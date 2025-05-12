5 бесполезных психологических тестов

Психологические тесты можно встретить не только в кабинете профильного специалиста. С их помощью менеджеры по персоналу подбирают сотрудников, криминалисты оценивают преступников, алгоритмы приложений для знакомств находят потенциальных партнёров. Но не у каждой такой методики есть научная база. Разобрались, как работают эти тесты и есть ли в них смысл.

© Dmitry Ageev/iStock.com, Рамблер

Тест Роршаха

В 2021 году исполнилось ровно 100 лет монографии Германа Роршаха, в которой он впервые описал одну из самых знаменитых диагностических методик — чернильные кляксы. Роршах считал, что с их помощью можно выявить шизофрению. Но после его смерти круг патологий, которые якобы можно диагностировать с помощью клякс, сильно расширился.

Как тест должен работать

Он состоит из двух этапов: сначала специалист просит клиента описать то, что он видит на рисунке с изображением чёрного или цветного симметричного пятна. Второй этап — анализ ответов. Важна как сама ассоциация, так и то, на чём испытуемый сосредоточил внимание: на форме, цвете, отдельной части кляксы или рисунке целиком.

Один человек может увидеть на картинке людей, которые сотрудничают. Другой — соперников. Третий — не увидеть людей вообще. Каждый ответ предполагает определённую стандартную расшифровку, то есть специалист не может трактовать ответы, опираясь только на логику и здравый смысл. Чтобы правильно интерпретировать ответы, есть специальные коды, индексы и коэффициенты.

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Доказательная база

Приверженцы теста Роршаха утверждали, что его методика, как рентгеновский луч, «просвечивает» человека насквозь. Но пока одни специалисты восхищались кляксами, другие называли их гаданием на кофейной гуще. Правда оказалась посередине.

Тест Роршаха может быть эффективен при диагностике шизофрении. Люди с этим расстройством чаще дают причудливые описания пятнам, например: «Голова жирафа, застрявшая в летающей тарелке».

Также несколько американских исследователей подтвердили, что с помощью теста можно диагностировать зависимость. В ответах будут чаще появляться слова «рот» или «еда» (даже если речь не о пищевой зависимости).

Для выявления депрессии, тревожного расстройства или психопатии тест Роршаха бесполезен, хотя отдельные специалисты с этим не согласны. Клинический психолог и известный критик теста Джеймс Вуд утверждает, что с помощью клякс нельзя узнать о характере человека.

Авторы книги «50 великих мифов популярной психологии» считают, что с помощью теста Роршаха клиницисты находят патологии там, где их нет. И что, несмотря на попытки сделать методику объективной, каждый специалист продолжает трактовать ответы по-своему. Сегодня нельзя сказать, что тест полностью ненаучный и бесполезный, но доказательства его эффективности остаются противоречивыми.

© Герман Роршах/Общественное достояние

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Тест Люшера

Прежде чем создать свою знаменитую методику, Макс Люшер изучал значение цвета в тесте Роршаха. Спустя семь лет он завершил диссертацию «Цвет как психологическое средство исследования» и представил экспертному сообществу «цветовую диагностику Люшера». Есть две версии теста: в полном 73 цветные карточки, в сокращённом — всего 8.

Люшер считал, что у каждого цвета есть объективное значение. Например, оранжевый и красный символизируют активность и возбуждение, тёмно-синий — спокойствие, жёлтый — жизнерадостность и надежду. Такие выводы он сделал, исходя из физиологических реакций, которые возникают у людей, когда они смотрят на тот или иной цвет.

Сначала испытуемый должен выбрать один из восьми цветов, который нравится ему больше остальных. Затем выбрать из семи и продолжать, пока не останется последняя карточка. Пройти эту процедуру нужно дважды. Люшер считал, что по цветовому предпочтению можно определить эмоциональное и психологическое состояние человека, даже если он сам его не осознаёт.

У каждого цвета есть код от нуля до семи. Специалист делит выбранные карточки на четыре пары кодовых чисел и интерпретирует с помощью специальной таблицы, в которой есть все возможные комбинации цифр.

Доказательная база

Учёные из Центра когнитивных нейронаук в Университете Квебека провели тест Люшера среди 125 студентов канадских университетов. 88 из них прошли повторное тестирование через 21 день. Исследователи пришли к выводу, что тест не может быть объективным, потому что на выбор цвета влияет пол испытуемого и его культурные особенности. Надёжность методики оценили как низкую.

Другое исследование провели учёные из Южной Калифорнии. В их эксперименте участвовали 98 испытуемых. Гипотезы Люшера о том, что люди, которые предпочитают красный и жёлтый цвета, более общительны, чем те, кто выбирает синий и зелёный, не подтвердилась. Другие предположения автора теста тоже оказались ошибочными.

© Рамблер

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Другие тесты

Сегодня их редко используют, потому что экспертное сообщество единогласно их отвергло.

Например, тест венгерского психолога Леопольда Сонди, который показывал испытуемым фотографии людей с уже диагностированным психическим заболеванием. Он предлагал выбрать фото, которое больше всего нравится, и ещё одно, которое, наоборот, отталкивает. Специалист считал, что человек будет неосознанно выбирать лицо с признаками того же диагноза. Но исследования опровергли его гипотезу.

© Леопольд Сонди/Общественное достояние

Ещё один знаменитый, но устаревший и бесполезный тест создал психолог Эдвин Вагнер. Он показывал испытуемым фото руки в разных положениях и спрашивал, какое действие она выполняет. Человек мог сказать, что она, например, приветствует, готовится нанести удар или защититься от него. В зависимости от ответа Вагнер делал заключение о склонности к агрессии или зависимостям. Тест часто использовали в суде, и неизвестно, сколько ложных приговоров могли вынести, опираясь на него.

© Эдвин Вагнер/Общественное достояние

Рисуночный тест

Есть разные виды этой методики: «Нарисуй человека», «Нарисуй человека, дом и дерево», «Нарисуй семью», «Нарисуй человека в дождь» и т. д. Затем специалист анализирует рисунок, изучает размеры, пропорции и детали. Как и в тесте Роршаха, каждый параметр имеет определённое значение, то есть психолог не выдумывает интерпретации, а сверяется с ними. Например, избыток деталей на рисунке может говорить о тревожности, спровоцированной внутренними конфликтами.

Рисуночные тесты критикуют реже, чем те, о которых мы говорили выше. И всё же некоторые исследователи говорят, что их результаты неоднозначны и слишком субъективны. Специалисты считают, что подобные тесты могут быть эффективны, если психолог и клиент обсуждают результат в личной беседе. Но проводить их в больших группах, когда нет возможности поговорить с каждым из участников, бесполезно.

© RobMattingley/iStock.com

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Главное

В психологии много спорных теорий и методик, которые специалисты продолжают использовать на практике. К ним относятся знаменитые тесты Роршаха и Люшера для диагностики психических заболеваний. Человек, которому предлагают пройти тест Роршаха, должен рассказать, что видит на рисунке с симметричной чернильной кляксой. Затем специалист анализирует ответы, в частности то, насколько они типичны. На сегодняшний день доказательств эффективности этой методики слишком мало.

Тест Люшера основан на поочерёдном выборе карточек определённого цвета. Люшер считал, что предпочтение одного цвета перед другим может сказать о неосознанных проблемах и чертах характера человека. Но исследователи опровергли эту гипотезу.

Тест Сонди и тест Вагнера тоже не имеют под собой доказательной базы, но сегодня их почти не используют. Мнение учёных по поводу рисуночных тестов пока неоднозначное: есть доводы как в пользу этой методики, так и опровергающие её эффективность.

Важные исследования