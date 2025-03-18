Псиллиум, куркума и ежовик — польза и вред популярных БАДов

Россияне тратят на БАДы миллиарды рублей. При этом эффективность большинства из них вызывает сомнения. Гастроэнтеролог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко», к.м.н. Владимир Логинов рассказал «Рамблеру», что официальная наука думает о популярных биодобавках и насколько они безопасны.

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Ежовик гребенчатый (Hericium erinaceus)

Это съедобный гриб, который растёт на деревьях. Ежовик гребенчатый давно используют в народной медицине. Однако официальная наука всё ещё изучает его эффективность и безопасность.

Исследование Северо-Восточного университета Китая показало, что у ежовика есть иммуномодулирующее действие. Сотрудники Китайского медицинского университета нашли у этого гриба способность снижать уровень сахара в крови. Большое исследование Национального университета Тайваня выявило, что ежовик может замедлять гибель нейронных клеток из-за болезни Паркинсона, Альцгеймера или после инсульта.

Однако есть большое но — все эти эксперименты проводились на грызунах. Их результаты некорректно применять к людям.

Дальше всех зашли японские учёные. Они провели двойное слепое плацебо-контролируемое исследование и выяснили, что грибы Hericium erinaceus могут быть эффективны при лёгких нарушениях познавательных функций. Добровольцы, которые принимали добавки с ежовиком, лучше проходили тесты на логику и концентрацию внимания. Правда, к качеству этого исследования и методологии есть вопросы. Во-первых, в эксперименте участвовали всего 30 человек. Во-вторых, разница в результатах была всего несколько баллов.

Отсутствие доказательств не мешает продавать БАДы с ежовиком гребенчатым в качестве универсального средства от всех болезней. Хотя у бесконтрольного приёма добавок могут быть побочные эффекты.

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«Перед приёмом любых добавок рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если есть хронические заболевания или пациент уже принимает какие-то лекарства». Владимир Логинов врач-гастроэнтеролог, к.м.н.

Псиллиум

Это растворимая клетчатка, которую получают из семян яйцевидного подорожника из Индии. Псиллиум может быть полезен пациентам с запорами. Метаанализ университета Сучжоу в Китае выявил, что пищевые волокна в псиллиуме увеличивают частоту стула. Однако на другие симптомы запора — боль при дефекации и твёрдую консистенцию стула — такая клетчатка почти не влияет.

Шестимесячное исследование Болонского университета показало, что 3,5 грамма псиллиума три раза в день в сочетании с диетой помогают незначительно снижать артериальное давление у пациентов с гипертонией и лишним весом.

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«В целом псиллиум эффективен для улучшения пищеварения и безопасен, если соблюдать дозировки. Хотя встречаются побочные эффекты в виде вздутия и газообразования», — комментирует врач.

Куркума

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У неё жгучий и немного горьковатый вкус, поэтому изначально её использовали как специю. Позже куркума стала частью традиционной медицины, а сейчас её продают в виде биологически активных добавок. В куркуме содержится куркумин — вещество с антиоксидантным и противовоспалительным действием. Опыты на мышах показали, что он может быть полезен при лечении рака, диабета и других заболеваний.

Однако исследования на людях не такие однозначные. Совместная работа учёных из университета Коннектикута (США) и Перуанского университета прикладных наук показала, что куркумин не влияет на воспалительные заболевания. Добавки не смогли снизить уровень медиаторов воспаления (эти вещества отвечают за передачу сигналов о воспалении в мозг) у пациентов с хроническими заболеваниями.

Исследование Чунцинского медицинского университета показало, что куркума почти не влияет на уровень общего холестерина, зато она может быть полезна пациентам с остеоартритом. Это подтвердил метаанализ Университета Хосео в Южной Корее.

Добавки с куркумой сокращают длительность приёма нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС). При этом авторы работы подчёркивают, что для подтверждения терапевтической эффективности куркумы при артрите нужны новые клинические исследования.

«Куркума безопасна для большинства людей при умеренном употреблении. Но высокие дозы могут вызывать расстройство желудка и по-разному взаимодействовать с лекарствами», — предупреждает врач-гастроэнтеролог.

Эхинацея

Этому растению приписывают иммуномодулирующее свойство, поэтому экстракт эхинацеи часто принимают при вирусных инфекциях или для иммунитета в сезон простуд.

«Некоторые исследования подтверждают, что эхинацея может сократить продолжительность простуды, но эти данные неоднозначны. Зато побочные эффекты могут включать аллергические реакции и расстройство желудка», — говорит Владимир Логинов.

Например, совместный метаанализ учёных из Германии, США и Австрии показал, что эхинацея почти никак не влияет на эффективность профилактики простуды и вероятность осложнений. Однако в двух из шести исследованиях пациенты, принимающие эхинацею, выздоравливали быстрее, чем пациенты из группы плацебо.

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Авторы работы отметили, что оценивать эффективность добавок с эхинацеей сложно, так как состав продуктов отличается. В первую очередь это связано с использованием разных частей (листьев или корней) и видов растения (есть эхинацея пурпурная, бледная, узколистная, парадоксальная и другие). Также, вероятно, имеет значение способ получения экстракта: сушка, спиртовая экстракция или выжимка из свежих растений.

Якорцы стелющиеся (Tribulus terrestris)

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Другое название этой добавки — колючая лоза. Её обычно применяют в спорте для увеличения мышечной массы. Однако исследование Университета Вальядолида в Испании не выявило пользы этой добавки для мышц.

В народной медицине экстракт якорцев используют как афродизиак. Хотя научные данные о его эффективности противоречивы.

«Некоторые исследования показывают, что он может улучшать сексуальную функцию у мужчин с низким уровнем тестостерона, но доказательства недостаточно убедительны. В целом добавка считается безопасной при краткосрочном использовании», — комментирует специалист.

Учёные из Медицинского университета в Софии считают, что имеющиеся данные о Tribulus terrestris как о средстве, усиливающем либидо, устарели. Нужны новые исследования, чтобы оценить потенциальную пользу или вред этого растения.

Главное

Принимать любые БАДы можно только после консультации с врачом, так как у них есть побочные эффекты. Эксперименты с грызунами показывают пользу ежовика гребенчатого при лечении рака и сахарного диабета. Однако исследования на пациентах пока не проводились, поэтому результаты нельзя применять к людям. Куркума может быть полезна больным артритом, но всё равно не заменит лекарств. Псиллиум эффективен при запорах, но он не лечит заболевания кишечника. Эхинацея не помогает укрепить иммунитет и защититься от простуды. Добавки с трибулусом широко известны как афродизиак, но доказывающие это исследования устарели.

Важные исследования