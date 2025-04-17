Как мечты становятся болезнью: синдром навязчивых грёз

Расхожее выражение «мечтать не вредно» больше не актуально. Как оказалось, склонность фантазировать может быть патологической, если у человека синдром навязчивых грёз. Психолог Елена Шварц рассказала «Рамблеру», что делать, если погружение в мечты стало занимать больше времени, чем реальная жизнь.

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Что такое синдром навязчивых грёз

Впервые это состояние описал профессор клинической психологии из Израиля Эли Сомер в 2002 году. Синдром навязчивых грёз означает, что человек часто и неконтролируемо погружается в мир фантазий. Он перестаёт справляться с работой и другими повседневными задачами, отдаляется от друзей и семьи. Грёзы яркие, сложные, вызывают сильные эмоции и постепенно вытесняют реальную жизнь. Скорее всего, в них есть определённая сюжетная линия, которую нужно продолжать. Но человек всё ещё отличает воображаемое от настоящего.

Хотя дезадаптивные мечты могут быть и приятными, они с большей вероятностью будут затрагивать темы насилия, власти, контроля, секса, плена или спасения и побега. Дезадаптивные мечты часто становятся фантастическими, не похожими на реальность.

Заподозрить синдром можно по следующим признакам:

Эпизоды сопровождаются повторяющимися движениями, например покачиваниями или расхаживаниями вперёд-назад. У человека может меняться выражение лица в процессе.

например покачиваниями или расхаживаниями вперёд-назад. У человека может в процессе. Длятся несколько часов и дольше (учёные из университета Бен-Гуриона сообщили, что в среднем люди в этом состоянии проводят около 4,5 часа в день ).

(учёные из университета Бен-Гуриона сообщили, что в среднем люди в этом состоянии проводят около ). Создают ощущение оторванности от людей и реальности.

от людей и реальности. Человек испытывает стыд и вину из-за того, что не может перестать фантазировать.

из-за того, что не может перестать фантазировать. Человек прилагает усилия, чтобы контролировать своё состояние, но не справляется.

Человеку становится сложнее выполнять рутинные обязанности: общаться, учиться, работать, спать.

общаться, учиться, работать, спать. Люди могут избегать общения, чтобы не сталкиваться с вопросами об их мимике или движениях.

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«Спровоцировать новый эпизод навязчивых фантазий у человека, который к ним склонен, просто: достаточно послушать музыку в наушниках, посмотреть фильм или обсудить определённую, вызывающую эмоциональную реакцию, тему». Елена Шварц психолог

Просмотр фильмов или чтение книг могут подкреплять грёзы. Человек «вплетает» сюжетные линии в собственные фантазии.

У специалистов мало данных о распространённости этого синдрома. Его изучают в основном в Израиле, поэтому пока статистические данные есть только из этой страны. Одно из ранних исследований в Израиле показало, что от синдрома страдают 2,5% взрослых и около 4,3% молодых людей. Для сравнения: депрессия в Израиле диагностирована примерно у 5,4% населения. (Численность Израиля в год сбора статистики — 9 557 500 человек.)

Это не диагноз

Синдром навязчивых грёз, или, как его ещё называют, дезадаптивные мечтания наяву, не заболевание. По крайней мере, пока он не включён в Международную классификацию болезней. Но он может быть симптомом психического расстройства:

тревоги;

депрессии;

обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР);

синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ);

диссоциативного расстройства;

расстройства аутистического спектра (РАС);

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Израильские учёные из Хайфского университета выяснили, что почти у 80% участников исследования вместе с дезадаптивными мечтами диагностировали СДВГ, у 71,8% — тревожные расстройства, у 66,7% — депрессию, у 53,9% — ОКР. Авторы работы предположили, что эти фантазии помогают отвлечься от депрессивных или тревожных мыслей.

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Считается, что навязчивые грёзы — это механизм преодоления последствий психологической травмы или социальной тревожности. С его помощью человек старается сбежать от жестокого или травмирующего окружения. Так, в период пандемии COVID-19 люди чаще сообщали о желании предаваться мечтам и отмечали, что те становились более яркими.

«Это состояние чаще встречается у молодых людей и подростков, а также у тех, кто в детстве пережил насилие или травму» — утверждает Елена Шварц.

Как справиться

Поскольку синдром навязчивых грёз не заболевание, нет чётких критериев для его диагностики и лечения. При желании можно пройти тест для самодиагностики: «Шкала дезадаптивных мечтаний — 16» (MDS-16). Это список вопросов, который поможет оценить, насколько часто человек погружался в навязчивые фантазии за последний месяц. Среди них:

Что происходит в ваших мечтах наяву? Насколько они яркие и подробные?

Можете ли вы остановить себя от мечтаний наяву? Вы хотите этого?

Мешают ли ваши мечты вашей повседневной жизни?

Даже если тест не подтвердил опасения, стоит обратиться к психиатру. Специалист оценит ситуацию более комплексно, подтвердит или опровергнет другие диагнозы.

Справиться с навязчивыми грёзами помогает когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) или подходы, относящиеся к КПТ третьей волны. Это психотерапевтические методы, в которых особое внимание уделяют работе с мыслями, эмоциями и развитию осознанности.

4 научно признанных психотерапевтических метода, которые работают

«Психотерапевт и пациент выясняют, почему это происходит, чтобы проработать причину, — объясняет Елена Шварц. — Например, у человека не складываются отношения в реальной жизни, поэтому он уходит в фантазии, где у него много поддерживающих друзей. Или пациент продолжает прокручивать в голове ситуацию, которая его травмировала: в фантазии можно отомстить обидчику или кого-то спасти».

Но поскольку состояние ещё плохо изучено, нельзя точно сказать, всегда ли у дезадаптивного фантазирования есть причина. Возможно, что проблема кроется в работе мозга. Поэтому в дополнение к психотерапии часто назначают седативные, антидепрессанты или нейролептики (препараты, которые подавляют работу нервной системы и устраняют психотические симптомы, такие как бред и галлюцинации).

Американские учёные из Медицинского центра Бет-Израэль обнаружили, что облегчить симптомы дезадаптивных фантазий помогает флувоксамин. Обычно этот препарат назначают для лечения ОКР.

Дополнительно специалисты рекомендуют:

Практиковать медитацию и осознанное отношение к жизни. Психолог может научить конкретным методикам.

Психолог может научить конкретным методикам. Вести дневник, фиксировать в нём мысли и состояния, которые провоцируют навязчивые грёзы.

которые провоцируют навязчивые грёзы. Хвалить и поощрять себя за отказ от фантазирования в течение дня.

за отказ от фантазирования в течение дня. Спать не менее 7–8 часов в сутки.

не менее 7–8 часов в сутки. Контролировать потребление кофеина (не больше двух чашек эспрессо в день). Последнюю чашку выпивать не менее чем за шесть часов до сна.

(не больше двух чашек эспрессо в день). Последнюю чашку выпивать не менее чем за шесть часов до сна. Чаще бывать на солнце, особенно утром.

особенно утром. Заниматься спортом.

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Последние четыре рекомендации особенно важны, потому что короткий некачественный сон ухудшает способность концентрироваться. Это способствует дезадаптивным мечтаниям. Спорт, прогулки на свежем воздухе и умеренное потребление кофе помогают оставаться активным днём и лучше спать ночью.

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Возможные трудности с терапией

Навязчивые грёзы — состояние, которое встречается нечасто и официально не зарегистрировано. Поэтому многие специалисты, в том числе по ментальному здоровью, могут не знать о его существовании. На практике психологи и психиатры часто относятся с пренебрежением или недоверием к пациентам, которые сообщают о незнакомых им симптомах. Чтобы не тратить время на таких специалистов, лучше ещё до записи на приём уточнить, знаком ли врач с навязчивыми грёзами и есть ли у него опыт работы с этим состоянием.

Расставание с грёзами может быть непростым процессом. Из-за этого сам пациент может отказаться начинать или продолжать терапию.

Главное

Навязчивые грёзы — это нездоровое пристрастие мечтать наяву. Оно отнимает много времени, сил, отвлекает от повседневных дел: учёбы, работы, общения. Синдром был открыт в 2002 году и исследований на эту тему пока немного. Также он не считается болезнью, не имеет чётких диагностических критериев и тактики лечения.

По крайней мере в половине всех зафиксированных случаев синдром навязчивых грёз связан с другими психическими заболеваниями: депрессией, тревогой, ПТСР и т. д. Некоторые учёные считают, что с помощью фантазий люди пытаются справиться с травмирующими воспоминаниями или социальной тревожностью.

Чтобы облегчить симптомы навязчивого фантазирования, психотерапевты используют методы КПТ или КПТ третьей волны. Иногда назначают антидепрессанты, нейролептики или седативные. Пациентам рекомендуют быть как можно более активными днём и спать не меньше 7–8 часов в сутки.

Важные исследования