с лекарствами. Он ослабляет действие препаратов, разжижающих кровь (антикоагулянтов).
А возможен ли переизбыток витамина D при длительном пребывании на солнце?
Витамин D вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолета. Достаточно побыть под солнечными лучами 5-15 минут, чтобы покрыть суточную потребность в этом витамине. Но от длительного пребывания на солнце передозировки не будет. А всё потому, что излишки витамина D в коже разрушаются. Поэтому передозировка возможна только при приёме витаминных препаратов.
Витамин D по полочкам: кому, когда и сколько принимать
Чем грозит передозировка водорастворимыми витаминами?
Некоторые водорастворимые витамины также могут быть токсичны. Например, избыток витамина С может вызвать:
- расстройство пищеварения (диарею, спазмы, тошноту),
- мигрень (если принимать больше 6 граммов в день),
- повреждение внутренних органов (у людей с нарушением обмена железа).
Передозировка (более 3 г в день) витамина В3 (ниацина) иногда сопровождается:
- повышением артериального давления,
- болями в животе,
- проблемами со зрением,
- нарушением работы печени.
Слишком большие дозы (1-6 г в день) витамина В6 (пиридоксина) могут привести к:
- неврологическим нарушениям,
- тошноте,
- изжоге,
- кожной сыпи.
Можно ли умереть от передозировки витаминов?
Да, но это очень редкие случаи. Например, приём 200 мг витамина А (превышение суточной нормы в 222 раза) может привести к смерти. Длительный приём — 50 000 МЕ в сутки — витамина D (что в 50-90 раз выше нормы) приводит к резкому увеличению уровня кальция в крови, что также грозит смертельным исходом.
В 1913 году от интоксикации витамином А погиб швейцарский полярник Ксавье Мерц. Его группа оказалась в тяжёлых условиях и вынуждена была есть печень собак, богатую витамином A. Из-за этого у членов команды развилась острая интоксикация, а Мерц скончался. Есть и альтернативное мнение о причинах смерти полярника. Некоторые исследователи полагают, что умер Мерц от общего истощения.
Как безопасно принимать витамины?
Не принимайте витаминные препараты самостоятельно. Обязательно проконсультируйтесь с врачом. Есть официальные рекомендации по суточной норме потребления витаминов и минералов. Но они разработаны для относительно здоровых людей. Если вам действительно нужен дополнительный источник витаминов, то врач назначит дозировку с учётом текущего состояния здоровья.
Главное
Передозировка витаминами может нанести серьёзный вред здоровью. Особенно это касается жирорастворимых витаминов (A, E, K, D), которые накапливаются в печени и жировой ткани. От продуктов гипервитаминоза почти не бывает. Как правило, он возникает, если принимать слишком большие дозы витаминных препаратов. Самый безопасный способ принимать витамины — только по рекомендации врача с учётом индивидуальных потребностей.
Важные исследования
- Употребление обогащённых продуктов питания в Нидерландах — о влиянии обогащённых продуктов на уровень витаминов и минералов в рационе питания.
- Жирорастворимые витамины: клинические показания и проблемы хроматографического измерения — о значении витаминов A, D и E для здоровья, их взаимосвязи с заболеваниями и сложностях точного лабораторного анализа.
- Оценка времени воздействия УФ-В для поддержания достаточного уровня витамина D — о солнечной экспозиции, необходимой для синтеза витамина D в зависимости от широты, времени года и типа кожи.
- Токсичность витамина D у взрослых: клинические случаи из региона с эндемическим гиповитаминозом D — о пациентах с гиперкальциемией, вызванной передозировкой витамина D.