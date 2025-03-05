Практика Рэйки: как (не) лечит энергия Вселенной

Это вид альтернативной медицины, который придумали в Токио в 1922 году. Сегодня в качестве дополнительной терапии Рэйки предлагают крупнейшие мировые медицинские центры. Разобрались, что происходит во время сеанса и стоит ли доверять своё здоровье специалистам по энергетическому целительству.

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История

Основоположник Рэйки Микао Усуи с детства задавался вопросом, почему Будда и его ученики могли исцелять, а современные люди потеряли эту способность. В поисках ответа он изучал медицину и духовные практики. Обычное лечение показалось Микао недостаточно эффективным, поэтому он разработал способ воссоединения с энергией Вселенной — практику Рэйки.

Микао считал, что с помощью Рэйки можно вылечить все болезни и наладить другие аспекты жизни. Семь лет он практиковал метод на больных, а затем, с разрешения правительства, начал обучать ему.

Как работает

Всё зависит от конкретного течения Рэйки. Некоторые из них больше похожи на курсы личностного развития с эзотерическим уклоном. Там учат медитировать, искать гармонию и внутренний баланс, чтобы обрести здоровье, финансовую независимость и женскую энергию.

Другие школы, с классическим уклоном, обучают целительству. Методы разные, но смысл один: рэйкист (человек, практикующий Рэйки) призывает энергию специальными словами и кладёт руки на больную часть тела (свою или другого человека), так и происходит исцеление.

Более продвинутые ученики лечат на расстоянии. Сначала они также призывают энергию, а затем направляют её к пациенту. Отдельные мастера придумывают собственные способы. Например, Энни Слегтен предлагает дистанционное лечение через плюшевые игрушки.

Никаких манипуляций с телом пациента не происходит. Нужно только положить или (в случае с удалённым лечением) выставить вперёд ладони и ждать результата. Сеанс длится в среднем от 60 до 90 минут.

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Рэйки сегодня

«Глобальное сообщество профессионалов Рэйки» утверждает, что они не занимаются лечением. Они «разблокируют и восстанавливают духовный, эмоциональный и ментальный баланс», чтобы «запустить процесс самоисцеления». С помощью таких формулировок «мастера Рэйки» освобождают себя от уголовной ответственности за медицинскую практику без лицензии.

Не все рэйкисты так осторожны. Член-корреспондент Российской Ассоциации Народной Медицины Наталья Литвинова утверждает, что Рэйки можно использовать при тревоге, хронических болях и ВИЧ. Руководитель «Международного дома Рэйки» Франс Стайни считает, что метод помогает при всех хронических и острых заболеваниях, включая грипп, болезни сердца и рак. Мастер Рэйки Инна Нечаева дополняет, что эффективность метода становится очевидна, когда оказываешь первую помощь: останавливаешь кровотечение, лечишь ожоги и снимаешь острую боль.

Доказательства (не)эффективности

Адепты Рэйки ссылаются на научные исследования, опубликованные в журнале «Национального Центра Комплементарной и Альтернативный Медицины» NCCAM. Но если прочитать их внимательно, становится ясно, что эти работы никак нельзя назвать научными и доказательными. Авторы используют уловки, чтобы подтвердить эффективность Рэйки. Например, тестируют очень маленькие группы, чтобы процент тех, кто почувствовал себя лучше, казался выше. Другие измеряют так много параметров, что один из них обязательно показывает нужный автору результат. Это неудивительно, ведь большинство исследований проводят не независимые учёные, а сами рэйкисты. Они хотят видеть определённые данные и получают их, игнорируя всё, что им не подходит.

Не все практикующие Рэйки — обманщики и шарлатаны. Есть те, кто искренне заблуждается. Человеку может казаться, что он чувствует энергию и лечит с её помощью. Учитывая, что иногда боль стихает сама по себе, а обострения хронических заболеваний сменяют периоды без симптомов, они думают, что дело в Рэйки.

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В 1998 году в медицинском журнале JAMA был опубликован эксперимент, который показал: энергия, исходящая от людей, которую якобы чувствуют целители, — это миф. Исследование провела 11-летняя американская девочка Эмили Роза. В нём принял участие 21 специалист по целительному прикосновению. Они просовывали руку в небольшое отверстие картонного барьера, за которым сидела Эмили. Девочка то протягивала свою руку, чтобы целитель смог «считать её энергию», то, наоборот, убирала. В среднем участникам удавалось определить присутствие руки Эмили в 44% случаев — хуже, чем случайное попадание. Эксперимент уже стал хрестоматийным: учёные не раз его повторяли, но результат не изменился.

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Мировое признание

Несмотря на неубедительные результаты исследований, Рэйки широко распространена во всём мире, и не только среди любителей альтернативных практик. Сеанс можно пройти в ведущих мировых больницах. Например, в знаменитой клинике Майо, которая отличается своим доказательным подходом, Рэйки предлагают в качестве дополнительной терапии онкобольных. Представители Кливлендской клиники хоть и обращают внимание на то, что исследования Рэйки недостаточно качественные, отмечают: практика улучшает самочувствие. В 2014 году The Washington Post сообщала, что более 60 больниц в США используют Рэйки в качестве вспомогательной терапии, а обучение предлагают в 800 больницах. Кроме США, мастера Рэйки легально работают на базе медицинских учреждений в Германии, Израиле, Канаде и других странах.

В России программу подготовки по курсу Рэйки можно получить даже в университете. По окончании курса выдают государственный сертификат об обучении в Институте восточной медицины Российского университета дружбы народов (РУДН).

Всё это не говорит об эффективности метода. Как и другие альтернативные практики, Рэйки может немного улучшить настроение, снять стресс, облегчить боль, но с тем же успехом работает обычное плацебо (таблетки, в которых нет действующего вещества).

Клиники стараются сделать всё, чтобы пациенты чувствовали себя хорошо и после, например, тяжёлой химиотерапии могли отдохнуть на расслабляющем сеансе Рэйки. Но своими действиями клиники оказывают медвежью услугу. Одобряя альтернативные методы, они как бы говорят людям: «Да, это работает». Человек, который не разбирается в тонкостях доказательной медицины и не понимает, чем основная терапия отличается от дополнительной, может решить, что Рэйки помогает не хуже таблеток, уколов и неприятных процедур.

Главное

Рэйки — это альтернативный метод лечения с помощью энергии Вселенной (некоторые говорят — Божественной энергии). Мастер произносит определённые слова, затем кладёт руки на пациента и ждёт результата. Продвинутые специалисты могут лечить даже на расстоянии. Независимые исследования показывают, что Рэйки не эффективнее плацебо, может немного улучшить настроение, снять стресс или облегчить боль. Но дело здесь не в самом методе, а в том, верит ли в него пациент.

Сегодня обучение и лечение Рэйки предлагают крупные клиники и медицинские центры. Они говорят о Рэйки как о дополнительной терапии. Обычно это означает, что доказательств эффективности нет, но и серьёзного вреда такое лечение не принесёт.

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