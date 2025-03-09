Зоотерапия: правда ли, что животные могут лечить людей

Зоотерапия — это способ повлиять на физическое и психологическое состояние человека через общение с животными. В России это не очень распространённое явление, но на Западе её активно изучают и применяют в качестве дополнения к основному лечению. Разобрались, как питомцы становятся терапевтами и при каких заболеваниях они могут помочь.

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История

Одни из самых популярных и изученных терапевтических животных — собаки. Об их способности влиять на здоровье люди догадывались давно. Известно о психиатрической лечебнице, в которой питомцев использовали ещё в конце XVIII века.

В 1950-х годах американский детский психолог Борис Левинсон заметил, что когда на его сеансах была собака, юные пациенты вели себя более открыто и лучше шли на контакт. В 1964 году он ввёл понятие «терапия с помощью домашних животных» и стал активно вовлекать собаку в работу. Коллеги и другие учёные этот метод не поддержали.

В 1970-х годах исследователи Сэмюэл и Элизабет Корсон независимо от Левинсона обнаружили, что собаки позитивно влияют на состояние пациентов психиатрической больницы Апхэм-Холл. Они выяснили, что взаимодействие с собаками помогало больным общаться друг с другом и с персоналом, и начали проводить исследования.

Со временем подключились и другие учёные. Начали изучать влияние собак, а также лошадей, кошек, птиц, рыб, морских свинок и даже рептилий.

Как это работает

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Терапия может быть направленной или ненаправленной. В первом случае есть план лечения с измеримыми целями, задачами и ожидаемым результатом. Питомца обучают, и пациент во время сеанса под руководством врача выполняет с ним определённые действия или упражнения. По правилам Американской ветеринарной медицинской ассоциации, кошки и собаки, участвующие в зоотерапии, могут быть не моложе 6 месяцев. Они должны пройти обязательную дрессировку и все этапы социализации.

Ненаправленная терапия означает, что нет конкретного плана. Человек просто общается с питомцем, а учёные наблюдают за его состоянием до и после.

Цели направленной зоотерапии будут отличаться в зависимости от заболевания. Пациентам с нарушением двигательной активности, например с ДЦП, артритом, последствиями инсульта или черепно-мозговой травмы, могут предложить иппотерапию — лечебную езду на лошади. Походка лошади имитирует человеческую, и благодаря этому стимулирует двигательную, зрительную и вестибулярную системы. Включаются мышцы, которые практически не работают в повседневной жизни.

Ненаправленная терапия может работать не хуже, но с другими состояниями. Собаки, кошки и другие звери, которые выполняют роль компаньона, помогают справиться с ощущением изоляции, успокаивают, способствуют повышению самооценки. Благодаря им пациенты учатся проявлять эмпатию. Это особенно важно для пожилых людей, тех, кто из-за инвалидности не включён в активную жизнь, детей с аутизмом и психическими заболеваниями, которые мешают полноценно общаться со сверстниками.

Что показывают исследования

Общение с дружелюбным питомцем может помочь снизить кровяное давление и улучшить общее состояние сердечно-сосудистой системы. Скорее всего, это происходит потому, что в мозге начинают выделяться эндорфины. Это гормоны, которые помогают успокоиться, облегчить боль, снять стресс и улучшить общее психологическое состояние.

Учёные сравнивали, как на пациентов с разными видами боли влияет общение с терапевтическими собаками и обычными волонтёрами. Исследование показало, что собаки помогали снизить восприятие боли и делали это лучше, чем самые доброжелательные и общительные люди.

Животные помогают уменьшить симптомы тревожности, депрессии, посттравматического стрессового расстройства и шизофрении. Дети с аутизмом, которые участвуют в зоотерапии, становятся более общительными. Пожилые люди с болезнью Альцгеймера дольше сохраняют умственные способности, когда взаимодействуют с разными питомцами: от домашних птиц, собак и кошек до аквариумных рыбок.

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Собаки психологической помощи

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Отдельное направление зоотерапии — обучение питомцев помогать хозяевам с психическим расстройствами. Например, агорафобией (страхом перед открытыми пространствами), тревожностью, паническими атаками и т. д.

Собак предварительно учат, как распознать, что человеку плохо, а также некоторым методам помощи, таким как терапия глубокого давления. Эта техника снижает тревогу, возбуждение, нормализует сердцебиение и дыхание. Собака своим весом давит на человека, помогая справиться с приступом паники, тяжёлым проявлением фобии или тревожности.

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Обучением собак психологической помощи и их популяризацией в России занимается проект «Дело в собаке». В некоторых странах такие питомцы имеют официальный статус, как и собаки-поводыри. Они могут сопровождать владельцев даже туда, куда запрещено приходить с обычными животными. Но в России на сегодняшний день у них нет официального статуса помощников.

Проблемы зоотерапии

У практики есть и недостатки. В первую очередь для питомцев. Американская ветеринарная медицинская ассоциация приводит список правил, обязательных для всех организаций, которые занимаются зоотерапией. Например, к каждому животному должен быть назначен специальный человек, которые будет следить за его здоровьем и благополучием.

В России сегодня нет задокументированных правил для тех, кто использует этот метод. Из-за этого есть риск, что животных могут эксплуатировать ради прибыли. Некачественная подготовка может привести к тому, что питомец травмирует пациента. Или наоборот, недостаточно квалифицированный терапевт может не уследить за тем, как человек случайно причинит вред зверю.

Главное

Зоотерапия — это метод лечения и реабилитации, при котором человек взаимодействует с животным. Чаще всего это лошади и собаки, реже кошки, дельфины, морские свинки, кролики или птицы.

Исследования показывают, что зоотерапия может быть полезна для пациентов с болезнью Альцгеймера, аутизмом, нарушениями опорно-двигательного аппарата, хронической болью, различными психическими расстройствами.

Но животные — это в первую очередь живые существа, а не средства для удовлетворения человеческих потребностей. Поэтому прежде, чем вводить в организации такую практику, важно убедиться, что животных не эксплуатируют, заботятся об их физическом и психологическом состоянии, регулярно обследуют и вакцинируют.

Важные исследования