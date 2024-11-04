Названы продукты, которые помогают быстрее выздороветь от гриппа

Обычно во время болезни не хочется много есть и пить. Но всё равно важно поддерживать в это время водный баланс и получать питательные вещества. Вот какие продукты в этом помогут.

© Ferra.ru

Вода. При гриппе важно пить достаточное количество воды. Иначе вы можете столкнуться с обезвоживанием. Кроме того, если у вас диарея или лихорадка, это ускоряет потерю жидкости организмом.

Бульон. Натрий в костном бульоне может сбалансировать уровень жидкости в организме.

Куриный суп. Известно, что горячая жидкость устраняет заложенность носа. Также некоторые куриные супы дают организму жидкость, белок и цинк (из курицы), витамин, А (из моркови), витамин С (из лука или сельдерея).

Чай. Наиболее полезны имбирный чай (уменьшает тошноту и рвоту), травяные чаи, чай с лимоном (содержит витамин С). Также можно добавить в этот напиток мёд, чтобы успокоить боль в горле и уменьшить кашель.

Продукты, богатые витамином D. Этот витамин поддерживает работу иммунной системы. Получить его можно от солнечного света, из хлопьев, йогурта, яичных желтков.

Фрукты и овощи с витамином С. Ешьте апельсины, грейпфруты, красный и зелёный болгарский перец, помидоры.

100% фруктовый сок. Важно, чтобы в нём не было сахара (он может скрываться за такими названиями, как кукурузный сироп, сахароза, декстроза или сироп). Рассмотрите для лучшего усвоения организмом 100% яблочный или клюквенный сок без мякоти, а также цитрусовые соки для укрепления иммунитета.

Овсянка. Это источник цинка и железа. Они помогают иммунной системе функционировать.

© Ferra.ru

Листовые зелёные овощи. Они содержат магний, витамины A, C, E и K, которые борются с воспалением.

Брокколи. Эта капуста содержит питательные вещества, поддерживающие иммунитет. Среди них — витамины C и E, клетчатка и кальций.

Бананы. Они содержат калий, который может помочь восполнить баланс электролитов после обезвоживания.

Йогурт. Он является источником пробиотиков. Это полезные бактерии в кишечнике, которые могут способствовать выздоровлению.

Тост. Поджаривание ломтика хлеба — один из способов облегчить расстройство желудка или диарею при гриппе.

Фруктовый лёд. Это хороший выбор для облегчения боли в горле и восстановления водного баланса организма.

Чеснок. Некоторые исследования показывают, что он поддерживает работу иммунной системы.

Успокаивающие специи. Корица (укрепляет иммунитет, защищает от гриппа), перечная мята (может снять заложенность носа и успокоить боль в горле), тимьян (уменьшает заложенность, если его добавлять в чай).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.