Открытия недели: средиземноморская диета против рака и новое лечение ожирения

А ещё учёные предупредили об опасности крупных татуировок и проанализировали, как вейпы (не) помогают бросить курить.

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Электронные сигареты не помогают бросить курить

Новое исследование, опубликованное в JAMA, показало: курящие, которые также используют вейпы, бросают курить реже тех, кто не использует электронные сигареты.

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего проанализировали данные более 6000 курильщиков из США. Из них 943 человека, помимо обычных сигарет, курили электронные. Сравнивая эти группы, исследователи выяснили, что:

У тех, кто ежедневно вейпил, вероятность бросить курить сигареты была на 4,1% ниже, чем у тех, кто курил только обычные сигареты.

вейпил, вероятность бросить курить сигареты была чем у тех, кто курил только обычные сигареты. У тех, кто вейпил реже (не каждый день), вероятность отказа от сигарет снижалась на 5,3%.

Учёные также выяснили, как вейпинг влияет на вероятность полного отказа от никотина (и обычных, и электронных сигарет). Оказалось, что ежедневный вейпинг снижал шансы полного отказа от никотина на 14,7%, а нерегулярный — на 7,2% по сравнению с обычными курильщиками.

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Средиземноморская диета против рака

Исследование, опубликованное в JAMA, показало: средиземноморская диета на 6% снижает риск развития рака, связанного с ожирением.

Международная группа учёных проанализировала данные более 450 000 человек из 10 европейских стран. Участников разделили на группы по уровню приверженности средиземноморской диете, которая включала:

большое количество овощей, бобовых, орехов и рыбы;

оливковое масло как основной источник жиров;

умеренное потребление красного вина.

Спустя 15 лет наблюдений 4,9% участников заболели раком кишечника, почек или печени (для которых ожирение — один из ключевых факторов риска). Среди тех, кто строго придерживался средиземноморской диеты, заболеваемость оказалась ниже, чем у тех, кто питался иначе.

Исследователи выяснили, что защитный эффект диеты не зависел от массы тела и окружности талии. Это значит, что механизм действия этой системы питания не связан с похудением. Предполагается, что ключевая роль здесь отводится антиоксидантным и противовоспалительным свойствам средиземноморской диеты.

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Лептинорезистентность отменили

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Исследователи из Рокфеллеровского университета обнаружили новые механизмы лептинорезистентности. Это состояние, при котором организм теряет чувствительность к гормону лептину, регулирующему аппетит. Учёным удалось восстановить чувствительность к лептину у мышей, и это привело к снижению веса. Работа опубликована в Cell Metabolism.

Лептин — гормон, который выделяют жировые клетки. Он сообщает мозгу, что запасов достаточно, и тогда аппетит притупляется. Однако у людей с ожирением уровень лептина, как правило, повышен, но мозг реагирует на него плохо. Это называется лептинорезистентностью, при которой постоянно хочется есть.

Исследователи обнаружили, что у мышей с лептинорезистентностью нарушается баланс аминокислот метионина и лейцина. Из-за этого в специфических клетках мозга, отвечающих за регуляцию обмена веществ, увеличивается активность молекул-мишеней mTOR.

Мышам с ожирением ввели рапамицин. Это вещество, которое угнетает mTOR. В результате грызуны стали активно терять жир, при этом не теряя мышечную массу. Это важно, поскольку при других способах похудения уходят и жир, и мышцы.

Это исследование впервые продемонстрировало, что лептинорезистентность обратима. Клинические исследования (с участием добровольцев) покажут, работает ли такая стратегия похудения на людях.

Татуировки и риск рака

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Учёные из Университета Южной Дании обнаружили, что частицы чернил из татуировок вызывают злокачественные процессы в лимфоузлах. Анализ данных 5900 близнецов показал, что у людей с татуировками чаще диагностируют лимфомы и рак кожи. Исследование опубликовано в BMC Public Health.

Микроскопические частицы чернил из татуировок годами могут накапливаться в лимфоузлах. Вероятно, что организм воспринимает их как чужеродных агентов, из-за чего:

возникает хроническое воспаление (в лимфоузлах),

(в лимфоузлах), снижается иммунитет,

иммунитет, увеличивается риск рака.

Анализ данных показал, что среди людей с крупными татуировками (размером более ладони):

в три раза чаще диагностировали лимфомы;

диагностировали лимфомы; увеличился риск рака кожи.

Учёные исключили влияние генетики, поскольку сравнивали близнецов. У одного из близнецов были татуировки, у другого — нет.

Главное

Исследования показали, что средиземноморская диета снижает риск рака. Частицы чернил из татуировок могут накапливаться в лимфоузлах, увеличивая риск лимфомы и рака кожи.

Кроме того, учёные нашли новый механизм развития ожирения и сумели обратить его вспять — пока у мышей. Это даёт надежду на появление новых методов борьбы с лишним весом. А вот вейпинг, вопреки распространённому мнению, не помогает бросить курить, а скорее мешает этому.

Важные исследования: