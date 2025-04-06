Болит голова от магнитной бури: три аргумента против

Весна в этом году сопровождается повышенной солнечной активностью. Сообщается о магнитных бурях, которые, по разным данным, будут длиться до середины апреля. Разобрались, как вспышки на Солнце влияют на самочувствие людей на Земле.

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Что это такое

Солнце периодически выбрасывает огромное количество энергии и заряженных частиц, их движение называют солнечным ветром. Если вспышка была сильной, солнечный ветер долетает до Земли и влияет на магнитное поле планеты. Оно возмущается (колеблется), и начинается буря.

Из-за солнечной активности могут выйти из строя электроприборы и системы навигации, поэтому учёные наблюдают за магнитным полем Земли и делают прогнозы. Также распространено заблуждение, что вспышки на Солнце могут сказываться на самочувствии людей: провоцировать головные боли и даже инсульты и инфаркты.

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Гипотезы о магнитных бурях

Наука до сих пор не может объяснить механизм влияния магнитных бурь на живой организм. Как именно клетки, ткани, сосуды или органы реагируют (и реагируют ли вообще) на возмущение магнитного поля, непонятно. Эксперименты, которых было несколько десятков, не дают однозначных результатов. Например, учёные находили отдельные изменения в показателях крови, но доказать причинно-следственную связь с геомагнитными процессами не смогли.

Ещё одна гипотеза гласит, что вспышка на Солнце может влиять на электрический заряд живых клеток и запускать нежелательные процессы. Особенно это актуально для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Одно исследование показало, что в период вспышек риск инсульта увеличивается на 19%. Правда, для анализа учёные выбрали пациентов, у которых он уже случился, и сопоставляли дни их болезни с активностью на Солнце.

Такие подсчёты противоречат другим фактам.

Аргумент № 1. Непостоянство

На Земле фиксируют только самые сильные всплески солнечной активности. Вспышки меньшей интенсивности происходят регулярно, просто о них не сообщают. Если бы они влияли на человека, то постоянно и на всех, а не выборочно.

А вот электроника на космических станциях часто «сходит с ума» из-за таких вспышек.

На Земле аппаратура выходит из строя только во время сильных всплесков. Например, в 1859 году из-за магнитной бури сломались телеграфные столбы. Это самая известная катастрофа, вызванная вспышками на Солнце. А в 1989 году с США и Канаде из-за бури перегорели трансформаторы, оставив без света города Квебек и Салем.

К тому же если сильные магнитные бури провоцируют мигрень, частота приступов должна была бы соотноситься со вспышками на Солнце. Однако статистический анализ показал, что это не так. Профессор информатики Сташа Милоевич проанализировала 63 млн сообщений в соцсетях, в которых люди жаловались на головную боль.

Она сравнила эти сведения с данными о магнитных бурях и не нашла никакой связи.

Аргумент № 2. Слабая амплитуда

Во время умеренной бури магнитное поле колеблется с небольшой амплитудой. Примерно такое же воздействие оказывают провода ЛЭП и бытовые электроприборы. По большому счёту жители мегаполисов каждый день сталкиваются с колебаниями магнитного поля и без вспышек на Солнце.

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Геологическая служба США также заявила, что магнитные бури не опасны для человека. Учёные их отслеживают, чтобы предупредить пилотов и космонавтов, которые полагаются на чувствительные к колебаниям магнитного поля приборы.

Аргумент № 3. Сила самовнушения

Доказательная медицина считает, что влияние магнитных бурь на самочувствие человека во многом связано с когнитивным искажением. Это ошибки в мышлении, которые приводят к неверным выводам. В большинстве случаев люди сами себя накручивают. Это эффект плацебо, только наоборот — ноцебо.

Человек верит, что во время магнитных бурь у него начинается мигрень, поэтому, когда узнаёт об очередной вспышке, чувствует боль.

Главное

Магнитные бури случаются часто и не влияют на самочувствие человека. Интенсивность колебаний магнитного поля Земли во время вспышек на Солнце сопоставима с воздействием линий электропередачи в больших городах. Учёные следят за солнечной активностью, потому что из-за магнитных бурь выходят из строя техника и системы навигации. Это мешает космонавтам и пилотам, но не обычным людям. Человек может убедить сам себя, что во время магнитных бурь у него болит голова. Это называется эффект ноцебо.

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