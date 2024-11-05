Названа главная опасность БАДов для печени

Чрезмерное употребление БАД может привести к развитию БАД-индуцированного гепатита печени, нарушению оттока желчи и ее застою, рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог, врач превентивной медицины СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин.

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«Врачам все чаще приходится иметь дело с пациентами, которые на постоянной основе принимают по 20–25 разных БАД. Это не преувеличение, а реальный факт из личной практики. Злоупотребление вредит всему организму, в зоне особого риска находится печень. Это главный фильтр человеческого тела, который отвечает за очистку организма от вредных токсичных соединений. Печень также обрабатывает излишки органических соединений, в том числе тех микроэлементов и растительных экстрактов, которые содержатся в БАД. Таким образом, бесконтрольный прием добавок заставляет печень работать на пределе возможностей», – рассказал врач.

Токсичное воздействие активных компонентов разрушает гепатоциты – клетки печени, из-за чего орган постепенно теряет способность нормально выполнять свои функции.

«К частым осложнениям также относятся нарушение оттока желчи и холестаз – ее застой в желчных путях. Самым грозным последствием является лекарственный гепатит – воспалительное поражение печени, вызванное приемом медикаментов. Сегодня врачи выделяют отдельный подвид этого заболевания – БАД-индуцированный гепатит, который связан именно с употреблением большого количества добавок», – отметил врач.

Симптомы лекарственного поражения печени проявляются постепенно. Сначала человек сталкивается с усталостью, приступами тошноты и потерей аппетита. По мере развития заболевания возможны высыпания на коже, пожелтение кожных покровов или белков глаз, потемнение мочи и светлый кал, боль в правом боку.