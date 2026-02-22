Учёные объяснили, как формируется собственное «Я»

Кажется, что чувство «Я» и ощущение «это моё тело» даются человеку автоматически. На самом деле, мозг непрерывно формирует ощущение собственного «я», связывая воспоминания, чувства и пережитый опыт. Разобрались, как устроен этот механизм и почему ощущение устойчивой личности и своего тела — во многом результат ежедневной работы мозга.

© Nadzeya Haroshka/iStock.com

На протяжении жизни человек меняется: растёт, взрослеет, учится новому, забывает старое, заводит новые знакомства и теряет старые. И всё же ощущение «Я» остаётся неизменным. Это результат непрерывного процесса самовосприятия, который идёт в мозге.

Как мозг строит личность

В середине XX века исследователи изучали пациентов, которым для лечения эпилепсии рассекали мозолистое тело мозга. Это толстый пучок примерно из 200 миллионов нервных волокон, соединяющий левое и правое полушария. После такой операции полушария не могли напрямую обмениваться информацией, что приводило к необычным последствиям: одна рука могла выполнять действие, противоположное другой, например застёгивать и расстёгивать пуговицы одновременно. При этом пациенты ощущали себя цельными, а левое полушарие, ответственное за речь и объяснение действий, автоматически придумывалo рациональные объяснения для странных поступков.

То есть даже когда полушария мозга работают частично независимо, человек всё равно воспринимает себя единым целым: мозг постоянно создает и корректирует внутреннюю «жизненную историю», подстраивая её под то, каким он ощущает себя здесь и сейчас.

Главный «дирижёр» процесса самоидентификации — медиальная префронтальная кора, расположенная в передней части лобной доли. Исследования показывают, что при оценке собственных черт характера эта зона активизируется сильнее, чем при размышлениях о других людях.

Процессы, связанные с памятью, также важны в ощущении собственной идентичности. Автобиографическая память (за неё в значительной степени отвечает гиппокамп) играет главную роль в формировании представлений человека о самом себе. В связке с медиальной корой она не только хранит информацию о событиях из жизни человека, но и активно связывает прошлый опыт, сегодняшнее «Я» и будущее цели. Это помогает поддерживать ощущение непрерывности личности во времени.

© Dragos Condrea/iStock.com

Психологи отмечают и эффект self‑reference: информация, связанная с собственной личностью, запоминается легче и дольше. Поэтому значимые события, отражающие образ «я», чаще вспоминаются и сильнее влияют на представление о себе. Это помогает поддерживать стабильное ощущение личности.

Не менее важны височно-теменные узлы При их стимуляции у пациентов возникали ощущения выхода из тела — словно они наблюдали себя со стороны. Однако мозг при этом всё ещё знал, что это «его тело» .

Чувство стабильного «я» кажется неизменным, но на деле это динамическая конструкция мозга. Повреждения или неврологические эксперименты могут изменить или временно разрушить это ощущение. Самосознание — результат непрерывной работы мозга, который связывает память, тело и опыт в единое целое.

Как мозг делает тело «своим»

Ощущение того, что тело — это именно твоё тело, тоже не даётся автоматически. На самом деле мозг постоянно собирает и объединяет сигналы от разных органов чувств: глаз, кожи, мышц, суставов и внутренних органов. Он проверяет, совпадают ли эти ощущения во времени и пространстве, и на основе этого формирует ощущение владения телом.

Если всё совпадает — человек видит руку, чувствует её движение и соприкосновение с предметами — мозг «приписывает» эту руку себе. Если сигналы не совпадают, ощущение «своего» может исчезнуть.

Яркий пример — синдром чужой руки (Alien Hand Syndrome). При этом редком неврологическом состоянии человек ощущает, что одна из его рук действует сама по себе, вопреки воле человека. В одном описанном случае пациент с повреждением мозолистого тела наблюдал, как левая рука открывает шкаф, пока правая рука пытается её остановить. Пациент ощущал левую руку как чужую. Учёные Мэтью Ботвиник и Джонатан Коэн проверяли, как этот процесс работает у здоровых людей помощью эксперимента «резиновая рука». В этом исследовании участники сидели за столом, их настоящая рука была спрятана, а перед ними лежала резиновая модель. Когда исследователи синхронно чесали или гладили настоящую скрытую руку и видимую резиновую, через несколько секунд мозг начинал воспринимать резиновую руку как свою.

© Соцсети

Это явление показывает, что ощущение принадлежности тела создаёт мозг, когда совпадают визуальные (видит, что руку трогают) и тактильные ощущения (чувствует прикосновение).

Главное: мозг формирует ощущение «Я» каждую секунду

Медиальная префронтальная кора связывает воспоминания и оценки личности, гиппокамп хранит автобиографические события, а височно-теменной узел помогает ощущать тело. Память, сенсорные сигналы и внутренние объяснения действий создают непрерывное чувство личности. Нарушения этих процессов — от редких синдромов до экспериментов с резиновой рукой — показывают, что «я» и тело мозг воспринимает как динамическую конструкцию, а не как неизменную реальность.

