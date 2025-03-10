Обратная сторона созависимости: что такое контрзависимость

Это модель поведения, при которой человек болезненно стремится к автономии, избегает любых форм эмоциональной близости и зависимости от других. Фактически контрзависимость — это обратная сторона эмоциональной зависимости, в основе которой лежит страх привязанности и отвержения.

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Что это такое

Созависимость и контрзависимость — это крайности, которые редко помогают жить хорошо. Гораздо более здоровый способ строить отношения — это золотая середина, где человек не отрицает естественную потребность в других, но и не прилипает к ним слишком сильно.

Феномен контрзависимости подробно описывают многие учёные. Например, Дженей Б. Уайнхолд в книгах «Освобождение от созависимости» и «Бегство от близости» подчёркивает, что контрзависимые люди отказываются от глубокой эмоциональной привязанности, поскольку подсознательно боятся боли, связанной с близкими отношениями. Классик психоанализа Карен Хорни в книге «Невротическая личность нашего времени» также описывает этот механизм как попытку защитить себя от внутренних конфликтов и тревоги.

Почему это тоже зависимость

Несмотря на иллюзию свободы и самодостаточности, контрзависимый человек так же зависим, как и тот, кто боится одиночества. Мелоди Битти в книгах «Спасать или спасаться» и «День за днём из созависимости» подчёркивает, что контрзависимость — это реакция на страх быть отвергнутым или, наоборот, поглощённым. Ещё один знаменитый исследователь и один из авторов теории привязанности Джон Боулби в работе «Привязанность» рассматривает контрзависимость как результат травмирующих отношений в детстве, когда ребёнок не мог положиться на родителей. Взрослея, такой человек избегает привязанности, чтобы больше не испытывать боли от возможного разрыва.

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Как распознать

Контрзависимый человек:

Чувствует дискомфорт во время эмоциональной близости, избегает глубоких разговоров и открытого выражения чувств.

во время эмоциональной близости, избегает глубоких разговоров и открытого выражения чувств. Боится привязанности, часто прерывает отношения, когда они становятся слишком серьёзными.

привязанности, часто прерывает отношения, когда они становятся слишком серьёзными. В долгосрочных отношениях чувствует себя неуютно , ему важно сохранять контроль и дистанцию.

, ему важно сохранять контроль и дистанцию. Считает, что нуждаться в ком-то — это проявлять слабость .

. Может быть перфекционистом и ориентироваться на достижения, подменять эмоциональную жизнь деловой активностью.

эмоциональную жизнь деловой активностью. Тревожный, даже если внешне кажется уверенным в себе.

Что делать, если я контрзависим

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Признать проблему. Избегание близости — это защитный механизм, а не реальная свобода. Контрзависимость не делает человека по-настоящему независимым, а лишь загоняет в рамки страха перед отношениями. Работать с детскими травмами. Многие модели поведения — из детства. Если в прошлом не хватало эмоциональной поддержки, это могло привести к убеждению, что лучше рассчитывать только на себя. Стоит разобраться, откуда взялся этот страх в конкретном случае, и осознать, что сейчас ситуация может быть иной и можно выбрать тех, кому доверяешь. Изучить свои эмоции. Привычка подавлять чувства приводит к эмоциональному онемению. Важно научиться замечать свои эмоции, проговаривать их и не бояться быть уязвимым. Можно начать с ведения дневника или обсуждения своих чувств с теми, кому доверяете. Постепенно допускать близость. Нельзя сразу изменить мышление, но можно делать небольшие шаги: позволять себе открываться, говорить о своих желаниях и страхах, допускать тактильный контакт. Чем больше будет положительного опыта, тем легче станет справляться со страхом привязанности. Психотерапия. Работа с профессионалом поможет глубже разобраться в причинах контрзависимости, научиться строить здоровые отношения и развивать доверие к людям. Терапия может быть особенно полезна, если самостоятельно справиться с проблемой сложно, ведь в основе — построение доверительных отношений в рамках кабинета. Осознать ценность здоровых отношений. Важно понять, что потребность в поддержке — это естественно. Независимость и способность любить не противоречат друг другу, а, наоборот, помогают строить гармоничные отношения, которые можно назвать «взаимозависимостью».

Главное

Контрзависимость — это форма избегания близости. Эта проблема требует осознания, проработки внутренних конфликтов и постепенного изменения моделей поведения. Только приняв свою уязвимость и научившись строить здоровые связи, можно обрести подлинную свободу.

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