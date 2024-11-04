Названы продукты, которые помогают быстрее выздороветь от гриппа
Обычно во время болезни не хочется много есть и пить. Но всё равно важно поддерживать в это время водный баланс и получать питательные вещества. Вот какие продукты в этом помогут.
Вода. При гриппе важно пить достаточное количество воды. Иначе вы можете столкнуться с обезвоживанием. Кроме того, если у вас диарея или лихорадка, это ускоряет потерю жидкости организмом.
Бульон. Натрий в костном бульоне может сбалансировать уровень жидкости в организме.
Куриный суп. Известно, что горячая жидкость устраняет заложенность носа. Также некоторые куриные супы дают организму жидкость, белок и цинк (из курицы), витамин, А (из моркови), витамин С (из лука или сельдерея).
Чай. Наиболее полезны имбирный чай (уменьшает тошноту и рвоту), травяные чаи, чай с лимоном (содержит витамин С). Также можно добавить в этот напиток мёд, чтобы успокоить боль в горле и уменьшить кашель.
Продукты, богатые витамином D. Этот витамин поддерживает работу иммунной системы. Получить его можно от солнечного света, из хлопьев, йогурта, яичных желтков.
Фрукты и овощи с витамином С. Ешьте апельсины, грейпфруты, красный и зелёный болгарский перец, помидоры.
100% фруктовый сок. Важно, чтобы в нём не было сахара (он может скрываться за такими названиями, как кукурузный сироп, сахароза, декстроза или сироп). Рассмотрите для лучшего усвоения организмом 100% яблочный или клюквенный сок без мякоти, а также цитрусовые соки для укрепления иммунитета.
Овсянка. Это источник цинка и железа. Они помогают иммунной системе функционировать.
Листовые зелёные овощи. Они содержат магний, витамины A, C, E и K, которые борются с воспалением.
Брокколи. Эта капуста содержит питательные вещества, поддерживающие иммунитет. Среди них — витамины C и E, клетчатка и кальций.
Бананы. Они содержат калий, который может помочь восполнить баланс электролитов после обезвоживания.
Йогурт. Он является источником пробиотиков. Это полезные бактерии в кишечнике, которые могут способствовать выздоровлению.
Тост. Поджаривание ломтика хлеба — один из способов облегчить расстройство желудка или диарею при гриппе.
Фруктовый лёд. Это хороший выбор для облегчения боли в горле и восстановления водного баланса организма.
Чеснок. Некоторые исследования показывают, что он поддерживает работу иммунной системы.
Успокаивающие специи. Корица (укрепляет иммунитет, защищает от гриппа), перечная мята (может снять заложенность носа и успокоить боль в горле), тимьян (уменьшает заложенность, если его добавлять в чай).
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