Не согревает, но защищает от диабета — разбираем главные мифы об алкоголе

Учёные продолжают изучать влияние алкоголя на человека и время от времени опровергают уже устоявшиеся мнения о спиртных напитках. Разобрали самые популярные мифы об алкоголе и выяснили, есть ли в нём хоть что-то полезное.

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Миф № 1. Есть безопасная доза

Алкоголь токсичен в любом количестве, безопасной дозы нет. Исследование Кембриджского университета показало, что этанол и продукты его распада вызывают необратимые повреждения ДНК, а это служит толчком к развитию рака. При этом нет порога, после которого негативные свойства включаются — разрушения происходят с первой же каплей. ВОЗ заявляет, что алкоголь — причина семи видов онкологический заболеваний, в том числе распространённых колоректального рака и рака молочной железы. К слову, до недавнего времени этанол считали канцерогенным (вызывающим рак) веществом первой группы наряду в асбестом и радием. Термин «безопасный» к ним не применим.

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Миф № 2. Алкоголь согревает

Малые дозы этанола расширяют сосуды, что гипотетически должно помочь согреться. Однако исследования японских учёных из университета Васэда показывают, что это не совсем так. В своём эксперименте они оставили восемь добровольцев в комнате при температуре 18 градусов по Цельсию. Через 30 минут одной половине испытуемых дали выпить алкоголь, а другой — дистиллированную воду. Через час температура тела в обеих группах снизилась практически одинаково, разница была всего 0,1 градуса. Зато субъективные ощущения отличались: добровольцы из алкогольной группы меньше жаловались на холод. Авторы работы предполагают, что восприятие холода после алкоголя меняется не из-за действия на кровеносные сосуды, а из-за влияния на центральную нервную систему. То есть фактически алкоголь не помогает согреться телу, а просто обманывает мозг,.

Миф № 3. Помогает при простуде и гриппе

Советы выпить чего-то горячительного, чтобы не заболеть ОРВИ или выздороветь быстрее, звучат довольно убедительно. Якобы спиртное действует как антисептик и убивает вирусы. Однако на деле всё не так. Обеззараживающее действие любого алкоголя заканчивается во рту: дальше на патогенные микроорганизмы он уже не влияет. Зато действует на здоровые клетки, разрушает и ослабляет их. Поэтому организму приходится делать двойную работу: бороться с вирусом и последствиями опьянения.

Группа учёных из Калифорнийского и Орегонского университета изучала действие алкоголя на иммунитет. Оказалось, что большие и кратковременные дозы ослабляют его и в целом увеличивают восприимчивость к вирусам и бактериям. Зато умеренные, но регулярные дозы спиртного уменьшают воспаление, правда, только у лабораторных мышей. Насколько это применимо к людям, неизвестно.

Миф № 4. Полезен для здоровья

Это самый известный и спорный миф об алкоголе. Есть исследования — их несколько десятков — которые демонстрируют пользу алкоголя. Например, полифенолы в красном вине могут быть полезны для сердца и сосудов, а умеренное потребление спиртного правда снижает риск сахарного диабета.

Загвоздка в том, что польза алкоголя не отменяет его вреда. Исследование университета Южной Дании показало, что у мужчин, которые регулярно выпивают 14 доз алкоголя в неделю (это 20 граммов чистого спирта в день), риск развития сахарного диабета ниже, чем у совсем непьющих мужчин. В то же время такая же доза алкоголя повышает риск рака полости рта и других опухолей.

Что касается влияния на сердце и сосуды, в подавляющем большинстве случаев спирт для них вреден. Он повышает артериальное давление и провоцирует гипертонию — главную причину инфарктов. Метаанализ 36 исследований, в которых участвовали почти три тысячи человек, показал, что сокращение потребления алкоголя снижает артериальное давление на 4–5 мм ртутного столба. Особенно это актуально для тех, кто выпивает больше 60 граммов спирта за раз.

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Миф № 5. Вреден только дешёвый алкоголь

Токсичный этанол есть и в дорогом, и в дешёвом спиртном, поэтому вред будет от любого. Единственное, что может отличаться, — вкус и аромат. В дорогих напитках обычно используют более качественное сырьё, ароматизаторы и подсластители. Однако полезнее они от этого не становятся.

Миф № 6. Молоко помогает от похмелья

Чтобы протрезветь, организм должен переработать этанол, в этом ему помогают ферменты алкогольдегидрогеназы (АДГ) и альдегиддегидрогеназа (АЛДГ). Чем активнее эти ферменты, тем быстрее проходит похмелье. Некоторые продукты и правда усиливают выработку АЛГ и АЛДГ, но молоко к ним не относится. Эксперимент индийских учёных из Института химической технологии в Матунге показал, что оно наоборот снижает их активность. А вот кисломолочные продукты, в частности, сыр чеддер, вероятно, могут облегчить симптомы похмелья.

Главное

Алкоголь токсичен и безопасной дозы у него нет. Потенциальная польза от спиртного заметно ниже, чем риск. Например, в небольших, но регулярных дозах спиртное снижает вероятность заболеть сахарным диабетом, но зато повышает риск семи видов рака. Спиртное не помогает согреваться, но может убедить мозг, что телу тепло. Большие дозы алкоголя не защищают от патогенов, наоборот — спиртное во время простуды мешает иммунитету бороться с вирусами и бактериями. Молоко в чистом виде тормозит активность ферментов, поэтому от похмелья оно не помогает. Дорогой алкоголь так же вреден, как дешёвый, потому что в составе у него тот же этиловый спирт.