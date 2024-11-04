Врач рассказал, чем можно запивать антибиотики

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с радио Sputnik прокомментировал информацию о том, что молочные продукты плохо сочетаются с антибиотиками и ослабляют их действие, в связи с чем запивать их молоком нежелательно. Жемчугов отметил, что у антибиотиков разная природа (белковая, грибковая и молекулы), поэтому представить, что молоко ослабляет их действие, «сложно».

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«Что касается молока, наоборот, распространенное мнение, что молочные продукты блокируют некую токсичность, потому что мелкие белки на молоке связывают токсины и уменьшают их действие. В советское время на вредных производствах давали молоко. Я считаю, что большей частью здесь была, скорее, благотворительная акция. Достоверных исследований по этому поводу не проводилось», − сказал Жемчугов.

Врач отметил, что лучше всего запивать препараты водой. Он посоветовал читать инструкции к лекарствам, так как там всегда написано – с чем их принимать нельзя. Все это проверяется на этапе доклинических и клинических исследований. Не лишним будет уточнить это у врача – он точно подскажет, как лучше запивать антибиотики.