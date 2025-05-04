Как реагировать на злые шутки про лишний вес

Даже безобидная шутка о человеке с лишним весом может глубоко ранить его. Разобрались, почему дискриминация не мотивирует, а только усугубляет проблему.

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Что такое фэтшейминг

Исследования показывают, что значительная часть обсуждений ожирения в соцсетях наполнена фэтшеймингом. Особенно часто объектами нападок становятся женщины. Ирония в том, что стигматизация (навешивание ярлыков и стереотипов) избыточного веса не решает проблему. Наоборот, она её усугубляет.

Фэтшейминг — это осуждение, унижение или высмеивание человека за его вес. Термин происходит от английских слов fat («жирный») и shame («стыдить»).

Основная идея основана на том, что лишний вес — это всегда проблемы со здоровьем, непривлекательность, а ещё — слабая воля и лень. При этом игнорируются реальные причины ожирения, например:

социальные факторы,

генетика,

гормональные нарушения,

психическое здоровье.

Парадокс фэтшейминга: он приводит к ожирению

Любая дискриминация — это сильный стресс. Когда человек постоянно сталкивается с насмешками, осуждением или предвзятым отношением, его психика ищет способы справиться с этим. Часто и довольно предсказуемо таким способом становится еда. Стресс усиливает тягу к высококалорийной пище и мешает контролировать аппетит. Одно из самых распространённых последствий дискриминации — компульсивное переедание.

Что такое эмоциональное переедание и как с ним бороться

Исследования подтверждают эту связь. В одном эксперименте женщины с избыточным весом сталкивались с информацией, осуждающей ожирение. После такого воздействия они съедали больше калорий по сравнению с женщинами с нормальным весом.

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Учёные из Университета Флориды установили, что люди, которых дискриминировали из-за веса, гораздо чаще сталкивались с ожирением в долгосрочной перспективе. В исследовании приняло участие более 6 тысяч человек.

Испытуемые без ожирения, которые подвергались дискриминации, в 2,5 раза чаще набирали вес через несколько лет. А тем, у кого уже был избыточный вес, гораздо сложнее было его сбросить.

Чем ещё опасен фэтшейминг

Исследования показывают, что люди, которые сталкиваются с дискриминацией из-за веса, чаще страдают от депрессии и тревожных расстройств. Постоянная критика внешности заставляет человека сомневаться в собственной ценности, даже если он в целом успешен.

Кроме того, дискриминация по весу запускает цепочку физиологических нарушений. Стресс увеличивает выработку кортизола — гормона, который способствует накоплению жира, усиливает воспаление и повышает риск развития хронических заболеваний.

Фэтшейминг и риск суицида

В крупном исследовании Колумбийского университета (США) было показано, что люди, которые сталкивались с фэтшеймингом, в 2,7 раза чаще страдали депрессией. В свою очередь, депрессия — один из ключевых факторов, увеличивающих риск самоубийства. Особенно уязвимыми оказываются люди с тяжёлым ожирением.

В одном исследовании с участием более двух тысяч человек было показано, что наличие тяжёлого ожирения увеличивает риск суицидальных мыслей в 21 раз. А риск попытки совершить суицид был выше в 12 раз по сравнению с участниками с нормальным весом.

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Как не стать фэтшеймером

Фэтшейминг не всегда проявляется в грубых насмешках или открытой дискриминации. Иногда люди могут стыдить других, сами того не осознавая. Вот несколько признаков такой дискриминации:

подшучивание над внешним видом, даже если кажется, что это сказано по-доброму (это всё равно может ранить);

игнорирование объяснений человека о его весе и убеждение в том, что на самом деле причина — в лени или переедании;

советы вроде «тебе просто нужно сесть на диету» (без понимания реальной ситуации);

отказ от общения с человеком из-за его внешности.

Что делать, если фэтшеймят вас

В первую очередь важно разобраться с самим собой и постараться избежать самобичевания. Вот что поможет:

Цените своё тело — сосредоточьтесь на его возможностях, а не на внешности.

а не на внешности. Принимайте и не стесняйтесь себя.

Фильтруйте критику — отличайте осуждение от заботы, пусть и неумелой.

пусть и неумелой. Будьте добры к себе — меньше внутренней критики, больше слов поддержки себе.

Формируйте здоровое информационное пространство вокруг себя, в частности отписывайтесь от токсичных аккаунтов.

вокруг себя, в частности отписывайтесь от токсичных аккаунтов. Практикуйте благодарность. Каждый день находите хотя бы одну причину поблагодарить своё тело. Оно как минимум продолжает функционировать, а это уже хороший повод.

Оно как минимум продолжает функционировать, а это уже хороший повод. В тяжёлых ситуациях не стесняйтесь обратиться к психотерапевту.

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Главное

Фэтшейминг не помогает в борьбе с ожирением, наоборот, навешивание ярлыков провоцирует эмоциональное переедание и психологические проблемы. Важно говорить о лишнем весе этично и без стереотипов. Человеку, который столкнулся с фэтшеймингом, нужно корректировать своё информационное пространство, практиковать осознанность и благодарность.

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