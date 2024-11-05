В борьбе с лишним весом многие сталкиваются с проблемой постоянного чувства голода, что делает процесс контроля рациона особенно сложным. Однако существуют продукты, которые помогут избежать резкого чувства голода. Об этом рассказала «ФедералПресс» нутрициолог, health-коуч, лектор Российского общества «Знание» Наталья Баранова.

«Одним из самых эффективных средств в этой непростой борьбе являются белковые продукты. Белок не только важен для мышц, но и способствует выработке гормонов, отвечающих за чувство насыщения. Добавив в утреннюю овсянку яйцо или кусочек куриного филе, вы продлите ощущение сытости на несколько часов», – отмечает специалист.

Также, по словам Натальи Барановой, не менее важную роль в контроле аппетита играет клетчатка. Овощи и фрукты, богатые этим полезным компонентом, не только насыщают организм витаминами, но и создают ощущение сытости. К примеру, морковь, капуста и яблоки замедляют процесс пищеварения благодаря высокому содержанию клетчатки, что способствует длительному чувству насыщения. Отруби, состоящие на 70–75 % из клетчатки, также помогут долго оставаться сытым.

Орехи и семена – полезные союзники в борьбе с голодом. Они содержат полезные жиры и белки, которые поддерживают чувство насыщения. Горсть орехов в день может стать отличной закуской между основными приемами пищи, позволяя избежать лишних калорий.

Цельнозерновые продукты, такие как овсянка, киноа и коричневый рис, также заслуживают вашего внимания. Они являются источником сложных углеводов и клетчатки, медленно перевариваются и предотвращают резкие приступы голода.

«Важно следить за сбалансированностью питания в целом и не забывать о физической активности. Это создаст идеальные условия для достижения желаемых результатов», – резюмирует специалист.

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